Devossion by Live Aqua: el nuevo all inclusive que quiere cambiar la forma de vivir la Riviera Maya

El top 3 que realmente enamora

Cuando le pedimos a Martín que eligiera las tres razones por las que nuestros lectores deberían venir, fue muy claro. “Yo diría, adicional a la arquitectura, la gastronomía”, respondió sin dudar. “Afortunadamente todos nuestros menús han sido desarrollados y creados con el apoyo de Gerardo Rivera, nuestro chef corporativo del Grupo Posadas. Hemos fusionado productos regionales con calidad en la preparación, y tenemos una variedad muy buena para todos los paladares”.

La oferta va desde restaurante asiático hasta la trattoria italiana Fiorella, el steakhouse Carnivore y Livery para desayunos. Pero hay un momento que se vuelve ritual: la tostada 1-26 en la cevichería Ceviva.

“La tostada 1-26 es nuestro platillo signature, al igual que nuestro momento de celebración a la 1:26 de la tarde todos los días”, explicó. “Estamos ubicados en la avenida 1, esquina con 26. A raíz de ahí generamos todo este concepto para que siempre tengamos presente que la 1-26 es el momento de celebrar”.

El segundo punto, aseguró, es el Cenote Spa. “Es la joya de la corona. Realmente es uno de los espacios que te puede transmitir paz y tranquilidad en medio de todo lo que se convierte la propiedad. Desde que entras, el aroma, la recepción, los tratamientos, el circuito de hidroterapia… es un lugar donde puedes estar disfrutando sin preocuparte por nada”.

Devossion by Live Aqua celebró su inauguración oficial en la Riviera Maya, marcando el inicio de una nueva propuesta solo para adultos frente al Caribe mexicano. (Cortesía)

Y tercero, las experiencias: “Tenemos tres pilares muy claros en nuestro programa de entretenimiento”, detalló. “Uno enfocado en wellness y fitness; otro en experiencias gastronómicas, como clases de cocina, mixología y tastings de tequila, mezcal y vino; y un tercero en experiencias creativas y manualidades. El abanico está impresionante para todos los gustos”.

Aunque es un hotel pensado principalmente para parejas, si vas en grupo también funciona perfecto. Hay aquaerobics, cerámica, yoga al amanecer y una agenda diaria que encuentras en tu habitación para organizar cada jornada. Siempre hay algo pasando, pero nunca se siente forzado.