Tendencia otoño 2025: los suéteres estampados se imponen con estilo y color

Los suéteres de tendencia en otoño: del punto clásico al statement visual

Los suéteres ya no son simples básicos. Ahora llegan con prints que roban miradas y texturas que elevan cualquier look. De los rombos reinventados a los motivos psicodélicos o los prints tipo galería, hay un modelo para cada personalidad

Guest in residence

(Collegiate Argyle Polo, Guest In Residence, $12,461.00, )

La clave está en el balance. Un suéter bien elegido puede transformar un outfit entero: jeans amplios, minifalda o pantalón sastre, todo se ve más cool cuando el punto tiene actitud.