Rey Harald V sale del hospital tras alarma por su salud mientras la monarquía noruega enfrenta su peor momento

Decano de los soberanos de Europa, Harald V había sido admitido el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, por una infección y deshidratación.

El monarca había viajado a las Islas Canarias en vacaciones privadas, acompañado por su esposa, la reina Sonja. "Su Majestad el Rey respondió bien al tratamiento y se recuperó rápidamente. Hoy (jueves) sale del hospital", anunció el Palacio en un comunicado.

"La pareja real continúa su viaje privado en Tenerife. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha del retorno", agregó al Palacio.

OSLO, NORWAY - JUNE 11: The Mayor of Oslo Marianne Borgen (L) and King Harald of Norway attend the opening ceremony for the Norwegian National Museum on June 11, 2022 in Oslo, Norway. (Photo by Per Ole Hagen/WireImage) (Per Ole Hagen/WireImage)

El médico personal de Harald, Bjørn Bendz, enviado para ayudar a los equipos españoles, dijo el jueves que el rey sufría una infección cutánea en una de sus piernas.

Harald ascendió al trono de Noruega en 1991 y ha experimentado múltiples problemas de salud en los últimos años que le han obligado a viajar con muletas y que también le han llevado a aligerar su programa oficial.

Durante un viaje privado a Malasia, hace dos años, ya había contraído una infección que provocó que fuera hospitalizado y repatriado tras la inserción de un marcapasos.

