Four Seasons Montreal: donde el lujo que se siente como casa

En invierno, elegir bien el hotel en Montreal no es un detalle menor. Es la diferencia entre sobrevivir al frío y disfrutarlo. Y ahí es donde Four Seasons Hotel Montreal entra en escena.

Ubicado en el Golden Square Mile, el hotel combina diseño contemporáneo con esa sensación reconfortante de llegar a casa después de un día bajo cero. Las habitaciones tienen vistas abiertas a la ciudad y un diseño cuidado al milímetro, según la descripción oficial de la marca Four Seasons Hotels and Resorts. Aquí todo está pensado para que quieras salir a explorar… pero también para que no te importe quedarte.

La experiencia gastronómica es otro nivel. Marcus Restaurant + Lounge se ha convertido en uno de los spots más codiciados del downtown. Su propuesta de brasserie contemporánea pone el foco en mariscos y pescado, trabajando con producto local y de temporada, como destaca su carta oficial. Es el tipo de lugar donde puedes tener una comida elegante sin sentir rigidez.