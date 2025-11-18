La nueva colección de bolsas de Cartier es nuestra nueva obsesión y lo único en lo que podemos pensar

La nueva versión de las bolsas Cartier

La nueva colección de bolsas de Cartier muestra los icónicos modelos C de Cartier, Panthère y Panthère Double como lienzos para este universo de texturas, con perlas, lentejuelas, lana e hilos brillantes, trabajados para mantener el savoir-faire de la alta costura.

Sin dejar de perder el ADN de la maison, estos materiales se integran en motivos que representan a la marca como manchas de pantera, una garra o las iniciales CC.

Los materiales se integran en motivos que representan a la marca como manchas de pantera. (Cortesía de la marca)

Cada bolsa busca explorar un tipo distinto de textura, profundidad y volumen, un ejemplo es la Panthère con una base que genera un sutil efecto aterciopelado. Un acabado que juega con la luz y da nueva dimensión al clásico animal print, convirtiéndolo en una textura interesante.

En contraste, el modelo Panthère Double usa hilos de lana bordados sobre piel texturizada, creando capas que recuerdan al movimiento.

Ninguna de estas bolsas pasa desapercibida. (Cortesía de la marca)

Ninguna bolsa deja de ser experimental y en el caso de la C de Cartier sigue una línea similar.

Con hilos brillantes sobre piel dorada, una combinación que juega con la luz y brillo natural del material o lentejuelas que hacen destacar las iniciales de la maison, ninguna de estas bolsas pasa desapercibida. El movimiento de los diferentes elementos añade un toque que contrasta con la estructura del diseño.