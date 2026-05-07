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Moda

La joyería que dominó la Met Gala 2026: las piezas más impresionantes de la noche

La joyería conquistó a la Met Gala 2026 con piezas llenas de brillo y detalles inspirados en el arte que fueron capaces de transformar a los looks de nuestras celebridades fav en verdaderos statement de moda.
jue 07 mayo 2026 03:15 PM
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EJAE deslumbró con un total look de cristales y joyería brillante durante la alfombra de la Met Gala 2026. (Vía Getty Images)

Durante la edición de la Met Gala 2026 , algo que nos conquistó sin duda alguna fue la manera en que la joyería se apropió para llenar de glamour los looks de nuestras celebridades favoritas, dejándonos claro que el brillo y el maximalismo fueron los verdaderos protagonistas de esta noche con diseños únicos llenos de diamantes oversizes, diferentes tipos de cristales y detalles que tomaron inspiración en la historia del arte.

Porque, como bien sabemos, la Met Gala es uno de los eventos más importantes en la industria de la moda y cada año las celebridades han apostado por accesorios que son capaces de transformar por completo a sus looks para demostrarnos que el styling es capaz de llevarse a otro nivel y que estos detalles son los que realmente hacen la diferencia.

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La joyería: la verdadera protagonista de la Met Gala 2026

Y bajo el concepto para este año, que fue Fashion is Art, la Met Gala nos recordó que el arte y la moda tienen una conexión muy significativa e inspirativa que pudimos ver reflejada en diferentes piezas muy icónicas de joyería que se caracterizaron por tener desde estilos vintage y dramáticos hasta detalles llenos de brillo que fueron inspirados por diferentes movimientos, estilos y obras artísticas, demostrando que la joyería también tiene el poder de contar una historia.

Y con esto en mente, te compartimos un recap de los mejores looks de la Met Gala 2026, donde la joyería también se convirtió en protagonista del styling de nuestras celebridades favoritas.

El regreso lleno de glamour de Beyoncé

El regreso de Beyoncé tras una década a la Met Gala estuvo lleno de glamour y su joyería nos cautivó, tomando protagonismo con un collar convertible de tres piezas que pertenece a la colección "The Garden of Kalahari" de Chopard, que acompañó con un tocado lleno de brillo que, en conjunto con el resto de su look, logró hacer de su aparición una de las más icónicas de la noche.

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Beyoncé conquistó con su regreso a la Met Gala con un look lleno de cristales y joyería brillante. (Vía Getty Images)

El look de película de Sabrina Carpenter

Un look lleno de glamour y con una vibe super girlie es el que nos dio Sabrina Carpenter, haciendo de un headpiece lleno de cristales diseñado por Jonathan Anderson para Dior el protagonista de su look, que terminó por darle ese toque sofisticado y romántico que ha caracterizado a su estilo.

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Un headpiece brillante y lleno de cristales fue el detalle por el que Sabrina Carpenter apostó para darnos un look de película en esta Met Gala (Vía Getty Images)

El glamour dramático de Anok Yai

Uno de nuestros looks favoritos de esta noche fue el de Anok Yai, que apostó por una estética super elegante y dramática con un diseño de Balenciaga, que acompañó con una joyería brillante y muy delicada de LEVIEV Diamonds creando un contraste perfecto con la intensidad de su look haciéndolo lucir lleno de glamour y sofisticación.

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Anok Yai conquistó la Met Gala con un look negro lleno de dramatismo, donde la joyería brillante y minimalista hizo de su look uno de los más elegantes de la noche. (Vía Getty Images)

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Georgina Rodríguez y su look delicado y sofisticado

Georgina Rodríguez nos deslumbró con uno de los looks más delicados, femeninos y románticos de la Met Gala con un vestido en un tono azul pastel con detalles de encaje que destacó por acompañarlo con una joyería glamurosa, donde unos aretes y anillos de diamante junto a un rosario en oro blanco de Chopard grabado con el nombre de su esposo e hijos fueron los protagonistas que terminaron por darle ese toque sofisticado a su look.

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Georgina Rodríguez conquistó la Met Gala con un look lleno de detalles delicados que hicieron referencia a su devoción por la Virgen de Fátima. (Vía Getty Images)

Kylie Jenner lleva el glamour surrealista a otro nivel

Uno de los looks más chic y surrealistas de esta Met Gala fue el de Kylie Jenner, quien apostó por un vestido escultural que terminó por elevar con un maxicollar y aretes llenos de perlas diseñados por Daniel Roseberry para Schiaparelli, convirtiéndolos en ese detalle protagonista que terminó por elevar su styling con ese toque glamuroso y atemporal, posicionándolo como uno de nuestros favoritos sin duda.

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Kylie Jenner apostó por un look de Schiaparelli que sin duda se posicionó como uno de los más chic e icónicos de la Met Gala. (Vía Instagram @kyliejenner)

El icónico glamour coreano de EJAE

Sin duda, el look brillante y super llamativo de EJAE por Swarovski para esta Met Gala se ha consolidado como uno de los más impactantes de la noche y es que su styling se caracterizó por estar lleno de cristales y joyería oversized con diseños que tomaron inspiración de la estética coreana para lograr un look que se sintiera elegante, sofisticado y dramático, convirtiendo a la joyería maximalista en la protagonista llena de glamour para su look.

(Obligatorio)
EJAE nos deslumbró con un total look de cristales y joyería brillante con el que quedamos fascinadas y sin duda la consolidó con uno de los looks más impactantes de la Met Gala. (Vía Getty Images)

El lado más sofisticado y romántico de Amanda Seyfried

Amanda Seyfried apostó por un look muy elegante y femenino con un vestido rosa pastel que resaltó con un collar de alta joyería de Tiffany & Co. que pertenece a la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, que sin duda nos conquistó por su diseño con diamantes, esmeraldas y zircones azules que terminaron por darle ese toque perfecto lleno de color, brillo y sofisticación.

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El look por el que apostó Amanda Seyfried para esta Met Gala llevó a la alta joyería de Tiffany & Co. a otro nivel, donde lo clásico y femenino fueron protagonistas. (Vía Getty Images)

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Rosé y su elegancia minimalista muy femenina

Con uno de los looks más elegantes y sofisticados de la noche, Rosé terminó por conquistarnos con un hermoso collar de alta joyería de Tiffany & Co. que pertenece a la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, que terminó por conectar con la estética minimalista y muy chic de su vestido de Saint Laurent, confirmándonos que los detalles delicados de la joyería también pueden ser protagonistas.

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Rosé apostó por un look muy minimalista y femenino donde un detalle lleno de brillo en su joyería terminó por elevar su aparición durante esta Met Gala. (Vía Getty Images)

El lujo clásico de Nia Long

Con un look donde un vestido negro de silueta clásica de LaQuan Smith fue que Nia Long apostó por darle un detalle que terminaría por transformarlo con un espectacular suite de joyas colombianas con esmeraldas y diamantes de LEVIEV Diamonds que sin duda le dio ese toque glamuroso y atemporal que terminó por elevar su aparición en la Met Gala.

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Nia Long apostó por darle vida a su elegante vestido negro con una joyería espectacular, donde un collar en tonos verdes terminó por darle ese toque de sofisticación a su look. (Vía Getty Images)

La artesanía india y la alta costura de Isha Ambani

Diseñado por Gaurav Gupta, el look de Isha Ambani se consolidó como uno de los favoritos y más impactantes de la noche por su diseño único y lleno de sentimentalismo y elegancia, donde la joyería extraída de la colección de Nita Ambani se convirtió en el verdadero protagonista a través de un maxicollar que acompañó con unos pendientes que siguieron la misma línea que su corpiño, que estaba completamente adornado con diamantes fue que Isha Ambani nos regaló un styling lleno de lujo, tradición y glamour.

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Isha Ambani convirtió la herencia india y la artesanía contemporánea en los verdaderos protagonistas de su look. (Vía Getty Images)

Una vez más, la Met Gala nos ha demostrado que la joyería es capaz de transformar cualquier look para convertirse en el detalle protagonista de la noche a través de accesorios y piezas donde el brillo, el maximalismo, la estética vintage y el minimalismo se fusionan en looks que cuentan una historia y reflejan la esencia de quien la lleva.

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