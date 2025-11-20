Sabrina Carpenter impone la estética 'coquette-Y2K' que marca tendencia en 2025

Sabrina Carpenter es la más reciente it-girl que ha revolucionado el mundo de la moda. El estilo de la cantante es una fusión vibrante de coquette contemporánea, sensualidad lúdica y un matiz nostálgico que abraza lo vintage con frescura.

Es de esas figuras públicas que saben perfectamente qué quieren reflejar y eligen cada estilo para contar una historia distinta.

La fama que ha alcanzado en redes sociales, junto con sus presentaciones repletas de brillo y su estética pop-glam, hacen que cada aparición ya sea en un escenario, en una alfombra roja o en el aeropuerto, siempre destaque.