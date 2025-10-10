Nude Project llega a Miami, la marca con la que los jóvenes se visten y piensan

Nude Project: una marca que habla el idioma de su generación

Lo que empezó como un proyecto universitario, se transformó en un fenómeno global. Nude Project no solo viste a miles de jóvenes, sino que los representa.

Su podcast, donde Bruno y Álex conversan sin filtros sobre temas como el propósito, la presión del éxito o el miedo al fracaso, se volvió parte esencial del ADN de la marca.

(Instagram @Nudeproject)

En él, se mezclan conversaciones profundas con un tono cercano generando un espacio donde la autenticidad es el verdadero lujo.

Miami se viste de Nude Project

Por primera vez, Nude Project cruza el Atlántico y llega a América con una pop up store en el Miami Design District.

(Instagram @Nudeproject)

Del 11 al 26 de octubre de 2025, este espacio efímero promete mucho más que moda. Será una experiencia que combina arte, música y comunidad.

Habrá piezas exclusivas, instalaciones para fotos y esa energía libre y creativa que ha convertido a la marca en un símbolo generacional.