Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

De Jonas Brothers a Dua Lipa: el restaurante favorito de las celebs en Ciudad de México

En la Ciudad de México hay un spot que se ha convertido en un verdadero imán para las celebridades, estamos hablando de Contramar, el icónico restaurante de la chef Gabriela Cámara.
mié 20 agosto 2025 03:33 PM
Contramar
En la Ciudad de México hay un spot que se ha convertido en un verdadero imán para las celebridades: Contramar, el icónico restaurante de la chef Gabriela Cámara.

Con un menú donde los pescados, mariscos y sabores frescos mandan, Contramar ha conquistado a foodies de todo el mundo, pero también a artistas de la talla de Dua Lipa, Jessica Alba, Tom Holland, Mick Jagger y ahora, a los mismísimos Jonas Brothers.

Publicidad

El restaurante favorito de las celebs en Ciudad de México

Durante su última visita a CDMX, Nick, Joe y Kevin confesaron que no pudieron resistirse, amaron tanto la comida que terminaron repitiendo la experiencia dos días seguidos. Nada mal para un restaurante que nació como un sitio relajado para disfrutar pescado al centro, pero que hoy es considerado un templo de la gastronomía mexicana contemporánea.

Contramar
El ambiente fresco, las mesas con manteles blancos, el marlin ahumado, el famosísimo pescado a la talla y las tostadas de atún son ya parte de la leyenda foodie que sigue sumando fans.

¿Qué venden en Contramar?

El restaurante se especializa en mariscos frescos y pescados preparados de formas sencillas pero llenas de sabor. Aquí no hay pretensiones: la idea es pedir al centro, compartir y dejar que el menú hable por sí mismo.

Algunos de los platillos más reconocidos en Contramar son:

  • El pescado a la talla (mitad al ajillo, mitad a la mexicana): un clásico que ya es insignia del lugar.
  • Las tostadas de atún con chipotle y aguacate, probablemente las más famosas de la CDMX.
  • Los tacos de pescado y camarón, perfectos para los que buscan algo más casual.
  • El marlin ahumado y el aguachile de camarón, ideales para abrir apetito con un toque fresco y picante.
  • Y de postre, el imperdible merengue de fresas con crema, ligero y adictivo.
Contramar
Aunque Gabriela Cámara lleva su propuesta a otros destinos como San Francisco con Cala, es en la Roma donde la magia de Contramar late con fuerza.

Publicidad

La experiencia de Contramar

Parte del encanto de Contramar es su vibe: un restaurante luminoso, con manteles blancos, mesas llenas de amigos, risas y botellas de vino por todos lados. Es el tipo de lugar donde una comida se alarga hasta la tarde, y donde siempre hay una celebración.

La chef Gabriela Cámara ha logrado capturar la esencia de la cocina del Pacífico y llevarla al centro de la ciudad, con un menú que combina sencillez, frescura y sazón mexicana. No por nada, su propuesta también llegó a San Francisco con Cala, uno de los restaurantes más reconocidos de California.

Contramar
Parte del encanto de Contramar es su vibe, un restaurante luminoso, con manteles blancos, mesas llenas de amigos, risas y botellas de vino por todos lados.

¿Vale la pena visitar Contramar?

Si estás en la CDMX y quieres vivir una experiencia gastronómica que une tradición, sabor y cultura foodie, este restaurante es una parada obligada. No importa si vas con amigos, en plan familiar o si simplemente quieres comer donde lo hacen las celebs, Contramar es garantía de una comida memorable.

Así que ya lo sabes: si quieres comer como los Jonas Brothers o como Dua Lipa, haz tu reservación (porque sí, conseguir mesa no siempre es fácil) y déjate conquistar por la frescura del mar en pleno corazón de la Roma.

¿Dónde?

Dirección: Durango 200, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Publicidad

Tags

Gabriela Camara

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad