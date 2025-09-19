Pausa obligada: Mette-Marit de Noruega suspende sus actividades durante un mes para recibir un tratamiento médico

Mette-Marit de Noruega suspende sus actividades durante octubre

La pausa a la que estaba obligada la princesa Mette-Marit de Noruega no resulta tan sorpresiva, ya que la ella misma hizo público su diagnóstico de una enfermedad pulmonar crónica en 2018 y desde entonces ha alternado periodos de actividad con pausas para atender su salud.

En meses recientes, las autoridades del Palacio ya habían advertido que su estado diario varía y que los medicamentos pueden provocar efectos secundarios que obligan a la esposa del príncipe Haakon a realizar ajustes y cambios de último momento en su calendario.

Haakon y Mette-Marit de Noruega han tenido un año complicado entre temas de salud y familiares (Casa Real de Noruega)

¿Qué es la fibrosis pulmonar, enfermedad que padece la princesa Mette-Marit de Noruega?

La fibrosis pulmonar que padece la princesa Mette-Marit de Noruega no es una sola enfermedad, sino el nombre genérico que recibe el proceso por el cual el tejido pulmonar queda engrosado y cicatrizado (es decir, que forma una fibrosis), lo que dificulta la expansión de los pulmones y la transferencia de oxígeno a la sangre.

De acuerdo con la Clíninca Mayo, se trata de una condición progresiva que en algunas personas avanza lentamente, mientras que en otras lo hace con más rapidez. Los síntomas más habituales son falta de aliento (sobre todo al realizar esfuerzo), tos seca persistente, cansancio y pérdida de peso no intencional.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega (Rune Hellestad/Getty Images)

En fases avanzadas pueden aparecer un ensanchamiento de las puntas de los dedos y mayor intolerancia a la actividad física.

El diagnóstico se basa en la combinación de análisis clínicos, pruebas de imagen, pruebas funcionales respiratorias y, en ocasiones, biopsia pulmonar.

Princesa Mette-Marit de Noruega (Casa Real de Noruega)

El tratamiento de la fibrosis pulmonar puede incluir el uso de medicamentos antifibróticos, oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar (que busca mejorar la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida) y, en algunos casos, trasplante pulmonar.