Este mes, decidimos spill the tea más jugoso con este hotspot que vas a querer guardar en tus go-to bares de la CDMX, estamos hablando de La Vista .
La CDMX tiene un nuevo hotspot y te contamos primero de cuál se trata
Este lugar te envuelve luego luego. La decoración es moderna pero acogedora, con ese toque de madera y luces tenues que te hacen sentir sofisticado. Pero lo que realmente te roba el aliento es obviamente, la coctelería. Es el mejor lugar para hacer un plan con amigos o una date donde quieras romper el hielo fácilmente. Aquí la idea es disfrutar la música, probar diferentes cocteles y que la plática fluya.
Olvídate del gin-tonic aburrido. Aquí están experimentando de verdad. Sus mixólogos están en otro nivel, creando drinks que son verdaderas obras de arte, tanto para la vista como para el paladar. De boca en boca, sabemos que el "Green Almond" con mezcal Doba Yej, melón verde y orgeat, y la "Spicy Mezcalita" son la sensación. Son bebidas que te invitan a saborear despacio y que te dejan esa sensación de querer pedir otro... y otro.
La Vista es la combinación perfecta de excelentes drinks con el mejor ambiente y un espacio espectacular. Es ideal para esa noche que quieres que sea inolvidable o hasta para un pre-copeo casual, o simplemente para desconectarte al final de una semana intensa.
Te dejamos el link para que veas la vibe y te prepares, porque estamos seguros de que este será tu nuevo lugar favorito. Pero un consejo, no lo grites muy fuerte, que lo cool de este hotspot es que aún se siente como secreto.