Su nombre, Versalles 19, no es solo la ubicación, es la idea de que lo importante no es el letrero, sino lo que llega al plato. “No tenemos nombre, tenemos hambre”, nos dicen en este hotstop que ofrece los mejores mariscos frescos en la CDMX y se nota.
Versalles 19: Los mejores mariscos frescos en la CDMX y con alma del norte
Versalles 19, los mejores mariscos de la CDMX
Si eres fan de los mariscos, una parada en este hotspot es obligada. La propuesta es tener la mejor calidad de los mariscos del norte del país en el corazón de la CDMX.
Cuando hablamos del norte, nos referimos de una región con tradición potente en producto del mar, especialmente en estados como Sonora, donde el consumo y la exigencia por mariscos frescos es parte de la cultura gastronómica.
La barra fría abre desde las nueve de la mañana, porque sí, las mañanas también piden mariscos. Ya sea para curar la hangover o para empezar el día con algo potente, la experiencia no se limita al horario típico de comida. Hay algo casi rebelde en pedir una tostada de atún cuando la mayoría apenas va por su café.
¿Qué comer en Versalles 19?
La Tostada Colorada es uno de los platos que mejor resume la vibra del lugar. Atún fresco con inspiración asiática, balanceado, con textura y ese punch que te deja con ganas de más. Es el tipo de plato que demuestra cómo la cocina mexicana contemporánea dialoga con otras tradiciones sin perder escencia. Algo que, por cierto, ha sido señalado por la UNESCO al reconocer la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial: su capacidad de adaptación, técnica y profundo arraigo cultural.
El callo de hacha merece mención aparte. Seleccionado y volado semanalmente, con tamaño y firmeza que hablan por sí solos. Y el ceviche de camarón cumple lo que promete: clásico, fresco, directo. Sin pretensiones innecesarias.
Detrás de la propuesta está el chef Carlos Hernández González, quien imprime ese sello norteño que no es solo receta, sino carácter. La cocina tiene identidad, pero también juventud. Hay respeto por la tradición, sí, pero también ganas de sorprender. No se quedan en lo típico, buscan conquistar.
No sólo mariscos, en Versalles 19 también brillan los postres
Y luego están los postres, generosos, munchosos y pensados para compartir. Son el cierre perfecto para una experiencia que celebra el buen comer sin complicaciones.
En una ciudad donde la oferta gastronómica es abrumadora, Versalles 19 encuentra su lugar apostando por algo simple pero poderoso: producto superior, técnica cuidada y una actitud fresca. Mariscos todo el día, sin pedir permiso. Porque a veces lo único que hace falta no es un gran nombre, sino hambre de hacerlo bien.