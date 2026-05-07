Met Gala 2026: el significado oculto detrás de los looks más icónicos

Emma Chamberlain

Un vestido que tomó forma en más de 40 horas, pintado a mano por la artista Anna Deller-Yee y bajo la dirección creativa de Miguel Castro quién sin duda, hizo la mejor combinación de colores, texturas y movimiento basándose en el look de archivo Butterfly de Thierry Mugler primavera/ verano de 1997 que dominó la alfombra roja.

Emma Chamberlain en Mugler para la Met Gala 2026 (Vía Getty Images)

Mugler apostó por un look lejano a los brillos y cercano a un splash de colores en un look que sin duda convirtió a Emma en un lienzo de su infancia pues esta fue la inspiración del vestido ya que si papá Michael Chamberlain, es pintor al óleo, gracias a ello la influencer siempre vivió rodeada de acuarelas, colores y vida.

Yu-chi Lyra Kuo

Lo que parecía imposible Yu-chi lyra Kuo lo hizo posible, la celeb que diseñó su propio vestido inspirándose en John Galliano y el arte del origami, fue confeccionado por Jean-Paul Gautier quienes también agregaron su toque único. Aparte de estar inspirado en el arte de Galliano, Lyra también tomó como referencia la escultura de la Victoria de Samotracia, que no solo es icónica por sí sola, sino que también ha inspirado a miles de personas a expresarse en el arte.

Yu-chi Lyra Kuo en jean-Paul Gautier para la Met Gala 2026 (vía Getty Images)

Con más de 900 horas de trabajo, 40 metros de varillas de acero y 130 metros de popelín de algodón no solo le dio soporte al diseño sino que también nos regaló uno de los mejores looks de esta edición.

Anne Hathaway

No esperábamos menos de la actriz que representa la moda cada vez que tiene oportunidad y esta no fue la excepción. Michael Kors fue el autor de esta obra de arte y Peter McGough el artista y juntos crearon el que probablemente fue el vestido más elegante del evento y que entendió perfecto el dresscode pues Peter se inspiró en el poema oda a una urna griega del poeta John Keats de 1919 que habla de una interrelación entre el arte, la belleza y la verdad: "Toda la belleza es verdad y la verdad es bella", según el autor. Definitivamente un look que nos recuerda que todos podemos ser parte de una obra de arte.