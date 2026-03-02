En Montreal es fácil aprender a amar el frío

Si de ciudades perfectas para visitar en invierno hablamos, nos es imposible no mencionar Montreal. La nieve transforma la ciudad en un escenario casi cinematográfico donde las calles del Viejo Montreal parecen sacadas de una película europea.
Aquí el plan no es escapar del clima, sino aprender a moverte con él. Entrar y salir de galerías, y hacer pausas estratégicas para un vino y ver caer la nieve desde la ventana.
Publicidad
En el Mount Royal vas a ver locales patinando y haciendo deporte como si las bajas temperaturas fueran un accesorio más. Y cuando el viento sopla, aparece el plan B perfecto: la ciudad subterránea. Son más de 30 kilómetros de pasillos conectados bajo el downtown, según datos de Tourisme Montréal. Puedes cruzar media ciudad sin pisar nieve y aun así sentir que estás en movimiento constante.
Hay rituales que simplemente se hacen como pasar por St-Viateur Bagel y probar un bagel recién salido del horno de leña, no es una sugerencia, es parte de la experiencia. Subirte a La Grande Roue de Montréal te regala vistas blancas y skyline limpio, es la rueda de observación más alta de Canadá. Y si quieres entender cómo esta ciudad transforma el frío en fiesta, asómate a Igloofest, música electrónica al aire libre en pleno invierno y miles de personas bailando como si enero fuera julio.
Publicidad
Montreal tiene ese balance raro entre cultura seria y cero solemnidad. Museos, cafés con personalidad, restaurantes que sí valen la pena y experiencias inmersivas como OASIS immersion, si eres amante del rock y buscas escapar del frío, esta experiencia inmersiva es perfecta. Las noches pueden empezar tranquilas y terminar inesperadamente largas.
Aquí el frío no arruina el plan. Es el plan. Y cuando le agarras el ritmo, entiendes por qué tanta gente termina enamorándose justo en invierno.