Met Gala 2026: qué significa "Fashion Is Art", el dress code que marcará la próxima gala

Qué significa el dress code Fashion Is Art en la Met Gala 2026

El concepto y el dress code de este año nos está encantando, pues se centra en que la moda no solo es solo ropa, sino una forma de arte. Conecta con la nueva exposición del Costume Institute llamada Costume Art. Este concepto nos habla del cuerpo vestido como una obra artística y de las siluetas inspiradas en pinturas, esculturas y movimientos artísticos. Este año veremos la gran relación que existe entre las prendas y el arte.

El icónico vestido mondrian de YSL es el claro ejemplo del arte plasmado en la moda (via Instagram (@colecaoviva))

¿Qué looks veremos en la Met Gala 2026?

El tema de este año está súper interesante porque es muy abierto y creativo, por lo que nos deja mucho que esperar de los fashion icons. Podremos llegar a ver looks que parezcan esculturas vivientes, con siluetas que resalten el cuerpo humano como tal.

El cuerpo vestido de arte (via Instagram (@schiaparelli))

Esperamos ver atuendos inspirados en el arte clásico y acompañados de proporciones exageradas. La idea es ver looks que parezcan literalmente de museo, como si fueran piezas de exposición.