Cobarde: alta cocina informal que transforma la experiencia de comer en la CDMX

Descubre Cobarde en Roma Norte: alta cocina informal (Cortesía)

COBARDE nació en Puerto Escondido como un bar de mezcal, un espacio íntimo donde cada encuentro era una celebración. Su primera chispa lo llevó a Oaxaca, frente a la iglesia de Santo Domingo, donde se consolidó como un restaurante de autor. La Guía Michelin reconoció su propuesta otorgándole la distinción Bib Gourmand en su primer año, confirmando que no era solo un lugar para comer y beber, sino un proyecto vivo en constante movimiento.

Ahora COBARDE llega a la Ciudad de México, en Roma Norte, para ofrecer lo que su chef y socio, Pako Cortés Blobaum, define como “alta cocina informal”: un concepto donde la excelencia técnica convive con un ambiente relajado, sin protocolos rígidos, y donde cada plato es un diálogo entre lo local y lo global.

Con casi 20 años de experiencia, Pako ha trabajado en restaurantes de renombre mundial como Cosme y Momofuku en Nueva York, y en México colaboró con Pujol, Biko y otros proyectos del Grupo Casamata. Sus viajes a Tokio y Barcelona enriquecieron su estilo, fusionando técnicas internacionales con raíces mexicanas, lo que hoy se refleja en COBARDE.

