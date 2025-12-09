La gastronomía femenina tiene nombre y apellido, y así se celebra

Las mujeres detrás de la cuarta edición de Women's Retreat Culinary Hub

A través de intercambios de ideas y exploración culinaria con comidas en mesas llenas de diálogo, ellas son las cuatro mujeres que dieron voz a este retreat que celebra a las mujeres en la gastronomía mexicana.

Nidia Sánchez, chef de Yerba Santa, un restaurante establecido en Mérida, en una casona de 1908 donde la arquitectura y la cocina se fusionan para crear una experiencia sensorial inigualable.

La chef es reconocida por reinterpretar la cocina tradicional desde sus raíces chiapanecas.

(Cortesía)

Fer Prado, repostera en Çuina y creadora de Gelatoscopio, una referente de la gastronomía dulce y la repostería.

Con creatividad y pasión en cada platillo, su cocina es innovadora y considerada panadería de lujo.

(Cortesía)

Lucía Cañas es la chef al frente de Fierro, una cantina moderna en la CDMX pero inspirada en la cocina del norte del país.

Su aproximación técnica y emocional a la cocina se transmite en cada platillo, por lo que es un must visitarla.

(Cortesía)

Joanna Vallejo, sommelier y fundadora de Sommelier a la Carta. Pone a las mujeres en el centro de la conversación en una industria donde hace falta una perspectiva más feminista.