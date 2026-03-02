Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Four Seasons Montreal: donde el lujo que se siente como casa

Four Seasons Montreal se siente como el escape y el descanso ideal después de un largo día bajo cero.
lun 02 marzo 2026 04:26 PM
Four Seasons Montreal
Four Seasons Montreal se siente como el escape ideal después de un día bajo cero. (CORTESÍA)

Ubicado en el Golden Square Mile, combina diseño contemporáneo con esa comodidad que únicamente te puede dar tu casa y que se agradece cuando la temperatura raya a cero.

Publicidad

En invierno, elegir bien el hotel en Montreal no es un detalle menor. Es la diferencia entre sobrevivir al frío y disfrutarlo. Y ahí es donde Four Seasons Hotel Montreal entra en escena.

Ubicado en el Golden Square Mile, el hotel combina diseño contemporáneo con esa sensación reconfortante de llegar a casa después de un día bajo cero. Las habitaciones tienen vistas abiertas a la ciudad y un diseño cuidado al milímetro, según la descripción oficial de la marca Four Seasons Hotels and Resorts. Aquí todo está pensado para que quieras salir a explorar… pero también para que no te importe quedarte.

Four Seasons Hotel Montreal
En invierno, elegir bien el hotel en Montreal no es un detalle menor. Es la diferencia entre sobrevivir al frío y disfrutarlo. Y ahí es donde Four Seasons Hotel Montreal entra en escena.
 (CORTESÍA)

La experiencia gastronómica es otro nivel. Marcus Restaurant + Lounge se ha convertido en uno de los spots más codiciados del downtown. Su propuesta de brasserie contemporánea pone el foco en mariscos y pescado, trabajando con producto local y de temporada, como destaca su carta oficial. Es el tipo de lugar donde puedes tener una comida elegante sin sentir rigidez.

Publicidad

Y luego está Marcus Lounge + Bar, donde los mixólogos convierten cada coctel artesanal en espectáculo y el ambiente mezcla lujo con naturalidad. Si Montreal sabe divertirse en invierno, aquí encuentras su versión más pulida.

Marcus Lounge + Bar
Marcus Lounge + Bar, donde los mixólogos convierten cada coctel artesanal en espectáculo y el ambiente mezcla lujo con naturalidad. (CORTESÍA)

Para cerrar el círculo, el spa en colaboración con Guerlain ofrece una variedad de tratamientos faciales y corporales de la más alta calidad. Sumemos alberca, sauna y vapor, y tienes el combo perfecto para resetear el cuerpo antes de volver a la nieve.

spa en colaboración con Guerlain
El spa en colaboración con Guerlain ofrece tratamientos faciales y corporales diseñados para combatir los estragos del clima extremo (CORTESÍA)

Four Seasons Montreal logra algo difícil, hacerte sentir como en casa, pero al mismo tiempo, mientras cada detalle te recuerda que estás en modo vacaciones, un balance perfecto entre sofisticación y comodidad que hace que salir a explorar sea tan tentador como quedarse en la cama un rato más.

Publicidad

Tags

Four Seasons

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad