Met Gala 2026: qué significa "Fashion Is Art", el dress code que marcará la próxima gala

La Met Gala uno de los eventos más importantes y esperados en el mundo de la moda . Cada año se elige un tema diferente y asisten celebridades, diseñadores, modelos y figuras influyentes en la industria. Esta alfombra roja marca tendencias y momentos icónicos en la moda, que pasan a ser recordados por mucho tiempo.
La Met Gala está dirigida principalmente por la editora en jefe de Vogue. Pero siempre cuenta con co-chairs, los cuales suelen recibir a los invitados y representar el concepto del año, que en este caso será Fashion is Art, el cual representa a la perfección la esencia del Costume Art.