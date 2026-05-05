Bulova: Un símbolo de agradecimiento para honrar a mamá

Con más de 150 años de expertise, Bulova ha dejado claro que, cuando se trata de agradecer todo el esfuerzo y amor que mamá nos ha brindado, se hace con un regalo que entiende su estilo y la acompaña en su día a día.
mar 05 mayo 2026 09:00 AM
Presentado por: Bulova

No tienes porqué sentirte mal: cuando se trata de encontrar el regalo perfecto para el Día de las Madres, todos entramos en pánico. Las opciones parecen infinitas y el miedo constante de si le gustará o si se adaptará a su estilo siempre se hace presente.

Sin embargo, este año es diferente gracias a Bulova , que presenta cuatro de sus clásicos relojes Super Seville que saben cómo adaptarse a su estilo sin perder ese toque femenino y clásico que lo hace tan elegante. Porque el tiempo no solo se recuerda, sino se honra, estas opciones son ideales para consentirla y rendir homenaje a ese amor que nunca se detiene.

Pero, primero lo primero, ¿por qué un reloj Bulova ? Fundada en 1875 por Joseph Bulova en Manhattan, Nueva York; Bulova es la única relojera en el mercado que cuenta con tres tecnologías que la hacen única: cuarzo, movimiento mecánico de cuerda automática y HPQ (High Performance Quartz), una tecnología de cuarzo de alta precisión patentada por la marca. En una frase: lujo para complementar el estilo de mamá todos los días.

En color plata o dorado, y acabados en los mismos colores, el nivel de detalle con el que está diseñado cada reloj es un homenaje al amor y tiempo de mamá que nos acompaña durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Todo comienza en la caja y brazalete de acero inoxidable con el que está hecho cada reloj, así como el broche desplegable de doble pulsador para mayor seguridad y precisión. A esto se suma un elegante bisel tipo moneda que realza la caja de cada modelo y un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante.

Pero, si en verdad te quieres lucir, el secreto está en la carátula de cada modelo. Las opciones son variadas dependiendo de cada uno. Por ejemplo, el modelo 96L354 está hecho con madre perla tono borgoña con indicadores y manecillas luminiscentes plateadas. O el modelo 98L335, que cuenta con una carátula madre perla de color blanco e indicadores y manecillas luminiscentes en dorado. Todo depende de qué tan clásico o moderno sea su estilo.

Por si el tamaño del reloj es una constante limitante a la hora de optar por este tipo de detalles, no te preocupes, cada caja mide tan solo 25 mm, el tamaño perfecto para mantener la delicadeza y elegancia de su muñeca. Además, es resistente al agua hasta 30 metros.

En conclusión, si estás en búsqueda de un detalle que celebre y agradezca el esfuerzo, amor y dedicación de mamá, cualquier reloj de Bulova será un gesto de gratitud que le demostrará cuánto la valoras.

