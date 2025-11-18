Los colores que pintan tu clóset este otoño se alejan como nunca de los tonos clásicos y amamos

Los colores del otoño 2025 se alejan de los tonos clásicos

A pesar de que el calendario señala otoño, la moda decidió romper las reglas y vestir la temporada con tonos que usualmente relacionamos con la primavera.

El butter yellow y el cherry red se llevan toda la atención, pero no están solos: el pistachio green y el electric blue también hicieron su aparición y trajeron una paleta inesperada llena de colores vibrantes y renovados que generalmente relacionaríamos con primavera o verano, pero que en esta temporada son la clave para refrescar tus estilos. Esto no son solo una moda pasajera: son la declaración de estilo que tu armario necesita en este momento.

Butter yellow: suavidad elegante

El butter yellow es como ese rayito de sol que todas necesitamos cuando el clima empieza a ponerse gris y frío.

No es un tono chillón, sino que es suave, delicado y se combina fácilmente con otros estilos. Tiene un efecto casi terapéutico en la ropa: ilumina, suaviza y funciona tanto en prendas oversized como en accesorios delicados.

Un color sutil,alegre y suave con un toque de elegancia (Vía Instagram @sybil.tingc)

Llévalo con un suéter oversized y jeans azules para un estilo relajado, o con un vestido midi y botas altas para un toque más sofisticado. Si lo usas con beige o blanco, se siente elegante, combinado con tonos intensos, como rojo, se vuelve atrevido y moderno.

Pistachio green: una vuelta inesperada

Otro de los favoritos que no se esperaba, es ligero, fresco, cremoso y con un carácter un poco juguetón, para desafiar la seriedad del otoño.

El pistachio green aparece para recordarnos que las estaciones no tienen reglas estrictas. Funciona de manera increíble en prendas grandes como un blazer, vestidos midi o en accesorios pequeños como un bolso: queda genial con neutros, y también combina muy bien con azules y rosas tenues.

Un color que hace destacar cualquier tono de piel (Vía Instagram @lediafazlli)

Aportan un giro inesperado a los looks de otoño. Es un tono que transmite alegría de forma instantánea, pero mantiene su sofisticación.