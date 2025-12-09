Banyan Tree celebra a las mujeres en un Women's Retreat dedicado a celebrar distintos ámbitos. Esta edición, Culinary Hub, se llevó a cabo en Mérida, en el corazón de la Hacienda Xcanatún Angsana Heritage Collection, donde nos reunimos con expertas en la gastronomía, hospitalidad y cultura culinaria durante tres días para compartir cómo es que las mujeres están redefiniendo la cocina mexicana.
La gastronomía femenina tiene nombre y apellido, y así se celebra
Las mujeres detrás de la cuarta edición de Women's Retreat Culinary Hub
A través de intercambios de ideas y exploración culinaria con comidas en mesas llenas de diálogo, ellas son las cuatro mujeres que dieron voz a este retreat que celebra a las mujeres en la gastronomía mexicana.
Nidia Sánchez, chef de Yerba Santa, un restaurante establecido en Mérida, en una casona de 1908 donde la arquitectura y la cocina se fusionan para crear una experiencia sensorial inigualable.
La chef es reconocida por reinterpretar la cocina tradicional desde sus raíces chiapanecas.
Fer Prado, repostera en Çuina y creadora de Gelatoscopio, una referente de la gastronomía dulce y la repostería.
Con creatividad y pasión en cada platillo, su cocina es innovadora y considerada panadería de lujo.
Lucía Cañas es la chef al frente de Fierro, una cantina moderna en la CDMX pero inspirada en la cocina del norte del país.
Su aproximación técnica y emocional a la cocina se transmite en cada platillo, por lo que es un must visitarla.
Joanna Vallejo, sommelier y fundadora de Sommelier a la Carta. Pone a las mujeres en el centro de la conversación en una industria donde hace falta una perspectiva más feminista.
Women's Retreat Capsule Edition: Culinary Hub: tres días de reconexión
Desde nuestra llegada a la Hacienda, todo giró en torno a desconectarnos del resto del mundo y conectar entre nosotras, con importantes conversaciones sobre la gastronomía, pero también las diferentes experiencias de ser mujeres en industrias tan demandantes.
Arrancamos el primer día con intención y propósito pues tuvimos una ceremonia de bienvenida donde dejamos ir todo lo que nos hace mal, nos agobia y nos da ansiedad para recibir nuevas oportunidades y dejar que la creatividad vuele.
De ahí, nos trasladamos al Patio de las Palmeras, que era la entrada original a la Hacienda, dedicada al cultivo y producción de henequén, para hacer la ceremonia de entierro de la cochinita pibil.
Margarita fue la encargada de explicarnos el proceso y todas las creencias y tradiciones que se necesitan cuidar para que la cochinita salga perfecta.
En el jardín, nos esperaba una mesa donde degustamos comida tradicional yucateca, y fue un espectáculo.
Después de la cena, todas nos retiramos a las habitaciones. La Hacienda Xcanatún cuenta con 18 suites históricas y 36 suites nuevas, que mezclan una arquitecura contemporánea y vanguardista, ¡increíbles!
Nuestro segundo día comenzó con una meditación guiada y, después de 12 horas de cocción, la cochinita nos estaba esperando.
Entre taquitos con salsa de habanero espectaculares, disfrutamos de un desayuno delicioso.
De ahí, recorrimos la Hacienda donde la vegetación es parte fundamental del sitio, pues tiene mucha variedad.
Continuamos con un panel donde las expertas compartieron sus experiencias y aconsejaron a jóvenes que buscan continuar con el legado de la gastronomía mexicana.
Para cerrar el día, Joanna condujo una cata de agua y finalizamos con una cena íntima.
Para despedirnos, compartimos un desayuno en Casa de Piedra, el restaurante del hotel que se ha hecho un favorito entre locales y turistas, pues fusiona la comida regional con algo más contemporáneo y un taller de aromaterapia que fue el final perfecto para cerrar estos días de encuentro.
Con esta cuarta edición de Women's Retreat, Hacienda Xcanatun, Angsana Heritage Collection se vuelve un referente para compartir experiencias que solo no honran la cultura, si no también la creatividad y el liderazgo femenino, tanto en la gastronomía como en más proyectos que celebran a las mujeres.