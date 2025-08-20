Las inesperadas palabras de Haakon de Noruega tras la acusación de su hijastro por violaciones

En el marco oficinal de la feria Aqua Nor en Trondheim, el príncipe heredero Haakon de Noruega rompió el silencio tras conocerse que su hijastro, Marius Borg Høiby, ha sido acusado por 32 delitos graves, incluidos cuatro casos de violación, violencia doméstica, agresión, grabación sexual no consentida y alteraciones del orden público.
Haakon describió la situación como “desafiante y difícil para todos”, y remarcó que ya se ha aclarado la acusación y que corresponde a los tribunales decidir el curso de los hechos: “Ahora le toca al tribunal”, afirmó.
“Todas las personas involucradas en este caso piensan probablemente que es desafiante y difícil”, declaró el heredero al trono noruego durante una visita a Trondheim, al oeste del país.
“Ahora se ha aclarado cuál es la acusación y esto debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina”, ha añadido Haakon, quien también añadió que la familia real continúa “solucionando las tareas que tenemos de la mejor forma posible”.
Su breve comparecencia ante los medios, en la que no admitió preguntas, concluyó de forma contundente. “En cuanto al asunto, hay otros que están en mejor posición para hablar de ello”, finalizó en un claro intento de distanciar a la Corona del polémico proceso judicial.
Las acusaciones contra Marius Borg Høiby: un historial de detenciones
La Fiscalía noruega acusó a Marius Borg Høiby, hijo del primer matrimonio la princesa heredera Mette-Marit de Noruega con un total de 32 delitos, entre los que se incluyen cuatro violaciones sucedidas entre 2018 y 2024, además de acusaciones por violencia doméstica, amenazas, agresión, daños, alteración del orden público, infracciones de tráfico y grabaciones sexuales sin consentimiento.
De ser condenado, podría enfrentar hasta diez años de cárcel. Aunque no forma parte de la familia real oficialmente, Marius ha sido criado en el palacio y ha hecho apariciones públicas con frecuencia, lo que amplifica el impacto institucional de este caso.
El juicio está previsto para comenzar en enero de 2026, y la Casa Real ha optado por mantener al mínimoi su participación pública, remarcando que se trata de un asunto estrictamente judicial.
Desde agosto de 2024, Marius Borg Høiby ha sido detenido en tres ocasiones. La primera detención ocurrió tras un altercado en el apartamento de su exnovia.
Días más tarde, el hijastro del príncipe Haakon y hermano de Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión al trono, admitió parte de las acusaciones en su contra y reveló públicamente que lucha contra adicciones al alcohol y otras drogas, además de sufrir trastornos de salud mental.
La tercera y más grave detención tuvo lugar el 18 de noviembre de 2024, cuando fue sorprendido dentro de su automóvil junto a una de las víctimas con las que tenía prohibido mantener contacto. Ingresó entonces en prisión preventiva, aunque fue liberado una semana después al considerar el juez que no existía riesgo de destrucción de pruebas.
Tras quedar libre, Borg Høiby fue trasladado a una clínica de rehabilitación en Londres, Reino Unido, donde su estancia fue breve y sin éxito: abandonó el tratamiento a las pocas semanas.