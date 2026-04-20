'El eco de otras voces', el documental que muestra el lado más íntimo de Adolfo Domínguez

¡El eco de otras voces', el documental sobre Adolfo Domínguez

Con el aniversario cincuenta de Adolfo Domínguez, la marca se inspiró para abrir el baúl de su legado, con este documental que no solo muestra su visión, sino también cómo inicio todo a partir de un sueño y verlo como una manera de entrar en la cabeza de Adolfo, para entenderlo y aprender de él. De acuerdo con lo que nos explica Adriana Domínguez.

El eco de otras voces se estrenó este 7 de abril en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, y pudo verse en exclusiva en octubre de 2024 en el Festival de Cine de Ourense-Ourense Film Festival, el cual Adolfo Domínguez inauguró como co-productor de la película La Moños, en 1996.

Adolfo Domínguez nos presenta su lado más íntimo con su nuevo documental: El eco de otras voces. (Vía Adolfo Dominguez)

Algo que queda claro es que El eco de otras voces, va mucho más allá de ser solo un documental de moda. Y se trata de una invitación para conocer y conectar con todo lo que existe detrás de Adolfo Domínguez como uno de los diseñadores más influyentes, y así poder entender cómo es que ha construido su identidad creativa que no solo se ha mantenido, sino que sigue conquistándonos.

¿Quién es Adolfo Domínguez?

Adolfo Domínguez nació en Ourense en 1950 y se ha consolidado como empresario, escritor y uno de los diseñadores más influyentes de la moda española. En 1976 fundó su marca Adolfo Domínguez, que con el tiempo se ha convertido en una de las marcas más importantes con presencia internacional, que es reconocida por el enfoque que mantiene entre la sostenibilidad y el diseño atemporal de sus prendas.

Durante los años ochenta, Adolfo revolucionó el concepto de la moda en España con una propuesta que rompía con los estándares de la industria, apostando por una estética más natural con tejidos como el lino y de siluetas más relajadas. Siendo la propuesta con la que surgiría su icónico lema, “La arruga es bella”, que le ayudaría a definir su identidad visual y se convertiría en una filosofía que conectaría con una nueva forma de entender la libertad y la individualidad en la moda.

Adolfo Domínguez es el diseñador que le dio a la moda una nueva perspectiva donde la imperfección también es símbolo de belleza. (Vía diariosevilla.es)

La trayectoria de Adolfo Domínguez también ha estado marcada por la escritura y el cine, las cuales han influido en la consolidación de su legado, el cual busca transmitir una conexión entre lo estético y la forma en cómo pensamos y percibimos la moda.