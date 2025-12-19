Princesa Leonor hizo su primer vuelo en solitario en la última etapa de su formación militar

La princesa Leonor, futura reina de España, ha logrado un hito significativo en su preparación militar: completó con éxito su primer vuelo en solitario.
Este jueves marcó un momento clave en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio, donde pilotó un avión de entrenamiento Pilatus PC‑21 sin la compañía de un instructor, en un ejercicio conocido en la jerga aeronáutica como la "suelta".
Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en la última etapa de su formación militar
La princesa de Asturias, Leonor, que ingresó el pasado 1 de septiembre como alférez alumna en la Academia de San Javier, culminó así varias semanas de preparación intensiva que incluyeron formación teórica, sesiones en simuladores y vuelos acompañados.
Solo cuando sus instructores consideraron que poseía las competencias necesarias en destreza, seguridad y procedimientos aeronáuticos se le autorizó a pilotar el Pilatus sin apoyo durante el despegue, vuelo y aterrizaje.
La cuenta oficial de la Casa Real Española compartió fotos oficiales del momento, que muestran a la Princesa de Asturias a bordo del avión y en diversos instantes de la preparación al vuelo, así como escenas de ejercicios previos en simuladores.
Este logro forma parte de su exigente itinerario formativo en la última etapa de su instrucción militar, donde comparte entrenamiento con otros cadetes sin excepciones ni privilegios en los criterios de evaluación.
"La Princesa de Asturias, tras cuatro meses de formación intensiva en la Academia General del Aire y del Espacio, que ha incluido el entrenamiento en el simulador de vuelo, ha alcanzado las competencias necesarias para realizar “la suelta” con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el Pilatus PC-21", escribieron.
Este logro se produce cuando la heredera cumple su ultimo año de formación militar, tras haber estudiado anteriormente en la Academia General Militar del Ejército de Tierra, la Escuela Naval y en prácticas en unidades navales.
Con este primer vuelo en solitario, Leonor refuerza su preparación como futura capitana general de las Fuerzas Armadas españolas, un rol constitucional que tendrá al asumir la jefatura del Estado.
El próximo paso de la Princesa Leonor tras completar su formación en la escuela militar
Tras culminar oficialmente su exigente formación en la Academia General del Aire en San Javier, la Princesa de Asturias, la princesa Leonor, se prepara para dar el siguiente paso en su preparación como futura jefa de Estado.
Su entrenamiento, que incluyó formación teórica, vuelos acompañados, sesiones en simuladores y prácticas en aviación, ha sido riguroso y sin privilegios, a la par de otros cadetes, y culminó con la autorización para pilotar un avión Pilatus de manera autónoma.
Con esta etapa finalizada, Leonor continuará con el itinerario diseñado por la Casa del Rey para completar su instrucción militar y su formación académica y protocolaria.
Se espera que participe en actividades oficiales, ejercicios prácticos de liderazgo y programas de especialización en la defensa aérea, consolidando así las competencias que complementarán su futuro rol como heredera al trono.
Además, su participación activa en estas fases posteriores le permitirá representar a la Corona en actos oficiales y ceremonias militares, fortaleciendo tanto su formación personal como su visibilidad institucional.