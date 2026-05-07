La joyería que dominó la Met Gala 2026: las piezas más impresionantes de la noche
La joyería conquistó a la Met Gala 2026 con piezas llenas de brillo y detalles inspirados en el arte que fueron capaces de transformar a los looks de nuestras celebridades fav en verdaderos statement de moda.
Durante la edición de la Met Gala 2026 , algo que nos conquistó sin duda alguna fue la manera en que la joyería se apropió para llenar de glamour los looks de nuestras celebridades favoritas, dejándonos claro que el brillo y el maximalismo fueron los verdaderos protagonistas de esta noche con diseños únicos llenos de diamantes oversizes, diferentes tipos de cristales y detalles que tomaron inspiración en la historia del arte.
Porque, como bien sabemos, la Met Gala es uno de los eventos más importantes en la industria de la moda y cada año las celebridades han apostado por accesorios que son capaces de transformar por completo a sus looks para demostrarnos que el styling es capaz de llevarse a otro nivel y que estos detalles son los que realmente hacen la diferencia.
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La joyería: la verdadera protagonista de la Met Gala 2026
Y bajo el concepto para este año, que fueFashion is Art, la Met Gala nos recordó que el arte y la moda tienen una conexión muy significativa e inspirativa que pudimos ver reflejada en diferentes piezas muy icónicas de joyería que se caracterizaron por tener desde estilos vintage y dramáticos hasta detalles llenos de brillo que fueron inspirados por diferentes movimientos, estilos y obras artísticas, demostrando que la joyería también tiene el poder de contar una historia.
Y con esto en mente, te compartimos un recap de los mejores looks de la Met Gala 2026, donde la joyería también se convirtió en protagonista del styling de nuestras celebridades favoritas.
El regreso lleno de glamour de Beyoncé
El regreso de Beyoncé tras una década a la Met Gala estuvo lleno de glamour y su joyería nos cautivó, tomando protagonismo con un collar convertible de tres piezas que pertenece a la colección "The Garden of Kalahari" de Chopard, que acompañó con un tocado lleno de brillo que, en conjunto con el resto de su look, logró hacer de su aparición una de las más icónicas de la noche.
El look de película de Sabrina Carpenter
Un look lleno de glamour y con una vibe super girlie es el que nos dio Sabrina Carpenter, haciendo de un headpiece lleno de cristales diseñado por Jonathan Anderson para Dior el protagonista de su look, que terminó por darle ese toque sofisticado y romántico que ha caracterizado a su estilo.
El glamour dramático de Anok Yai
Uno de nuestros looks favoritos de esta noche fue el de Anok Yai, que apostó por una estética super elegante y dramática con undiseño de Balenciaga, que acompañó con una joyería brillante y muy delicada de LEVIEV Diamonds creando un contraste perfecto con la intensidad de su look haciéndolo lucir lleno de glamour y sofisticación.
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Georgina Rodríguez y su look delicado y sofisticado
Georgina Rodríguez nos deslumbró con uno de los looks más delicados, femeninos y románticos de la Met Gala con un vestido en un tono azul pastel con detalles de encaje que destacó por acompañarlo con una joyería glamurosa, donde unos aretes y anillos de diamante junto a un rosario en oro blanco de Chopard grabado con el nombre de su esposo e hijos fueron los protagonistas que terminaron por darle ese toque sofisticado a su look.
Kylie Jenner lleva el glamour surrealista a otro nivel
Uno de los looks más chic y surrealistas de esta Met Gala fue el de Kylie Jenner, quien apostó por un vestido escultural que terminó por elevar con un maxicollar y aretes llenos de perlas diseñados por Daniel Roseberry para Schiaparelli, convirtiéndolos en ese detalle protagonista que terminó por elevar su styling con ese toque glamuroso y atemporal, posicionándolo como uno de nuestros favoritos sin duda.
El icónico glamour coreano de EJAE
Sin duda, el look brillante y super llamativo de EJAE por Swarovski para esta Met Gala se ha consolidado como uno de los más impactantes de la noche y es que su styling se caracterizó por estar lleno de cristales y joyería oversized con diseños que tomaron inspiración de la estética coreana para lograr un look que se sintiera elegante, sofisticado y dramático, convirtiendo a la joyería maximalista en la protagonista llena de glamour para su look.
El lado más sofisticado y romántico de Amanda Seyfried
Amanda Seyfried apostó por un look muy elegante y femenino con un vestido rosa pastel que resaltó con un collar de alta joyería de Tiffany & Co. que pertenece a la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, que sin duda nos conquistó por su diseño con diamantes, esmeraldas y zircones azules que terminaron por darle ese toque perfecto lleno de color, brillo y sofisticación.
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Rosé y su elegancia minimalista muy femenina
Con uno de los looks más elegantes y sofisticados de la noche, Rosé terminó por conquistarnos con un hermoso collar de alta joyería de Tiffany & Co. que pertenece a la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, que terminó por conectar con la estética minimalista y muy chic de su vestido de Saint Laurent, confirmándonos que los detalles delicados de la joyería también pueden ser protagonistas.
El lujo clásico de Nia Long
Con un look donde un vestido negro de silueta clásica de LaQuan Smith fue que Nia Long apostó por darle un detalle que terminaría por transformarlo con un espectacular suite de joyas colombianas con esmeraldas y diamantes de LEVIEV Diamonds que sin duda le dio ese toque glamuroso y atemporal que terminó por elevar su aparición en la Met Gala.
La artesanía india y la alta costura de Isha Ambani
Diseñado por Gaurav Gupta, el look de Isha Ambani se consolidó como uno de los favoritos y más impactantes de la noche por su diseño único y lleno de sentimentalismo y elegancia, donde la joyería extraída de la colección de Nita Ambani se convirtió en el verdadero protagonista a través de un maxicollar que acompañó con unos pendientes que siguieron la misma línea que su corpiño, que estaba completamente adornado con diamantes fue que Isha Ambani nos regaló un styling lleno de lujo, tradición y glamour.
Una vez más, la Met Gala nos ha demostrado que la joyería es capaz de transformar cualquier look para convertirse en el detalle protagonista de la noche a través de accesorios y piezas donde el brillo, el maximalismo, la estética vintage y el minimalismo se fusionan en looks que cuentan una historia y reflejan la esencia de quien la lleva.