Felipe VI aprovecha visita a Egipto junto a Letizia para hacer un importante llamado a la paz

Una visita de Estado con sabor a viaje de fin de verano es el que realizaron los reyes de España a Egipto, quienes durante tres días visitaron algunos de los lugares obligados para los apasionados de la cultura milenaria de aquel país como museos y sitios arqueológicos.
Sin embargo, más allá de los recibimientos, los paseos, las fotos y los looks siempre atinados de la reina Letizia, resaltó el hecho de que Felipe VI aprovechó el viaje a Egipto para hacer un mesurado pero importante llamado a la paz en Medio Oriente.
Felipe VI hace un llamado de paz en Medio Oriente en visita de Estado a Egipto, acompañado por la reina Letizia
Enmarcado dentro de lo que la Casa Real de España describió como “las excelentes relaciones que mantienen ambos países, que se elevaron al nivel de Asociación Estratégica tras la visita del Presidente Al Sisi a España en febrero de este año”, los reyes Felipe VI y Letizia realizaron una visita de Estado a Egipto esta semana con el fin de estrechar los “lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos” que existentes entre ambas naciones, según se lee en un comunicado.
Hospedados en el Hotel St. Regis de El Cairo, los monarcas españoles recibieron a unos 300 ciudadanos de la comunidad española que vive en Egipto, y fue ahí donde Felipe expresó un mensaje a nombre de ambos países.
“España y Egipto compartimos un anhelo que sostenemos con convicción: de convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y justicia”, expresó.
“De momento”, añadió el rey, “parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea”, mencionó el rey en su discurso, con lo que dejó ver la preocupación y atención que tiene puesta en el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.
Así fue la visita de Estado de los reyes de España a Egipto
Luego de realizar distintas actividades con autoridades y sectores productivos egipcios, este viernes 19 de septiembre, los reyes de España tuvieron un día lleno de actividades antes de regresar a su país.
Felipe y Letizia visitaron el Museo de Luxor, en el que los arqueólogos españoles Myriam Seco y José Manuel Galán los guiaron durante su recorrido y les mostraron piezas arqueológicas halladas durante las excavaciones que han llevado a cabo en sus respectivas misiones arqueológicas y que se encuentran actualmente expuestas en el museo.
Los reyes de España visitan Egipto
Los reyes Felipe VI y Letizia de España realizan visita de Estado a Egipto
Los reyes Felipe VI y Letizia de España realizan visita de Estado a Egipto
Como cualquier turista, Felipe VI y Letizia toman fotos y se hacen selfies en su visita a Egipto
Más tarde, se trasladaron al Valle de los Reyes, donde visitaron el proyecto de acondicionamiento y mejora de los sitios arqueológicos de Luxor y Guiza, que contempla el desarrollo turístico de la zona de tumbas funerarias del Valle de los Reyes.
La reina Letizia se mostró muy interesada en el trabajo arqueológico en Egipto
A lo largo de esta jornada, en la que Letizia usó un traje en tono arena muy ad-hoc para la visita a los museos de sitio, la reina dejó ver su lado de periodista al mostrarse muy interesada tanto en las actividades artísticas como en el trabajo arqueológico que se lleva a cabo en las zonas que visitaron.
El rey Felipe VI, por su parte, no perdió la oportunidad en distintos momentos del viaje para hacer fotos (incluidas selfies junto a su esposa) que, muy probablemente, enviarán a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía.