En Montreal es fácil aprender a amar el frío

En el Mount Royal vas a ver locales patinando y haciendo deporte como si las bajas temperaturas fueran un accesorio más. Y cuando el viento sopla, aparece el plan B perfecto: la ciudad subterránea. Son más de 30 kilómetros de pasillos conectados bajo el downtown, según datos de Tourisme Montréal. Puedes cruzar media ciudad sin pisar nieve y aun así sentir que estás en movimiento constante.

El plan B perfecto en Montreal: la ciudad subterránea. Son más de 30 kilómetros de pasillos conectados bajo el downtown, según datos de Tourisme Montréal. Puedes cruzar media ciudad sin pisar nieve y aun así sentir que estás en movimiento constante. (CORTESÍA)

Hay rituales que simplemente se hacen como pasar por St-Viateur Bagel y probar un bagel recién salido del horno de leña, no es una sugerencia, es parte de la experiencia. Subirte a La Grande Roue de Montréal te regala vistas blancas y skyline limpio, es la rueda de observación más alta de Canadá. Y si quieres entender cómo esta ciudad transforma el frío en fiesta, asómate a Igloofest, música electrónica al aire libre en pleno invierno y miles de personas bailando como si enero fuera julio.