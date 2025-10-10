Nude Project llega a Miami, la marca con la que los jóvenes se visten y piensan

En 2018, dos jóvenes españoles, Bruno Casanovas y Álex Benlloch, decidieron apostar por algo distinto: crear ropa con alma.
Con apenas 300 euros y una cámara prestada lanzaron lo que hoy es Nude Project, una marca que redefine cómo los jóvenes entienden la moda relajada auténtica y con propósito.
Publicidad
De dos amigos con una idea universitaria a conquistar Miami Design District
La idea de este par de creativos no era vender sudaderas o camisetas, sino construir una comunidad que compartiera una forma de pensar basada en la creatividad, la vulnerabilidad y la conexión real.
En un mundo saturado de apariencias, a través de Nude Project apostaron por mostrar lo que hay detrás las dudas, la ansiedad y los sueños. Esa honestidad fue su sello.
Publicidad
Nude Project: una marca que habla el idioma de su generación
Lo que empezó como un proyecto universitario, se transformó en un fenómeno global. Nude Project no solo viste a miles de jóvenes, sino que los representa.
Su podcast, donde Bruno y Álex conversan sin filtros sobre temas como el propósito, la presión del éxito o el miedo al fracaso, se volvió parte esencial del ADN de la marca.
En él, se mezclan conversaciones profundas con un tono cercano generando un espacio donde la autenticidad es el verdadero lujo.
Miami se viste de Nude Project
Por primera vez, Nude Project cruza el Atlántico y llega a América con una pop up store en el Miami Design District.
Del 11 al 26 de octubre de 2025, este espacio efímero promete mucho más que moda. Será una experiencia que combina arte, música y comunidad.
Habrá piezas exclusivas, instalaciones para fotos y esa energía libre y creativa que ha convertido a la marca en un símbolo generacional.
Publicidad
¿Por qué todos hablan de Nude Project?
Nude Project no es solo ropa, es una forma de vida y representa la búsqueda de autenticidad en tiempos de sobreexposición; así como el valor de crear desde cero y la importancia de mostrarse vulnerable en un mundo que lo disfraza todo.
Su llegada a Miami marca un nuevo capítulo para una marca que nació sin miedo a mostrarse tal como es y que hoy se ha ganado un lugar entre las más influyentes del mundo joven.