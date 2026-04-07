¿Quién es María Calderón Zavala, la hija de Felipe Calderón y Margarita Zavala que celebrará su boda a fin de año?

¿Quién es María Calderón Zavala?

María Calderón Zavala, quien en 2026 cumple 29 años, ha vivido alejada de los reflectores desde que en 2012 concluyó el gobierno encabezado por su padre, Felipe Calderón, y tras mudarse a Estados Unidos para realizar sus estudios universitarios, ha construido una trayectoria profesional que combina gestión cultural, arte y sostenibilidad.

María estudió Teatro y Administración Artística en la Southern Methodist University, en Dallas, Texas, una institución privada conocida por su enfoque en industrias creativas y liderazgo. Esa formación le dio una base complementaria, tanto sensibilidad artística como estructura administrativa.

María se graduó de su primera maestría en Negocios en mayo de 2025 (Instagram)

Aunada a su formación académica, María ha trabajado como administradora, gestora y estratega de proyectos comunitarios; además de ser artista e instructora, lo que refuerza una identidad que combina sus capacidades para moverse en las estructuras institucionales y el campo creativo.

En la actualidad, la hija mayor del ex presidente Felipe Calderón trabaja en EarthX, una organización internacional con sede en Dallas enfocada en sostenibilidad ambiental. Ahí se desempeña como asistente del CEO.

Familia Calderón Zavala (Instagram)

Tras concluir en mayo de 2025 una maestría en negocios, actualmente cursa una segunda especialización. En este sentido, con el anuncio de su boda, se infiere que María Calderón está por entrar a una nueva etapa mientras sigue con una línea que ha distinguido su historia personal. Una formación sólida, intereses claros y una vida profesional que apunta más al impacto que a la visibilidad.

Esto marca una clara diferencia entre María y su hermano Luis Felipe, quien se ha mantenido como una voz presente en la escena pública nacional a través de redes sociales y en medios, como ocurrió con la entrevista con Adela Micha, donde recordó distintos aspectos de su vida en Los Pinos, durante el sexenio de su papá, entre 2006 y 2012.

Así fue la graduación de prepa de María Calderón del Instituto Asunción en 2015

En junio de 2015, María Calderón se graduó de la prepa del Instituto Asunción, colegio donde realizó sus estudios desde temprana edad.

En aquella ocasión, su mamá Margarita Zavala, quien era maestra de Derecho en la escuela, fue la encargada de dar un discurso a la generación de graduados. “La vida a veces sí es difícil pero ustedes pueden ser felices si logran encontrar el modo de ser congruentes”, mencionó.

Margarita Zavala dio un discurso a los alumnos del Instituo Asunción cuando su hija María se graduó de prepa (Archivo Quién)

La ex primera dama advirtió sobre uno de los dilemas más comunes en la vida adulta, al hablar de la "tentación" de ceder ante lo fácil cuando el entorno empuja en otra dirección.

Margarita lo planteó como una decisión cotidiana, no como un ideal abstracto. En ese contexto, remató con una exhortación puntual: “Se vale cometer errores pero no se vale rendirse”, y pidió a los jóvenes no renunciar a sus convicciones incluso cuando eso implique ir contra la corriente.