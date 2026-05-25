Shia LaBeouf es acusado formalmente de agresión tras pelea en Nueva Orleans

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el incidente ocurrió la madrugada del sábado en las inmediaciones del Barrio Francés, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Las autoridades locales señalan que LaBeouf habría participado en un altercado físico que terminó con varias personas lesionadas.

Según reportes obtenidos por TMZ y medios locales, el actor habría discutido con un grupo de personas dentro de un establecimiento nocturno antes de que la situación escalara a una confrontación física en la vía pública.

Shia LaBeouf. (Getty Images)

Hasta el momento, el equipo legal del actor no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.

A pesar de los escándalos, Shia LaBeouf ha mantenido cierta actividad en el cine independiente y en proyectos más alejados de Hollywood. En años recientes recibió elogios por actuaciones en películas como Pieces of a Woman y Padre Pio, aunque varias producciones también tomaron distancia del actor tras las acusaciones públicas en su contra.