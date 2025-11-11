Ludovic de Saint Sernin x Zara: la colaboración que globaliza la sensualidad

Del atelier al mundo

Ludovic de Saint Sernin no necesita gritar para ser escuchado. Con una estética minimalista y audaz, el diseñador francés ha construido un lenguaje propio donde el cuerpo es protagonista. Cuero, transparencias, cadenas y cortes que rozan la piel son su firma, y ahora, ese ADN llega al alcance de todos.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN X ZARA (@zara)

La alianza con Zara marca un nuevo capítulo en su trayectoria: una fusión entre sensualidad parisina y espíritu global. Cada prenda conserva la actitud desafiante que define a Saint Sernin, pero adaptada a un formato más accesible. Es el encuentro entre el lujo conceptual y la inmediatez del ready-to-wear.