Versalles 19: Los mejores mariscos frescos en la CDMX y con alma del norte

Versalles 19, los mejores mariscos de la CDMX

Si eres fan de los mariscos, una parada en este hotspot es obligada. La propuesta es tener la mejor calidad de los mariscos del norte del país en el corazón de la CDMX.

La propuesta es clara, traer la mejor calidad de los mariscos del norte del país al corazón de la CDMX (Roberto Elizarraras)

Cuando hablamos del norte, nos referimos de una región con tradición potente en producto del mar, especialmente en estados como Sonora, donde el consumo y la exigencia por mariscos frescos es parte de la cultura gastronómica.

La barra fría abre desde las nueve de la mañana, porque sí, las mañanas también piden mariscos. Ya sea para curar la hangover o para empezar el día con algo potente, la experiencia no se limita al horario típico de comida. Hay algo casi rebelde en pedir una tostada de atún cuando la mayoría apenas va por su café.