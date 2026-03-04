Devossion by Live Aqua: el nuevo all inclusive que quiere cambiar la forma de vivir la Riviera Maya

Hay hoteles bonitos. Y luego están los que desde que cruzas el lobby te obligan a levantar la mirada. Así se siente Devossion by Live Aqua, el nuevo concepto solo para adultos de Grupo Posadas, inaugurado en la Riviera Maya como parte de su ambicioso plan de expansión en el Caribe mexicano.
El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Sordo Madaleno Arquitectos, y eso se percibe desde el primer instante. El edificio funciona como una vitrina monumental hacia el mar. Entras y la estructura te va absorbiendo poco a poco: la vista corre en línea recta hasta desembocar en el Caribe, enmarcado por un puente elevado que conecta las suites en la parte superior. Ese puente —uno de los hotspots del hotel— encuadra el horizonte como si fuera una postal viva. Ahí entiendes que no es casualidad: la arquitectura está pensada para que el azul sea protagonista constante.
La inauguración oficial se llevó a cabo el 16 de febrero en Cancún, con la presencia de José Carlos Azcárraga, director general de Posadas, acompañado por su equipo directivo y autoridades estatales encabezadas por el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra. La velada también reunió a invitados especiales que se sumaron a la celebración de este nuevo concepto, entre ellos Diego Klein, Fernanda Castillo, Erik Hayser, Benny Ibarra y Celina del Villar, quienes disfrutaron del primer recorrido por la propiedad y fueron testigos del corte de listón que marcó el inicio oficial de esta nueva etapa para la marca en el Caribe mexicano.
Un todo incluido que no te encierra
Con 314 habitaciones frente al Caribe y ubicado a pasos de la Quinta Avenida, Devossion rompe con la idea del all inclusive aislado.
“Estamos posicionados exactamente en el corazón de la Riviera Maya, en el corazón de Playa del Carmen, en el corazón de la Quinta Avenida”, nos dijo Martín Vásquez, gerente del hotel, en entrevista exclusiva para Quién. “Eso ha sido espectacular y es algo que queremos potencializar, porque la Quinta Avenida no es solamente comercial; tiene atractivos históricos, artísticos, incluso ruinas arqueológicas que poca gente sabe que existen aquí”.
Esa dualidad cambia la experiencia. Puedes pasar el día entre alberca, spa y experiencias dentro del hotel, y por la noche salir a caminar, tomar unos drinks en la Quinta o extender la fiesta en alguno de sus centros nocturnos. O hacer exactamente lo contrario y no salir nunca.
El top 3 que realmente enamora
Cuando le pedimos a Martín que eligiera las tres razones por las que nuestros lectores deberían venir, fue muy claro. “Yo diría, adicional a la arquitectura, la gastronomía”, respondió sin dudar. “Afortunadamente todos nuestros menús han sido desarrollados y creados con el apoyo de Gerardo Rivera, nuestro chef corporativo del Grupo Posadas. Hemos fusionado productos regionales con calidad en la preparación, y tenemos una variedad muy buena para todos los paladares”.
La oferta va desde restaurante asiático hasta la trattoria italiana Fiorella, el steakhouse Carnivore y Livery para desayunos. Pero hay un momento que se vuelve ritual: la tostada 1-26 en la cevichería Ceviva.
“La tostada 1-26 es nuestro platillo signature, al igual que nuestro momento de celebración a la 1:26 de la tarde todos los días”, explicó. “Estamos ubicados en la avenida 1, esquina con 26. A raíz de ahí generamos todo este concepto para que siempre tengamos presente que la 1-26 es el momento de celebrar”.
El segundo punto, aseguró, es el Cenote Spa. “Es la joya de la corona. Realmente es uno de los espacios que te puede transmitir paz y tranquilidad en medio de todo lo que se convierte la propiedad. Desde que entras, el aroma, la recepción, los tratamientos, el circuito de hidroterapia… es un lugar donde puedes estar disfrutando sin preocuparte por nada”.
Y tercero, las experiencias: “Tenemos tres pilares muy claros en nuestro programa de entretenimiento”, detalló. “Uno enfocado en wellness y fitness; otro en experiencias gastronómicas, como clases de cocina, mixología y tastings de tequila, mezcal y vino; y un tercero en experiencias creativas y manualidades. El abanico está impresionante para todos los gustos”.
Aunque es un hotel pensado principalmente para parejas, si vas en grupo también funciona perfecto. Hay aquaerobics, cerámica, yoga al amanecer y una agenda diaria que encuentras en tu habitación para organizar cada jornada. Siempre hay algo pasando, pero nunca se siente forzado.
El secreto que no todos descubren
Y luego está el detalle que no aparece en el mapa a simple vista. En un nivel inferior, casi escondido, el hotel guarda un speakeasy. Hay que bajar un piso, seguir las señales correctas y abrir una puerta discreta. Dentro, la atmósfera cambia: luces tenues, música suave y una mixología más sofisticada. Es el tipo de lugar donde la conversación se alarga sin que te des cuenta. Donde puedes reír, brindar y cerrar la noche sin salir del hotel. O salir, si así lo decides.
Esa libertad es parte de la experiencia 360 que propone Devossion: empezar con yoga al amanecer frente al mar, celebrar a la 1:26 de la tarde con una tostada de atún, explorar la Quinta Avenida por la noche o perderte en un bar secreto bajo el lobby. Todo en el mismo lugar.
Una apuesta estratégica
Más allá de la experiencia, la apertura es una pieza clave dentro del plan de crecimiento de Posadas, que contempla más de 30 nuevas aperturas rumbo a 2027, con un fuerte enfoque en resorts y all inclusive. Actualmente, el 38% de su portafolio pertenece a la categoría de resorts, y este segmento seguirá creciendo.
Devossion genera 521 empleos directos y más de 900 indirectos, reforzando la apuesta por Quintana Roo como uno de los mercados turísticos más relevantes del mundo. Pero más allá de las cifras, la sensación al salir es otra: que el mar te acompañó todo el tiempo. Que la arquitectura no fue fondo, sino protagonista. Y que, en un destino donde el lujo ya es conversación constante, todavía hay espacio para sorprender.