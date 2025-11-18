Los colores que pintan tu clóset este otoño se alejan como nunca de los tonos clásicos y amamos

Más allá de las siluetas y texturas, la moda también se expresa a través del color: este puede transformar un conjunto, influir en el estado emocional y marcar tendencias que van más allá de las pasarelas.
Cuando imaginamos el otoño, lo primero que recordamos son los cafés en colores grises y naranjas cálidos que siempre definen esta época del año.
Los colores del otoño 2025 se alejan de los tonos clásicos
A pesar de que el calendario señala otoño, la moda decidió romper las reglas y vestir la temporada con tonos que usualmente relacionamos con la primavera.
El butter yellow y el cherry red se llevan toda la atención, pero no están solos: el pistachio green y el electric blue también hicieron su aparición y trajeron una paleta inesperada llena de colores vibrantes y renovados que generalmente relacionaríamos con primavera o verano, pero que en esta temporada son la clave para refrescar tus estilos. Esto no son solo una moda pasajera: son la declaración de estilo que tu armario necesita en este momento.
Butter yellow: suavidad elegante
El butter yellow es como ese rayito de sol que todas necesitamos cuando el clima empieza a ponerse gris y frío.
No es un tono chillón, sino que es suave, delicado y se combina fácilmente con otros estilos. Tiene un efecto casi terapéutico en la ropa: ilumina, suaviza y funciona tanto en prendas oversized como en accesorios delicados.
Llévalo con un suéter oversized y jeans azules para un estilo relajado, o con un vestido midi y botas altas para un toque más sofisticado. Si lo usas con beige o blanco, se siente elegante, combinado con tonos intensos, como rojo, se vuelve atrevido y moderno.
Pistachio green: una vuelta inesperada
Otro de los favoritos que no se esperaba, es ligero, fresco, cremoso y con un carácter un poco juguetón, para desafiar la seriedad del otoño.
El pistachio green aparece para recordarnos que las estaciones no tienen reglas estrictas. Funciona de manera increíble en prendas grandes como un blazer, vestidos midi o en accesorios pequeños como un bolso: queda genial con neutros, y también combina muy bien con azules y rosas tenues.
Aportan un giro inesperado a los looks de otoño. Es un tono que transmite alegría de forma instantánea, pero mantiene su sofisticación.
Electric blue: la fuente de energía confiable
Es energía pura. Este color es la elección perfecta para un look que hable de seguridad. Aunque a simple vista puede parecer complicado de usar, en realidad con negro o gris se ve súper elegante, y con blanco crea un contraste limpio y moderno.
Ya sea en sacos de sastre, vestidos satinados o en calzado, este tono transforma un atuendo básico en algo que deja huella. Para un estilo más sobrio, combínalo con blanco o negro, o ponte atrevido y mezcla con cherry red para un toque lleno de actitud. Es de esos colores que llaman la atención sin esfuerzo… y precisamente de eso se trata.
Cherry red: pasión revitalizada
El más apasionado de todos los tonos. Por su intensidad, el cherry red está en todos lados y no se puede ignorar. Ese efecto de “me ves sí o sí” que realza incluso el look más sencillo.
¿Un total black con labios cherry red? Perfecto ¿Una falda roja combinada con un suéter gris neutro? Ultra chic. Imagina un abrigo, un vestido o unos labios intensos, también como un toque inesperado en bolsos o zapatos. Es el tono que te hace sentir poderosa sin esfuerzo, es el color que te transmite confianza en el acto, por eso las pasarelas lo adoraron tanto.
De qué manera puedes llevarlos juntos
Aunque cada tono destaca por sí mismo, la verdadera magia aparece al combinarlos. Atrévete a combinar un butter yellow con cherry red en bloques de color, o añade un toque de verde pistache a un atuendo en tonos neutros para conseguir una frescura instantánea. Un look poderoso garantizado.