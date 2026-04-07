María Calderón, la hija mayor del ex presidente Felipe Calderón y de Margarita Zavala, se casará a finales de este año. Así lo dio a conocer su hermano, Luis Felipe Calderón, en entrevista con Adela Micha, aunque sólo reveló la noticia sin dar más detalles del enlace.
¿Quién es María Calderón Zavala, la hija de Felipe Calderón y Margarita Zavala que celebrará su boda a fin de año?
María Calderón, hija del ex presidente Felipe Calderón, prepara su boda para fin de año
Luis Felipe Calderón Zavala confirmó al ser entrevistado en La Saga, el programa de Adela Micha, que su hermana, María, prepara su boda tras cerrar un ciclo académico intenso en el extranjero. El enlace se realizará a finales de año en Estados Unidos.
Sin embargo, fiel a su estilo, la primogénita de Felipe Calderón y Margarita Zavala no ha dado mayores detalles de su compromiso ni se sabe la identidad de su novio, ya que se mantiene alejada de redes sociales, al menos de forma pública.
¿Quién es María Calderón Zavala?
María Calderón Zavala, quien en 2026 cumple 29 años, ha vivido alejada de los reflectores desde que en 2012 concluyó el gobierno encabezado por su padre, Felipe Calderón, y tras mudarse a Estados Unidos para realizar sus estudios universitarios, ha construido una trayectoria profesional que combina gestión cultural, arte y sostenibilidad.
María estudió Teatro y Administración Artística en la Southern Methodist University, en Dallas, Texas, una institución privada conocida por su enfoque en industrias creativas y liderazgo. Esa formación le dio una base complementaria, tanto sensibilidad artística como estructura administrativa.
Aunada a su formación académica, María ha trabajado como administradora, gestora y estratega de proyectos comunitarios; además de ser artista e instructora, lo que refuerza una identidad que combina sus capacidades para moverse en las estructuras institucionales y el campo creativo.
En la actualidad, la hija mayor del ex presidente Felipe Calderón trabaja en EarthX, una organización internacional con sede en Dallas enfocada en sostenibilidad ambiental. Ahí se desempeña como asistente del CEO.
Tras concluir en mayo de 2025 una maestría en negocios, actualmente cursa una segunda especialización. En este sentido, con el anuncio de su boda, se infiere que María Calderón está por entrar a una nueva etapa mientras sigue con una línea que ha distinguido su historia personal. Una formación sólida, intereses claros y una vida profesional que apunta más al impacto que a la visibilidad.
Esto marca una clara diferencia entre María y su hermano Luis Felipe, quien se ha mantenido como una voz presente en la escena pública nacional a través de redes sociales y en medios, como ocurrió con la entrevista con Adela Micha, donde recordó distintos aspectos de su vida en Los Pinos, durante el sexenio de su papá, entre 2006 y 2012.
Así fue la graduación de prepa de María Calderón del Instituto Asunción en 2015
En junio de 2015, María Calderón se graduó de la prepa del Instituto Asunción, colegio donde realizó sus estudios desde temprana edad.
En aquella ocasión, su mamá Margarita Zavala, quien era maestra de Derecho en la escuela, fue la encargada de dar un discurso a la generación de graduados. “La vida a veces sí es difícil pero ustedes pueden ser felices si logran encontrar el modo de ser congruentes”, mencionó.
La ex primera dama advirtió sobre uno de los dilemas más comunes en la vida adulta, al hablar de la "tentación" de ceder ante lo fácil cuando el entorno empuja en otra dirección.
Margarita lo planteó como una decisión cotidiana, no como un ideal abstracto. En ese contexto, remató con una exhortación puntual: “Se vale cometer errores pero no se vale rendirse”, y pidió a los jóvenes no renunciar a sus convicciones incluso cuando eso implique ir contra la corriente.
Así es María Calderón Zavala; en sus propias palabras
"Apasionada del teatro, mexicana de pura cepa, administradora por vocación. Las artes son el mejor negocio que existe, así que ¿por qué no prepararme para ser su embajadora y promotora?". De esta forma inicia la presentación que María Calderón publicó en su perfil de LinkedIn, plataforma para profesionistas que se ha vuelto la única red social (al menos pública) de la primogénita de los Calderón Zavala.
En sus palabras se vislumbra que María tiene una vocación que busca desarrollar sus capacidades en organizaciones que generen un impacato social positivo en la comunidad.
"Mi experiencia en estrategia, recursos humanos y gestión comunitaria me brinda una ventaja para desarrollar soluciones de gestión y planificación para organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro con un propósito social o artístico", escribe.
Asimismo, recuerda que sus inicios en el ámbito artístico los tuvo en México, para luego destacar como estudiante y profesionista en Texas, donde reside actualmente.
"Comencé mi carrera como dramaturga y productora a los 19 años en la Ciudad de México. En el escenario, he interpretado papeles en producciones musicales, de drama histórico y de comedia. Sin embargo, el logro más memorable y gratificante para mí ha sido servir en el Departamento de Obras Públicas del Dallas Theatre Center durante más de cinco años como enlace comunitario, coordinadora y artista docente bilingüe".