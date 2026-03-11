Publicidad

Moda

Met Gala 2026: qué significa "Fashion Is Art", el dress code que marcará la próxima gala

La Met Gala 2026 está a la vuelta de la esquina y el tema de este año no nos podría emocionar más. Te explicamos qué es el 'Fashion Is Art'.
mié 11 marzo 2026 03:21 PM
rahul.jpg
Alta costura inspirada en obras de arte (Rahul Mishra Fall 2025, Becoming Love, rahulmishra.in)

La Met Gala uno de los eventos más importantes y esperados en el mundo de la moda . Cada año se elige un tema diferente y asisten celebridades, diseñadores, modelos y figuras influyentes en la industria. Esta alfombra roja marca tendencias y momentos icónicos en la moda, que pasan a ser recordados por mucho tiempo.

La Met Gala está dirigida principalmente por la editora en jefe de Vogue. Pero siempre cuenta con co-chairs, los cuales suelen recibir a los invitados y representar el concepto del año, que en este caso será Fashion is Art, el cual representa a la perfección la esencia del Costume Art.

Qué significa el dress code Fashion Is Art en la Met Gala 2026

El concepto y el dress code de este año nos está encantando, pues se centra en que la moda no solo es solo ropa, sino una forma de arte. Conecta con la nueva exposición del Costume Institute llamada Costume Art. Este concepto nos habla del cuerpo vestido como una obra artística y de las siluetas inspiradas en pinturas, esculturas y movimientos artísticos. Este año veremos la gran relación que existe entre las prendas y el arte.

ysl.jpg
El icónico vestido mondrian de YSL es el claro ejemplo del arte plasmado en la moda (via Instagram (@colecaoviva))

¿Qué looks veremos en la Met Gala 2026?

El tema de este año está súper interesante porque es muy abierto y creativo, por lo que nos deja mucho que esperar de los fashion icons. Podremos llegar a ver looks que parezcan esculturas vivientes, con siluetas que resalten el cuerpo humano como tal.

schia.jpg
El cuerpo vestido de arte (via Instagram (@schiaparelli))

Esperamos ver atuendos inspirados en el arte clásico y acompañados de proporciones exageradas. La idea es ver looks que parezcan literalmente de museo, como si fueran piezas de exposición.

Fashion Is Art, uno de los temas de la Met Gala más abiertos

El dress code Fashion is Art está dando mucho de qué hablar, ya que es uno de los temas más abiertos que hemos tenido en los últimos años. Algunos de los amantes de la moda lo están viendo como un tema libre, porque todo puede funcionar dentro de este concepto.

Murad PO F26 002.jpg
Los looks de las celebs tendrán inspiración de todos lados y nos emociona mucho. (Courtesy of Zuhair Murad)

Podremos ver desde looks increíbles, hasta muy básicos, pero nuestras expectativas son altas y esperamos ver a los asistentes con piezas únicas y dignas de la Met Gala.

metmet.jpg
La moda como arte y el cuerpo humano vestido de ese arte. (via Instagram (@gauravguptaofficial))
