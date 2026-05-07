Más que una alfombra roja, la Met Gala es el lugar donde la moda se convierte en narrativa y declaración. Este año, celebridades, firmas y diseñadores apostaron por looks que no solo impactaron visualmente, sino que entendieron perfectamente la temática Fashion is Art, donde cada look se construyó con un fuerte background que le daba toda la intención jugando con la anatomía, los materiales y especialmente con la expresión artística.
Detrás de cada look hay una historia que va mucho más allá de lo evidente. Elegimos los más simbólicos de la noche para interpretar la inspiración que los define para que tú entiendas lo que hay realmente detrás del look de tus celebs favoritas.
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Met Gala 2026: el significado oculto detrás de los looks más icónicos
Emma Chamberlain
Un vestido que tomó forma en más de 40 horas, pintado a mano por la artista AnnaDeller-Yee y bajo la dirección creativa de Miguel Castro quién sin duda, hizo la mejor combinación de colores, texturas y movimiento basándose en el look de archivo Butterfly de Thierry Mugler primavera/ verano de 1997 que dominó la alfombra roja.
Mugler apostó por un look lejano a los brillos y cercano a un splash de colores en un look que sin duda convirtió a Emma en un lienzo de su infancia pues esta fue la inspiración del vestido ya que si papá Michael Chamberlain, es pintor al óleo, gracias a ello la influencer siempre vivió rodeada de acuarelas, colores y vida.
Yu-chi Lyra Kuo
Lo que parecía imposible Yu-chi lyra Kuo lo hizo posible, la celeb que diseñó su propio vestido inspirándose en John Galliano y el arte del origami, fue confeccionado por Jean-Paul Gautier quienes también agregaron su toque único. Aparte de estar inspirado en el arte de Galliano, Lyra también tomó como referencia la escultura de la Victoria de Samotracia, que no solo es icónica por sí sola, sino que también ha inspirado a miles de personas a expresarse en el arte.
Con más de 900 horas de trabajo, 40 metros de varillas de acero y 130 metros de popelín de algodón no solo le dio soporte al diseño sino que también nos regaló uno de los mejores looks de esta edición.
Anne Hathaway
No esperábamos menos de la actriz que representa la moda cada vez que tiene oportunidad y esta no fue la excepción. Michael Kors fue el autor de esta obra de arte y Peter McGough el artista y juntos crearon el que probablemente fue el vestido más elegante del evento y que entendió perfecto el dresscode pues Peter se inspiró en el poema oda a una urna griega del poeta JohnKeats de 1919 que habla de una interrelación entre el arte, la belleza y la verdad: "Toda la belleza es verdad y la verdad es bella", según el autor. Definitivamente un look que nos recuerda que todos podemos ser parte de una obra de arte.
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Sabrina Carpenter
La cantante llevó un look que hizo una perfecta referencia a que el cine es parte del mundo de expresión artística. Un vestido Dior por JonathanAnderson hecho en su totalidad de film que tiene pequeñas tomas de la famosa película de Hollywood Sabrina protagonizada por Audrey Hepburn, misma que representa una de las amistades más icónicas que unió el cine y la moda al juntarse Audrey con Hubert De Givenchy, así que este look tiene muchas referencias escondidas en los detalles que, sin duda, nos encantan.
Bad Bunny
¿Quién diría que aumentarse más de 2 décadas de edad te haría lucir icónico en una de las galas más emblemáticas de la moda y belleza de todos los tiempos?
Benito sorprendió con su un
look que hace referencia a las artes plásticas y al cuerpo que naturalmente envejece.
MikeMarino, quien es reconocido por crear el arte en prótesis más impactante del cine estudió las facciones del cantante para poder predecir cómo es que se vería su rostro al envejecer y el resultado fue simplemente impactante. Por otro lado, su lookZara hacía referencia a la moda de 1947 que fue la cereza del pastel para este look tan increíble.
Madonna
La
celeb que lleva años marcando las pautas en cuánto a moda y belleza está más presente que nunca y esta vez haciendo una gran referencia que nos dejó a todos con la boca abierta, especialmente a los mexicanos.
Así es, se inspiró en la british-mexican LeonoraCarrington y su pintura La tentación de San Antonio para su look. Rodeada de modelos sosteniendo su vestido Madonna no solo dio un gran look sino también un gran performance que la convirtió en la favorita de muchos. Su vestido Saint Laurent por AnthonyVaccarello y los detalles la hicieron lucir como una pintura andante.
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Anok Yei
La súper modelo que llegó en un lookcostumeBalenciaga de el nuevo director creativo PaoloPiccoli quien no solo hizo una de las mejores referencias del look 54 de 1949 de CristobalBalenciaga sino que también hace referencia a la virgen de la Esperanza ubicada en Sevilla, que sin duda, es una obra de arte bellísima y espectacular.
En las redes los usuarios pensaban que las imágenes de Anok estaban hechas con inteligencia artificial hasta que revistas y páginas oficiales empezaron a difundir el look. Una súper modelo que no solo le ganó a la IA sino que también demostró que una modelo sabe realmente sobre como llevar arte y moda en la misma escena.
Kendall Jenner
Una vez más Kendall nos confirma que ella y el director creativo de GAP Zac Posen son una de las mejores duplas. Un look inspirado totalmente en la escultura de La Victoria de Samotracia del Louvre.
Todo nació cuando Posen estaba en su oficina y una camiseta blanca y básica lo hizo destapar su creatividad. GAP no solo sorprende con este look sino que también llega a reinterpretar lo que parece más básico en la marca e incluso en los Estados Unidos. El look completo tiene unas grandes alas que no sacaron en la red carpet pero que sin duda, vuelven al look parte de la historia más emblemática de esta edición.
A$AP Rocky
La sensación de moda masculina del momento se presentó con un lookCHANEL por Mathew Blazy quien parece ser gran amigo del ahora embajador de la firma, dicho look se componía de un abrigo largo color rosa con filos negros, camisa blanca, moño negro y piezas de alta joyería.
CHANEL no hace piezas para caballero como tal, sin embargo el rapero ha estado rompiendo con los estereotipos y haciendo referencias icónicas en los eventos de la firma. We feel how we look dice el artista y cuánta razón tiene. Los colores, las siluetas y los detalles hacen referencia a que su mayor obra de arte han sido sus hijos.
Sara Paulson
La actriz nos confirma que la asistencia a estas grandes galas es una declaración. Sara asistió a la Met gala con un look que critica al 1% más rico del planeta en el evento que es cubierto y amado por el 1% más rico del planeta. En un Matiéres Fécales otoño colección que se basó en el 1% y por ello la referencia que hay detrás del look de Paulson. Si queríamos un statement en esta noche, definitivamente es esta.
Si algo dejó claro esta edición, es que la moda no solo se lleva, se interpreta. Cada look fue una pieza artística perfectamente bien ejecutada, convirtiendo la red carpet en algo mucho más cercano a una galería viva. Los looks más icónicos no son solo los que se recuerdan, sino los que tienen algo que decir.