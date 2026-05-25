Luego de que la Casa Real danesa compartiera buenas noticias sobre la recuperación de Margarita II de Dinamarca , quien había sido dada de alta tras permanecer cinco días hospitalizada por una angina de pecho, la salud de la monarca volvió a generar preocupación.
Margarita II de Dinamarca regresa de emergencia al hospital una semana después de ser dada de alta
Margarita de Dinamarca es hospitalizada nuevamente de urgencia
Este martes la corte danesa informó que Margarita II de Dinamarca tuvo que ser ingresada nuevamente de urgencia en el Rigshospitalet de Copenhague debido a un coágulo de sangre en la cadera, consecuencia de una caída que sufrió anteriormente.
"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada en el Rigshospitalet y ha recibido tratamiento después de que una tomografía computarizada revelara un gran coágulo de sangre en la cadera como consecuencia de una caída anterior", señaló la casa real danesa a través de un comunicado.
"Se prevé que la reina Margarita permanezca hospitalizada durante varios días. Su Majestad se encuentra bien dadas las circunstancias", finalizó el comunicado que firma Nina Z. Munch-Perrin, directora de comunicación de la corte de Dinamarca.
Aunque no se ha especificado a qué caída está relacionado este nuevo problema de salud, en septiembre de 2024 Margarita II de Dinamarca sufrió un accidente en el Palacio de Fredensborg que le provocó una lesión cervical y una fractura en la mano izquierda, por lo que incluso tuvo que utilizar un collarín durante su recuperación.
El nuevo ingreso al hospital ocurrió durante la celebración de Pentecostés en Dinamarca, fecha en la que también se llevó a cabo la tradicional Royal Run, iniciativa creada por Federico X de Dinamarca en 2018 y que reúne cada año a miembros de la familia real y ciudadanos en distintas carreras alrededor del país.
Durante su participación en la Royal Run de Helsingør, Mary de Dinamarca habló brevemente sobre el estado de salud de su suegra y explicó, según retomó la revista Billet-Bladet, que la exmonarca acababa de ser sometida a una operación para tratar las secuelas de una caída previa.
“Todo ha salido bien y está en buenas manos”, aseguró Mary, dejando entrever que, pese a la preocupación generada por la hospitalización, no existirían motivos para una alarma mayor por el momento.
Margarita de Dinamarca había enfrentado problemas de salud
La nueva hospitalización de Margarita II de Dinamarca ocurre apenas unos días después de que abandonara el mismo centro médico tras recibir tratamiento por una angina de pecho.
La reina emérita fue hospitalizada el pasado 14 de mayo y, durante su estancia, se sometió a una angioplastia con balón en una arteria coronaria, procedimiento que, de acuerdo con la Casa Real danesa, se realizó de manera satisfactoria.
Luego de recibir el alta médica el 19 de mayo, los especialistas le recomendaron guardar reposo y suspender temporalmente sus actividades públicas. Sin embargo, este nuevo episodio ha vuelto a encender las alarmas sobre su estado de salud, especialmente debido a las complicaciones médicas que ha enfrentado en los últimos años.
En 2023, Margarita II fue sometida a una operación de espalda y, en septiembre de 2024, sufrió una caída que le provocó lesiones cervicales y una fractura en la mano izquierda.
La última vez que apareció públicamente fue el pasado 30 de abril en Estocolmo, durante las celebraciones por el cumpleaños número 80 del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Desde entonces, la mamá del rey Federico X de Dinamarca se había mantenido alejada de los actos oficiales siguiendo las recomendaciones médicas.