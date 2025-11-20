Publicidad

Moda

Sabrina Carpenter impone la estética 'coquette-Y2K' que marca tendencia en 2025

Sabrina Carpenter se ha convertido en el nuevo referente de estilo para la Gen Z con microvestidos coquette, glamour pop y looks virales.
jue 20 noviembre 2025 08:21 PM
Sabrina Carpenter: la imponiendo el coquette-Y2K que marca 2025 (quién está detrás de sus looks)
Considerada como el principal referente de moda entre la Gen Z. Entre estéticas como coquette, glamour pop y looks iconicos. (Vía Instagram @sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter es la más reciente it-girl que ha revolucionado el mundo de la moda. El estilo de la cantante es una fusión vibrante de coquette contemporánea, sensualidad lúdica y un matiz nostálgico que abraza lo vintage con frescura.

Es de esas figuras públicas que saben perfectamente qué quieren reflejar y eligen cada estilo para contar una historia distinta.

La fama que ha alcanzado en redes sociales, junto con sus presentaciones repletas de brillo y su estética pop-glam, hacen que cada aparición ya sea en un escenario, en una alfombra roja o en el aeropuerto, siempre destaque.

El estilo de Sabrina Carpenter: lo coquette se vuelve un ícono elevado

El estilo de Sabrina se fundamenta en una estética muy femenina: microvestidos, corsés, encaje, lazos y siluetas divertidas que evocan la moda coquette, pero con un toque completamente original.

Sabrina Carpenter
Minivestidos, plataformas y miles brillos así se describe a Sabrina (Vía Instagram @sabrinacarpenter)

Sabrina combina transparencias, brillos, tonos pastel y detalles románticos con prendas más audaces que reflejan su personalidad pop y un encanto casi teatral.

En esta época, los guiños a la estética “Old Hollywood” coexisten con las tendencias Y2K, formando un lenguaje visual que combina dulzura y fuerza, que tanto fans como marcas han adoptado como referencia.

Sabrina Carpenter 2025
Siluetas y looks atemporal trasendentales. (Vía Instagram @sabrinacarpenter
)

Su imagen es tan emblemática que basta con verla con un mini vestido de satén, plataformas enormes y una sonrisa encantadora para reconocerla.

Sabrina Carpenter y su iconico look 2025
Las plataformas siempre serán emblemáticas, gracias a Sabrina perdura por siglos y siglos. (Vía Instagram @sabrinacarpenter)

¿Quién está detrás del vestuario de Sabrina Carpenter?

El éxito de Sabrina Carpenter también se debe al equipo que trabaja tras su estilo. Sus looks más virales llevan la firma de sus estilistas Ron Hartleben, Jared Ellner y Jason Bolden, quienes han logrado transformar su estética en algo sofisticado, memorable y con un toque estratégico de pop.

Ellos la han vestido con firmas como Frolov: los creadores de esos icónicos vestidos con corazón y Thom Browne, quien le ha diseñado estilos conceptuales que mezclan inocencia con un toque glam.

Sabrina Carpenter - Frolov
Sus iconicos corset con corazón se ha vuelto el toque representativo en Sabrina (Vía Instagram @frolovheart)

Para las alfombras rojas, ha elegido a Louis Vuitton, Miu Miu, Versace y otras casas que la ven como la embajadora perfecta del nuevo glamour juvenil: luminosa, dulce, atrevida y siempre lista para deslumbrar.

'Coquette Y2K': Un estilo que establece la tendencia

El éxito de Sabrina Carpenter no es mera casualidad. El estilo que lleva se alinea con las tendencias de la Gen Z: moda divertida, con una narrativa fuerte y sin restricciones.

Sabrina Carpenter 2025
Ultra femenino sin restricciones y con el brillo que nunca puede faltar. (Vía Instagram @alfredoflores)

El hecho de que cada uno de sus atuendos tenga un significado, aunque sea un toque lúdico; la convierte en una it girl con visión.

Mientras mantenga ese equilibrio entre coqueteo, nostalgia, brillo y audacia, seguirá liderando la conversación fashion en 2025.

Tags

Sabrina Carpenter Moda

