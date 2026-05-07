La joyería que dominó la Met Gala 2026: las piezas más impresionantes de la noche

La joyería: la verdadera protagonista de la Met Gala 2026

Y bajo el concepto para este año, que fue Fashion is Art, la Met Gala nos recordó que el arte y la moda tienen una conexión muy significativa e inspirativa que pudimos ver reflejada en diferentes piezas muy icónicas de joyería que se caracterizaron por tener desde estilos vintage y dramáticos hasta detalles llenos de brillo que fueron inspirados por diferentes movimientos, estilos y obras artísticas, demostrando que la joyería también tiene el poder de contar una historia.

Y con esto en mente, te compartimos un recap de los mejores looks de la Met Gala 2026, donde la joyería también se convirtió en protagonista del styling de nuestras celebridades favoritas.

El regreso lleno de glamour de Beyoncé

El regreso de Beyoncé tras una década a la Met Gala estuvo lleno de glamour y su joyería nos cautivó, tomando protagonismo con un collar convertible de tres piezas que pertenece a la colección "The Garden of Kalahari" de Chopard, que acompañó con un tocado lleno de brillo que, en conjunto con el resto de su look, logró hacer de su aparición una de las más icónicas de la noche.

Beyoncé conquistó con su regreso a la Met Gala con un look lleno de cristales y joyería brillante. (Vía Getty Images)

El look de película de Sabrina Carpenter

Un look lleno de glamour y con una vibe super girlie es el que nos dio Sabrina Carpenter, haciendo de un headpiece lleno de cristales diseñado por Jonathan Anderson para Dior el protagonista de su look, que terminó por darle ese toque sofisticado y romántico que ha caracterizado a su estilo.

Un headpiece brillante y lleno de cristales fue el detalle por el que Sabrina Carpenter apostó para darnos un look de película en esta Met Gala (Vía Getty Images)

El glamour dramático de Anok Yai

Uno de nuestros looks favoritos de esta noche fue el de Anok Yai, que apostó por una estética super elegante y dramática con un diseño de Balenciaga, que acompañó con una joyería brillante y muy delicada de LEVIEV Diamonds creando un contraste perfecto con la intensidad de su look haciéndolo lucir lleno de glamour y sofisticación.