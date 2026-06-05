Ex príncipe Andrés vuelve a la polémica tras revelarse ingresos secretos y privilegios de Beatriz y Eugenia

Andrew Mountbatten-Windsor, despojado de sus títulos en 2025 tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, vivió desde 2003 y hasta hace poco en la residencia real Royal Lodge, a unos 30 km al oeste de Londres.

Para ocupar esta residencia, donde convivía con su exesposa Sarah Ferguson, había pagado inicialmente una prima de un millón de libras y se había comprometido a invertir 7,5 millones de libras en obras de renovación.

Ex príncipe Andrés (Getty Images)

A cambio obtuvo un contrato de arrendamiento de 75 años con un alquiler calificado de simbólico, "pero que en realidad es de cero", según el informe.

"Tres casas de campo de la finca de Royal Lodge fueron subarrendadas", y los "ingresos procedentes de ese subalquiler fueron abonados a Andrew Mountbatten-Windsor", quien, por su parte, no pagaba alquiler por ocupar una mansión de 30 habitaciones, revela el informe de la Oficina Nacional de Auditoría.

"No sabemos qué alquiler se cobraba" por los casas de campo, precisó este organismo.

Las viviendas que fueron subarrendadas están desocupadas desde abril.