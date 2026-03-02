Ubicado en el Golden Square Mile, combina diseño contemporáneo con esa comodidad que únicamente te puede dar tu casa y que se agradece cuando la temperatura raya a cero.
Four Seasons Montreal: donde el lujo que se siente como casa
En invierno, elegir bien el hotel en Montreal no es un detalle menor. Es la diferencia entre sobrevivir al frío y disfrutarlo. Y ahí es donde Four Seasons Hotel Montreal entra en escena.
Ubicado en el Golden Square Mile, el hotel combina diseño contemporáneo con esa sensación reconfortante de llegar a casa después de un día bajo cero. Las habitaciones tienen vistas abiertas a la ciudad y un diseño cuidado al milímetro, según la descripción oficial de la marca Four Seasons Hotels and Resorts. Aquí todo está pensado para que quieras salir a explorar… pero también para que no te importe quedarte.
La experiencia gastronómica es otro nivel. Marcus Restaurant + Lounge se ha convertido en uno de los spots más codiciados del downtown. Su propuesta de brasserie contemporánea pone el foco en mariscos y pescado, trabajando con producto local y de temporada, como destaca su carta oficial. Es el tipo de lugar donde puedes tener una comida elegante sin sentir rigidez.
Y luego está Marcus Lounge + Bar, donde los mixólogos convierten cada coctel artesanal en espectáculo y el ambiente mezcla lujo con naturalidad. Si Montreal sabe divertirse en invierno, aquí encuentras su versión más pulida.
Para cerrar el círculo, el spa en colaboración con Guerlain ofrece una variedad de tratamientos faciales y corporales de la más alta calidad. Sumemos alberca, sauna y vapor, y tienes el combo perfecto para resetear el cuerpo antes de volver a la nieve.
Four Seasons Montreal logra algo difícil, hacerte sentir como en casa, pero al mismo tiempo, mientras cada detalle te recuerda que estás en modo vacaciones, un balance perfecto entre sofisticación y comodidad que hace que salir a explorar sea tan tentador como quedarse en la cama un rato más.