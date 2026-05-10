Katy Perry encabezará el show de la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

Katy Perry lidera el show de Estados Unidos en el Mundial 2026

La presentación de Katy Perry tendrá una duración aproximada de 13 minutos y forma parte de la estrategia de FIFA de realizar tres ceremonias de apertura independientes, una por cada país anfitrión.

Katy Perry (Instagram)

Junto a la intérprete de “The One That Got Away” participarán en la ceremonia de Estados Unidos: el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de BLACKPINK y la artista paraguaya Marilina Bogado, quien representará al equipo rival.

La experiencia de Katy Perry en grandes eventos deportivos

Katy Perry cuenta con amplia trayectoria en megaeventos. El 8 de febrero de 2015 encabezó el halftime show del Super Bowl XLIX, uno de los más vistos en la historia del evento, donde compartió escenario con Lenny Kravitz y Missy Elliott. Su experiencia en producciones de gran escala la posiciona como la elección ideal para abrir el Mundial en territorio estadounidense. Hasta el momento no se han revelado las canciones específicas que interpretará el 12 de junio.