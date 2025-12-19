Princesa Leonor hizo su primer vuelo en solitario en la última etapa de su formación militar

Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en la última etapa de su formación militar

La princesa de Asturias, Leonor, que ingresó el pasado 1 de septiembre como alférez alumna en la Academia de San Javier, culminó así varias semanas de preparación intensiva que incluyeron formación teórica, sesiones en simuladores y vuelos acompañados.

Solo cuando sus instructores consideraron que poseía las competencias necesarias en destreza, seguridad y procedimientos aeronáuticos se le autorizó a pilotar el Pilatus sin apoyo durante el despegue, vuelo y aterrizaje.

La cuenta oficial de la Casa Real Española compartió fotos oficiales del momento, que muestran a la Princesa de Asturias a bordo del avión y en diversos instantes de la preparación al vuelo, así como escenas de ejercicios previos en simuladores.

Este logro forma parte de su exigente itinerario formativo en la última etapa de su instrucción militar, donde comparte entrenamiento con otros cadetes sin excepciones ni privilegios en los criterios de evaluación.

La princesa Leonor completó su primer vuelo en solitario en un Pilatus PC‑21, tras varios meses de preparación intensiva en la Academia General del Aire y del Espacio. (Casa Real Española)

"La Princesa de Asturias, tras cuatro meses de formación intensiva en la Academia General del Aire y del Espacio, que ha incluido el entrenamiento en el simulador de vuelo, ha alcanzado las competencias necesarias para realizar “la suelta” con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el Pilatus PC-21", escribieron.

Este logro se produce cuando la heredera cumple su ultimo año de formación militar, tras haber estudiado anteriormente en la Academia General Militar del Ejército de Tierra, la Escuela Naval y en prácticas en unidades navales.

La princesa Leonor completó su primer vuelo en solitario en un Pilatus PC‑21. (Casa Real Española)

Con este primer vuelo en solitario, Leonor refuerza su preparación como futura capitana general de las Fuerzas Armadas españolas, un rol constitucional que tendrá al asumir la jefatura del Estado.