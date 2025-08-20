De Jonas Brothers a Dua Lipa: el restaurante favorito de las celebs en Ciudad de México

La experiencia de Contramar

Parte del encanto de Contramar es su vibe: un restaurante luminoso, con manteles blancos, mesas llenas de amigos, risas y botellas de vino por todos lados. Es el tipo de lugar donde una comida se alarga hasta la tarde, y donde siempre hay una celebración.

La chef Gabriela Cámara ha logrado capturar la esencia de la cocina del Pacífico y llevarla al centro de la ciudad, con un menú que combina sencillez, frescura y sazón mexicana. No por nada, su propuesta también llegó a San Francisco con Cala, uno de los restaurantes más reconocidos de California.

¿Vale la pena visitar Contramar?

Si estás en la CDMX y quieres vivir una experiencia gastronómica que une tradición, sabor y cultura foodie, este restaurante es una parada obligada. No importa si vas con amigos, en plan familiar o si simplemente quieres comer donde lo hacen las celebs, Contramar es garantía de una comida memorable.

Así que ya lo sabes: si quieres comer como los Jonas Brothers o como Dua Lipa, haz tu reservación (porque sí, conseguir mesa no siempre es fácil) y déjate conquistar por la frescura del mar en pleno corazón de la Roma.

¿Dónde?

Dirección: Durango 200, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX