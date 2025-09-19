Felipe VI aprovecha visita a Egipto junto a Letizia para hacer un importante llamado a la paz

Los reyes Felipe VI y Letizia de España realizan visita de Estado a Egipto (Casa Real de España)

Felipe VI hace un llamado de paz en Medio Oriente en visita de Estado a Egipto, acompañado por la reina Letizia

Enmarcado dentro de lo que la Casa Real de España describió como “las excelentes relaciones que mantienen ambos países, que se elevaron al nivel de Asociación Estratégica tras la visita del Presidente Al Sisi a España en febrero de este año”, los reyes Felipe VI y Letizia realizaron una visita de Estado a Egipto esta semana con el fin de estrechar los “lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos” que existentes entre ambas naciones, según se lee en un comunicado.

Hospedados en el Hotel St. Regis de El Cairo, los monarcas españoles recibieron a unos 300 ciudadanos de la comunidad española que vive en Egipto, y fue ahí donde Felipe expresó un mensaje a nombre de ambos países.

Los reyes Felipe VI y Letizia de España realizan visita de Estado a Egipto (Casa Real de España)

“España y Egipto compartimos un anhelo que sostenemos con convicción: de convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y justicia”, expresó.

“De momento”, añadió el rey, “parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea”, mencionó el rey en su discurso, con lo que dejó ver la preocupación y atención que tiene puesta en el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.