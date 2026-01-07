“No soy un banco”: Nuevo libro detalla la tensión entre Carlos III y Harry por dinero

Nuevo libro detalla la tensión entre Carlos III y Harry por dinero

La publicación de The Windsor Legacy ha puesto nuevamente en el centro de la atención mediática la relación entre el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, revelando detalles sobre la tensión económica entre ambos.

Según el libro de Robert Jobson, (experto en realeza británica) tras dejar la casa real en 2020 y mudarse a California, Harry habría solicitado apoyo financiero a su familia, provocando una reacción clara y contundente de Carlos III.

El Rey Carlos III se prepara para vivir lo que muchos cercanos temen podría ser su “última Navidad” tras ser diagnosticado con cáncer en 2024. (Getty Images)

En este contexto, el rey ha tratado de poner límites claros: “No soy un banco”, reiterando que, aunque desea apoyar a su hijo, existen responsabilidades y protocolos que deben respetarse. Harry, por su parte, ha evitado comentarios directos y se ha enfocado en sus proyectos personales y filantrópicos en Estados Unidos, dejando en evidencia cómo los conflictos familiares en la realeza pueden transformarse en titulares mundiales.

Los Príncipes Carlos, William y Harry (©Getty Images 666488550)

El libro también señala que la reina Isabel II había delegado en Carlos la gestión de las relaciones con Harry, especialmente en asuntos económicos y comunicaciones familiares, aumentando la carga emocional sobre el monarca.

Fuentes cercanas a Harry aseguran que la narrativa contiene exageraciones, pero el conflicto ilustra un desafío mayor: equilibrar los lazos familiares con las responsabilidades institucionales.