'Costume Art': revelan la temática de la Met Gala de 2026

La Met Gala 2026 ya tiene tema y esta vez lo hace de una manera muy artística dirigida a la esencia del cuerpo y todo lo que significa vestirlo.
Con el título Costume Art, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York propone la exploración que va más allá de la estética para mostrar a la ropa como protagonista que construye identidad , historia y representa el cuerpo.
El año pasado la gala celebró el arte de la sastrería dentro del dandismo negro, ahora el Costume Institute continúa la conversación con un tema más universal: la relación entre la forma humana y la vestimenta.
Este es el nuevo tema para la Met Gala de 2026
El anuncio fue realizado el día 17 de noviembre de 2025, marcando oficialmente la cuenta regresiva hacia uno de los eventos de moda más esperados.
Como cada año, la tradición continúa y la gala se celebrará el primer lunes de mayo, el 4 de mayo de 2026 y convertirá nuevamente las icónicas escaleras del Met de Nueva York en una pasarela de llena de creatividad.
Pero en esta ocasión lo interesante es que la exposición será la primera presentada dentro de las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio de casi 1,100 metros cuadrados dedicado de manera permanente a la moda dentro del museo.
La exposición Costume Artpretende abarcar 5,000 años de historia, enfocándose en el arte occidental. La muestra promete unir prendas históricas y contemporáneas con pintura, escultura y objetos que revelan cómo el cuerpo ha sido el lienzo sobre el que los valores, creencias e ideales son presentados.
Una de las novedades más comentadas es que por primera vez se decidió eliminar el subtítulo de la exposición. Esa decisión, marca un giro conceptual pues marca el estilo de lo que ha sido anteriormente el evento y elimina la posibilidad de diferentes categorías.
La moda, el arte y el cuerpo serán equivalentes en una conversación abierta donde ninguna pieza importe más que la otra.
Todo lo que sabemos de la Met Gala 2026: 'Costume Art'
Aunque aún no se revela el código de vestimenta que suele anunciarse unos meses después del tema de la exhibición, se espera que siga la misma línea de la propuesta como en años anteriores: una invitación a interpretar de manera creativa el tema y dar su propio spin a través de la ropa.
En cuanto a los copresidentes de 2026, todavía no han sido anunciados. Podemos esperar que como los últimos años, será una combinación de figuras influyentes que representen lo que es la moda y cultura en la modernidad. Esta elección será clave para anticipar el tono estético de la alfombra roja, desde homenajes artísticos hasta reimaginaciones del cuerpo.
Lo cierto es que la Met Gala 2026 puede ser una de las ediciones con más potencial en cuanto a temática: es una reflexión sobre el cuerpo, el vestir y el arte que promete transformar no solo cómo vemos la moda, sino cómo nos vemos dentro de ella. Además este año tendrá dos patrocinadores clave que marcaran el tono de la velada, uno de ellos la icónica maison francesa de moda YSL y el otro es Jeff Bezos.