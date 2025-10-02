Desde Oaxaca hasta la Roma Norte, COBARDE llega con una propuesta que rompe esquemas: alta cocina informal donde cada platillo es un viaje de sabores inesperados y la coctelería acompaña con la misma creatividad. Un restaurante que invita a descubrir, sorprenderse y, sobre todo, disfrutar sin etiquetas.
Cobarde: alta cocina informal que transforma la experiencia de comer en la CDMX
COBARDE nació en Puerto Escondido como un bar de mezcal, un espacio íntimo donde cada encuentro era una celebración. Su primera chispa lo llevó a Oaxaca, frente a la iglesia de Santo Domingo, donde se consolidó como un restaurante de autor. La Guía Michelin reconoció su propuesta otorgándole la distinción Bib Gourmand en su primer año, confirmando que no era solo un lugar para comer y beber, sino un proyecto vivo en constante movimiento.
Ahora COBARDE llega a la Ciudad de México, en Roma Norte, para ofrecer lo que su chef y socio, Pako Cortés Blobaum, define como “alta cocina informal”: un concepto donde la excelencia técnica convive con un ambiente relajado, sin protocolos rígidos, y donde cada plato es un diálogo entre lo local y lo global.
Con casi 20 años de experiencia, Pako ha trabajado en restaurantes de renombre mundial como Cosme y Momofuku en Nueva York, y en México colaboró con Pujol, Biko y otros proyectos del Grupo Casamata. Sus viajes a Tokio y Barcelona enriquecieron su estilo, fusionando técnicas internacionales con raíces mexicanas, lo que hoy se refleja en COBARDE.
Crear algo único e irrepetible: así es Cobarde
Durante nuestra visita, el chef explicó la filosofía detrás de sus platillos: “Diría que Cobarde no se puede repetir en ningún lado porque, al final, Cobarde es un solo concepto. Un producto de alta calidad y técnica única. Entonces siempre tratamos de que justo eso pueda crear un impacto, pero no solamente el visual, sino también en sabor. Que te vayas con eso, es un estilo al final que queremos crear único, donde la gente nunca va a decir que Cobarde se parece a otro. Eso es lo que buscamos: crear nuestro propio estilo sin parecernos a nadie”.
Entre sus recomendaciones imperdibles están los dumplings de pollo, el Tartar Especiado (Shiso, Limón Meyer, Curry) y la trucha salmonada, así como la coctelería, que acompaña con la misma creatividad y cuidado que los platillos.
Una cocina que se reinventa constantemente para seguir sorprendiendo
El menú combina una base fija con cambios periódicos, incorporando ingredientes poco comunes y sabores que desafían al paladar, garantizando que cada visita sea una experiencia nueva. Su propuesta fue reconocida no solo por Michelin, sino también con nominaciones en los premios MEXT-BEST de Grupo Expansión, lo que añade un respaldo más a su propuesta gastronómica.
COBARDE es, en pocas palabras, un lugar que invita a probar, disfrutar y compartir, donde la comida se convierte en una aventura sensorial y la informalidad permite que la experiencia sea completamente humana y cercana. Un restaurante al que hay que ir por lo menos una vez en la vida.
Dirección:Coahuila 143, Colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México