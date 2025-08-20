Con un menú donde los pescados, mariscos y sabores frescos mandan, Contramar ha conquistado a foodies de todo el mundo, pero también a artistas de la talla de Dua Lipa, Jessica Alba, Tom Holland, Mick Jagger y ahora, a los mismísimos Jonas Brothers.
De Jonas Brothers a Dua Lipa: el restaurante favorito de las celebs en Ciudad de México
El restaurante favorito de las celebs en Ciudad de México
Durante su última visita a CDMX, Nick, Joe y Kevin confesaron que no pudieron resistirse, amaron tanto la comida que terminaron repitiendo la experiencia dos días seguidos. Nada mal para un restaurante que nació como un sitio relajado para disfrutar pescado al centro, pero que hoy es considerado un templo de la gastronomía mexicana contemporánea.
¿Qué venden en Contramar?
El restaurante se especializa en mariscos frescos y pescados preparados de formas sencillas pero llenas de sabor. Aquí no hay pretensiones: la idea es pedir al centro, compartir y dejar que el menú hable por sí mismo.
Algunos de los platillos más reconocidos en Contramar son:
- El pescado a la talla (mitad al ajillo, mitad a la mexicana): un clásico que ya es insignia del lugar.
- Las tostadas de atún con chipotle y aguacate, probablemente las más famosas de la CDMX.
- Los tacos de pescado y camarón, perfectos para los que buscan algo más casual.
- El marlin ahumado y el aguachile de camarón, ideales para abrir apetito con un toque fresco y picante.
- Y de postre, el imperdible merengue de fresas con crema, ligero y adictivo.
La experiencia de Contramar
Parte del encanto de Contramar es su vibe: un restaurante luminoso, con manteles blancos, mesas llenas de amigos, risas y botellas de vino por todos lados. Es el tipo de lugar donde una comida se alarga hasta la tarde, y donde siempre hay una celebración.
La chef Gabriela Cámara ha logrado capturar la esencia de la cocina del Pacífico y llevarla al centro de la ciudad, con un menú que combina sencillez, frescura y sazón mexicana. No por nada, su propuesta también llegó a San Francisco con Cala, uno de los restaurantes más reconocidos de California.
¿Vale la pena visitar Contramar?
Si estás en la CDMX y quieres vivir una experiencia gastronómica que une tradición, sabor y cultura foodie, este restaurante es una parada obligada. No importa si vas con amigos, en plan familiar o si simplemente quieres comer donde lo hacen las celebs, Contramar es garantía de una comida memorable.
Así que ya lo sabes: si quieres comer como los Jonas Brothers o como Dua Lipa, haz tu reservación (porque sí, conseguir mesa no siempre es fácil) y déjate conquistar por la frescura del mar en pleno corazón de la Roma.
¿Dónde?
Dirección: Durango 200, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX