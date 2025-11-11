Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Ludovic de Saint Sernin x Zara: la colaboración que globaliza la sensualidad

El diseñador francés lleva su visión provocadora al universo de Zara y convierte el deseo, la piel y la libertad en piezas listas para conquistar las calles
mar 11 noviembre 2025 08:59 PM
LODOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA
Ludovic de Saint Sernin x Zara, la colaboración que no sabías que necesitabas. (via Instagram (@stylenotcom))

Llega una de las collabs más hot del año: Ludovic de Saint Sernin x Zara. El diseñador francés que domina la sensualidad parisina lleva su estética provocadora al fast fashion más global. Cuero, transparencias y actitud bold en piezas listas para arrasar en el feed (y en la calle).

Publicidad

Del atelier al mundo

Ludovic de Saint Sernin no necesita gritar para ser escuchado. Con una estética minimalista y audaz, el diseñador francés ha construido un lenguaje propio donde el cuerpo es protagonista. Cuero, transparencias, cadenas y cortes que rozan la piel son su firma, y ahora, ese ADN llega al alcance de todos.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA
LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA (@zara)

La alianza con Zara marca un nuevo capítulo en su trayectoria: una fusión entre sensualidad parisina y espíritu global. Cada prenda conserva la actitud desafiante que define a Saint Sernin, pero adaptada a un formato más accesible. Es el encuentro entre el lujo conceptual y la inmediatez del ready-to-wear.

Publicidad

El deseo como uniforme

Ludovic de Saint Sernin es la nueva cara del deseo en la moda. Francés, joven y con una estética que mezcla elegancia con audacia, ha conquistado el mundo con diseños que celebran el cuerpo y rompen etiquetas. Su nombre suena en los front rows de París y en los armarios de las nuevas generaciones que buscan autenticidad, libertad y estilo con intención.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN
LUDOVIC DE SAINT SERNIN (ZARA)

Más que ropa, la propuesta es una declaración de intenciones. Saint Sernin redefine la sensualidad contemporánea, ya no como objeto, sino como actitud, y la vuelve universal. En un mundo saturado de tendencias fugaces, esta colección apuesta por algo más duradero: una forma de vestir que hable de autenticidad, deseo y libertad.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA
LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA (@zara)

Publicidad

El poder de lo accesible

Zara abre su plataforma global a una nueva narrativa estética: una donde la individualidad se celebra y la moda se convierte en vehículo de expresión personal. Con precios que van del lujo moderado a lo aspiracional, la colección mantiene el carácter artesanal y el cuidado por el detalle que definen al diseñador.

El resultado es una línea que desafía etiquetas y jerarquías. No es alta costura, ni fast fashion: es una nueva categoría, donde el diseño independiente y la escala internacional se encuentran. Ludovic de Saint Sernin x ZARA no solo viste cuerpos, los empodera. Y en ese gesto, redefine lo que significa ser moderno hoy.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA
LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA (@zara)
Happy Birthday Kendall
Moda

Kendall cumple años y sigue dictando el mood del estilo que todas queremos

Tags

Zara Ludovic de Saint Sernin

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad