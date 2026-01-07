“No soy un banco”: Nuevo libro detalla la tensión entre Carlos III y Harry por dinero

Según el libro, Harry solicitó apoyo económico tras dejar la realeza en 2020, pero la respuesta de Carlos III fue tajante: “No soy un banco”, dejando claro su rechazo a lo que consideró demandas excesivas.
Nuevo libro detalla la tensión entre Carlos III y Harry por dinero
La publicación de The Windsor Legacy ha puesto nuevamente en el centro de la atención mediática la relación entre el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, revelando detalles sobre la tensión económica entre ambos.
Según el libro de Robert Jobson, (experto en realeza británica) tras dejar la casa real en 2020 y mudarse a California, Harry habría solicitado apoyo financiero a su familia, provocando una reacción clara y contundente de Carlos III.
En este contexto, el rey ha tratado de poner límites claros: “No soy un banco”, reiterando que, aunque desea apoyar a su hijo, existen responsabilidades y protocolos que deben respetarse. Harry, por su parte, ha evitado comentarios directos y se ha enfocado en sus proyectos personales y filantrópicos en Estados Unidos, dejando en evidencia cómo los conflictos familiares en la realeza pueden transformarse en titulares mundiales.
El libro también señala que la reina Isabel II había delegado en Carlos la gestión de las relaciones con Harry, especialmente en asuntos económicos y comunicaciones familiares, aumentando la carga emocional sobre el monarca.
Fuentes cercanas a Harry aseguran que la narrativa contiene exageraciones, pero el conflicto ilustra un desafío mayor: equilibrar los lazos familiares con las responsabilidades institucionales.
El posible fin de la disputa entre el príncipe Harry y la familia real
Tras años de distancia y tensiones públicas entre el príncipe Harry y la familia real británica, podría haber señales de una reconciliación tras un giro inesperado relacionado con su seguridad oficial en el Reino Unido.
El comité Royal and VIP Executive Committee (RAVEC) está reconsiderando otorgar protección policial oficial a Harry durante sus visitas al país, una medida que él había perdido tras su salida de la realeza en 2020 y que fue uno de los factores que motivaron su distanciamiento.
Este cambio en la evaluación de su seguridad es visto como un paso práctico hacia un posible acercamiento con su padre, el rey Carlos III, y otros miembros de la familia real, y podría abrir la puerta a que sus hijos, Archie y Lilibet, visiten al monarca después de varios años sin verse.
Aunque los detalles oficiales sobre contactos directos aún son limitados, se sabe que Harry y Carlos ya se reunieron en Londres en 2025, en su primer encuentro presencial tras un largo periodo de distanciamiento, lo que alimenta las especulaciones de que este ajuste en la seguridad podría facilitar futuras reuniones familiares.