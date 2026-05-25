Margarita II de Dinamarca regresa de emergencia al hospital una semana después de ser dada de alta

Margarita de Dinamarca es hospitalizada nuevamente de urgencia

Este martes la corte danesa informó que Margarita II de Dinamarca tuvo que ser ingresada nuevamente de urgencia en el Rigshospitalet de Copenhague debido a un coágulo de sangre en la cadera, consecuencia de una caída que sufrió anteriormente.

Margarita II de Dinamarca (Getty Images)

"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada en el Rigshospitalet y ha recibido tratamiento después de que una tomografía computarizada revelara un gran coágulo de sangre en la cadera como consecuencia de una caída anterior", señaló la casa real danesa a través de un comunicado.

"Se prevé que la reina Margarita permanezca hospitalizada durante varios días. Su Majestad se encuentra bien dadas las circunstancias", finalizó el comunicado que firma Nina Z. Munch-Perrin, directora de comunicación de la corte de Dinamarca.

Aunque no se ha especificado a qué caída está relacionado este nuevo problema de salud, en septiembre de 2024 Margarita II de Dinamarca sufrió un accidente en el Palacio de Fredensborg que le provocó una lesión cervical y una fractura en la mano izquierda, por lo que incluso tuvo que utilizar un collarín durante su recuperación.

Margarita de Dinamarca. (Getty Images)

El nuevo ingreso al hospital ocurrió durante la celebración de Pentecostés en Dinamarca, fecha en la que también se llevó a cabo la tradicional Royal Run, iniciativa creada por Federico X de Dinamarca en 2018 y que reúne cada año a miembros de la familia real y ciudadanos en distintas carreras alrededor del país.

Durante su participación en la Royal Run de Helsingør, Mary de Dinamarca habló brevemente sobre el estado de salud de su suegra y explicó, según retomó la revista Billet-Bladet, que la exmonarca acababa de ser sometida a una operación para tratar las secuelas de una caída previa.

“Todo ha salido bien y está en buenas manos”, aseguró Mary, dejando entrever que, pese a la preocupación generada por la hospitalización, no existirían motivos para una alarma mayor por el momento.