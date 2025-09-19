Pausa obligada: Mette-Marit de Noruega suspende sus actividades durante un mes para recibir un tratamiento médico

La princesa Mette-Marit interrumpirá sus compromisos oficiales durante el mes de octubre, según dio a conocer este viernes la Casa Real noruega.
La esposa del príncipe heredero Haakon iniciará a principios del mes próximo un programa de rehabilitación pulmonar de cuatro semanas para tratar la fibrosis pulmonar que padece.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Corona noruega, la agenda de la princesa Mette-Marit quedará en pausa con algunas excepciones, como un cena con representantes del Parlamento que tendrá lugar el 23 de octubre, y se espera que retome sus funciones en noviembre.
Este nuevo episodio se suma a un año que ha estado lleno de desafíos para la futura reina —y la Familia Real noruega—, quien enfrenta también el mediático juicio en contra de su hijo mayor,Marius Borg Høiby, a quien tuvo en una relación previa, y que es acusado de delitos graves como violación.
Mette-Marit de Noruega suspende sus actividades durante octubre
La pausa a la que estaba obligada la princesa Mette-Marit de Noruega no resulta tan sorpresiva, ya que la ella misma hizo público su diagnóstico de una enfermedad pulmonar crónica en 2018 y desde entonces ha alternado periodos de actividad con pausas para atender su salud.
En meses recientes, las autoridades del Palacio ya habían advertido que su estado diario varía y que los medicamentos pueden provocar efectos secundarios que obligan a la esposa del príncipe Haakon a realizar ajustes y cambios de último momento en su calendario.
¿Qué es la fibrosis pulmonar, enfermedad que padece la princesa Mette-Marit de Noruega?
La fibrosis pulmonar que padece la princesa Mette-Marit de Noruega no es una sola enfermedad, sino el nombre genérico que recibe el proceso por el cual el tejido pulmonar queda engrosado y cicatrizado (es decir, que forma una fibrosis), lo que dificulta la expansión de los pulmones y la transferencia de oxígeno a la sangre.
De acuerdo con la Clíninca Mayo, se trata de una condición progresiva que en algunas personas avanza lentamente, mientras que en otras lo hace con más rapidez. Los síntomas más habituales son falta de aliento (sobre todo al realizar esfuerzo), tos seca persistente, cansancio y pérdida de peso no intencional.
En fases avanzadas pueden aparecer un ensanchamiento de las puntas de los dedos y mayor intolerancia a la actividad física.
El diagnóstico se basa en la combinación de análisis clínicos, pruebas de imagen, pruebas funcionales respiratorias y, en ocasiones, biopsia pulmonar.
El tratamiento de la fibrosis pulmonar puede incluir el uso de medicamentos antifibróticos, oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar (que busca mejorar la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida) y, en algunos casos, trasplante pulmonar.
Mette-Marit de Noruega necesita “más ayuda” para vivir con su enfermedad pulmonar
En comunicados recientes y reportes de medios europeos se explica que la propia princesa Mette-Marit ha declarado necesitar “un poco más de ayuda” para vivir con la fibrosis pulmonar y que busca conseguir un “mejor control en el día a día”, motivos que justifican la rehabilitación intensiva que recibe, una medida habitual para pacientes con enfermedad pulmonar avanzada o con síntomas que limitan su vida cotidiana.
Además de un entrenamiento físico adaptado a las condiciones de cada paciente, la rehabilitación incluye educación, manejo de la falta de aire y apoyo psicosocial.
Mette-Marit y el escandaloso juicio de su hijo mayor
A la compleja situación personal y pública de la princesa Mette-Marit se suman las acusaciones hechas a su hijo mayor, Marius Borg Høiby, quien enfrentará un juicio por múltiples cargos, entre ellos varios delitos de carácter sexual, entre los cuales hay cuatro casos de probable violación.
El proceso penal está programado para comenzar a principios de febrero de 2026 y se estima que dure unas seis semanas, según la corte y la prensa local. Høiby niega las acusaciones más graves, y la Casa Real ha declarado que “corresponde a los tribunales” resolver el asunto.