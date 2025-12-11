La CDMX tiene un nuevo hotspot y te contamos primero de cuál se trata

Este lugar te envuelve luego luego. La decoración es moderna pero acogedora, con ese toque de madera y luces tenues que te hacen sentir sofisticado. Pero lo que realmente te roba el aliento es obviamente, la coctelería. Es el mejor lugar para hacer un plan con amigos o una date donde quieras romper el hielo fácilmente. Aquí la idea es disfrutar la música, probar diferentes cocteles y que la plática fluya.

Este lugar te envuelve luego luego. La decoración es moderna pero acogedora, con ese toque de madera y luces tenues que te hacen sentir sofisticado. (Instagram @lavista.bar)

Olvídate del gin-tonic aburrido. Aquí están experimentando de verdad. Sus mixólogos están en otro nivel, creando drinks que son verdaderas obras de arte, tanto para la vista como para el paladar. De boca en boca, sabemos que el "Green Almond" con mezcal Doba Yej, melón verde y orgeat, y la "Spicy Mezcalita" son la sensación. Son bebidas que te invitan a saborear despacio y que te dejan esa sensación de querer pedir otro... y otro.