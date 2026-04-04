La familia real española, bajo una tormenta de escándalos financieros y sentimentales

En 2012, en plena crisis económica, el entonces rey Juan Carlos I pidió “rigor y sacrificio” a los españoles, pero su imagen se desplomó al revelarse su viaje a Botswana para cazar elefantes.

Una caída lo obligó a regresar de urgencia, destapando no solo el polémico viaje, sino también su relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Con el tiempo, surgieron más escándalos: cuentas en Suiza, vínculos con los Panama Papers y presuntas comisiones por contratos ferroviarios en Medio Oriente.

La presión se volvió insostenible y abdicó el 2 de junio de 2014. En 2020 se trasladó a Emiratos Árabes Unidos.

El monarca español viajó a Bostwana para ir de cacería, hecho que no tiene feliz a mucha gente en su país no sólo por matar a un elefante si no por gastar tanto dinero en época de crisis. (rannsafari.com)

Las tensiones familiares también quedaron expuestas. En 2018, durante la Pascua en Palma de Mallorca, el tenso “rifirrafe” entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía, la abuela jalaba el brazo de la princesa Leonor mientras su madre hacía lo propio de su oreja, todo frente a las cámaras, las fotos dieron la vuelta al mundo y dañó la imagen de unidad familiar.

La última aparición pública de la reina Sofía fue en el entierro de su hermana, Irene de Grecia el 19 de enero. (Getty Images)

En 2022, una nueva polémica los golpeó: la publicación de imágenes de Urdangarin con Ainhoa Armentia evidenció su infidelidad, derivando en su divorcio de la infanta Cristina en 2023.

Ese mismo año, el libro Letizia y yo, del periodista Jaime Peñafiel, reavivó la controversia al abordar el pasado sentimental de la reina y sugerir una supuesta relación con Jaime del Burgo, esposo de su hermana Telma Ortiz.

Aunque sin confirmación oficial, las revelaciones generaron tensión mediática y pusieron a prueba la imagen de la pareja real.