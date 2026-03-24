La vida de Meghan Markle y Prince Harry en Montecito, California, vuelve a estar en el centro de la conversación mediática. Aunque la pareja se mudó a esta exclusiva zona de California en busca de privacidad tras su salida de la familia real británica, recientes reportes apuntan a una relación distante con sus vecinos.
Meghan Markle y el príncipe Harry enfrentan rechazo de vecinos en Montecito
Meghan Markle y el príncipe Harry enfrentan rechazo de vecinos en Montecito
De acuerdo con fuentes obtenidas por Page Six, varios residentes de Montecito habrían optado por mantener distancia de los duques de Sussex. Las razones estarían relacionadas con su alto perfil público, su exposición constante en medios y la percepción de que su presencia altera la dinámica discreta que caracteriza a esta comunidad.
Fuentes citadas aseguran que existe cierta incomodidad entre los habitantes de la zona. Incluso, se menciona que algunos vecinos preferirían no ser asociados públicamente con la pareja, en un intento por preservar su propia privacidad. Este tipo de actitudes habría generado una especie de “frialdad social” hacia Meghan y Harry.
“Los están evitando”, afirmó una fuente. “Nadie quiere que lo vean con ellos”.
El tema no es menor si se considera que Montecito es conocida porque ahí viven celebridades que, en general, logran convivir con bajo perfil.
Desde su llegada a California en 2020, tras su ruptura con la monarquía británica, la pareja ha estado bajo constante escrutinio mediático. Sus proyectos audiovisuales, entrevistas y declaraciones públicas han generado tanto apoyo como críticas, lo que ha impactado su imagen a nivel global.
El fallido acuerdo de Meghan Markle con Netflix
El fin de la alianza de Meghan Markle con Netflix habría dejado pérdidas millonarias para la plataforma, según fuentes cercanas al proyecto.
El acuerdo, centrado en su marca de estilo de vida As Ever y la serie “With Love, Meghan”, terminó tras menos de un año, luego de que el contenido no generara el retorno esperado pese a la fuerte inversión inicial.
De acuerdo con fuentes cercanas, el gigante del streaming “no vio ningún retorno” y decidió asumir las pérdidas como parte del cierre del acuerdo, quedándose incluso con millones de dólares en productos sin vender.
La cancelación del programa tras dos temporadas terminó por debilitar el proyecto, marcando un punto de quiebre en una relación que originalmente se planteaba como una colaboración a largo plazo.