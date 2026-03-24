Meghan Markle y el príncipe Harry enfrentan rechazo de vecinos en Montecito

De acuerdo con fuentes obtenidas por Page Six, varios residentes de Montecito habrían optado por mantener distancia de los duques de Sussex. Las razones estarían relacionadas con su alto perfil público, su exposición constante en medios y la percepción de que su presencia altera la dinámica discreta que caracteriza a esta comunidad.

Fuentes citadas aseguran que existe cierta incomodidad entre los habitantes de la zona. Incluso, se menciona que algunos vecinos preferirían no ser asociados públicamente con la pareja, en un intento por preservar su propia privacidad. Este tipo de actitudes habría generado una especie de “frialdad social” hacia Meghan y Harry.

Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex (Pool/Getty Images)

“Los están evitando”, afirmó una fuente. “Nadie quiere que lo vean con ellos”.

El tema no es menor si se considera que Montecito es conocida porque ahí viven celebridades que, en general, logran convivir con bajo perfil.

Desde su llegada a California en 2020, tras su ruptura con la monarquía británica, la pareja ha estado bajo constante escrutinio mediático. Sus proyectos audiovisuales, entrevistas y declaraciones públicas han generado tanto apoyo como críticas, lo que ha impactado su imagen a nivel global.