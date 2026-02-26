Revelan que William quiso sacar a Andrés de la monarquía tras su desastrosa entrevista de 2019

William quiso sacar a Andrés de la monarquía tras su desastrosa entrevista de 2019

De acuerdo con Page Six, William consideraba que la presencia del expríncipe Andrés como un miembro activo de la familia real representaba un daño irreversible para la institución, luego de la desastrosa entrevista que dio en el programa Newsnight en noviembre de 2019.

En aquella entrevista, el duque de York intentó defenderse de las acusaciones relacionadas con su amistad con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, pero su actuación fue ampliamente criticada por la opinión pública y expertos en comunicación.

Príncipe William y expríncipe Andrés (Getty Images)

La entrevista fue vista como un desastre mediático. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, cuando ella era menor de edad y dio explicaciones que generaron incredulidad y burlas en redes sociales. La presión pública creció de inmediato y, días después, el príncipe anunció que se retiraba de sus funciones oficiales.

De acuerdo con la versión difundida por el medio estadounidense, William habría sido uno de los miembros más firmes en exigir medidas contundentes, preocupado por la reputación futura de la monarquía y su propio papel como heredero al trono. El entonces príncipe Carlos también enfrentaba la difícil decisión de equilibrar la protección familiar con la estabilidad de la familia real.