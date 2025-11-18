'Costume Art': revelan la temática de la Met Gala de 2026

Este es el nuevo tema para la Met Gala de 2026

El anuncio fue realizado el día 17 de noviembre de 2025, marcando oficialmente la cuenta regresiva hacia uno de los eventos de moda más esperados.

Como cada año, la tradición continúa y la gala se celebrará el primer lunes de mayo, el 4 de mayo de 2026 y convertirá nuevamente las icónicas escaleras del Met de Nueva York en una pasarela de llena de creatividad.

Pero en esta ocasión lo interesante es que la exposición será la primera presentada dentro de las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio de casi 1,100 metros cuadrados dedicado de manera permanente a la moda dentro del museo.

La exposición Costume Art pretende abarcar 5,000 años de historia, enfocándose en el arte occidental. La muestra promete unir prendas históricas y contemporáneas con pintura, escultura y objetos que revelan cómo el cuerpo ha sido el lienzo sobre el que los valores, creencias e ideales son presentados.

La exposición Costume Art pretende abarca 5,000 años de historia (Dia Dipasupil/Getty Images)

Una de las novedades más comentadas es que por primera vez se decidió eliminar el subtítulo de la exposición. Esa decisión, marca un giro conceptual pues marca el estilo de lo que ha sido anteriormente el evento y elimina la posibilidad de diferentes categorías.

La moda, el arte y el cuerpo serán equivalentes en una conversación abierta donde ninguna pieza importe más que la otra.