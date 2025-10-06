Loafers, el zapato ideal para cualquier look de otoño

Este año vuelven a posicionarse con fuerza los tradicionales loafers o mejor conocidos como mocasines, el calzado de los 30 que fue tendencia gracias a su versatilidad, comodidad y estilo.
Gracias a sus distintas versiones, desde los clásicos de cuero, hasta los diseños chunky y minimalistas, los loafers son la opción que asegura sofisticación y confort en un solo paso para cualquier ocasión y look.
Publicidad
Un toque clásico y cool para cualquier look
Los loafers son el calzado ideal para este otoño. Su diseño elegante y atemporal y unisex los convierte en el statement perfecto para elevar cualquier outfit, desde formal a casual. Son la pieza clave de las pasarelas y el street style de 2025 para lucir con personalidad.
Lo que hace irresistible a este clásico es su capacidad de transformarse con pequeños detalles: desde versiones chunky hasta acabados metalizados o detalles con cadenas, son el must-have que invita a jugar, personalizar y reinventar la manera de pisar fuerte este otoño.
Publicidad
Del desfile a la calle: cómo llevar los loafers esta temporada
En los desfiles de Gucci, Prada y Miu Miu, se combinan con pantalones de pinza, minifaldas, calcetas altas y vestidos. El resultado es la mezcla del estilo "college" con el "chic ejecutivo", ideal para la ciudad.
En las calles, los expertos combinan los loafers con jeans rectos, blazers y tote bags para lograr un look sofisticado pero relajado. También se usan con atuendos monocromáticos, jugar con medias estampadas o calcetas de colores para un twist divertido y juvenil.
Publicidad
Nuestros favoritos y algunos toques únicos
Entre los modelos más populares están los Tod's para comodidad. Otras marcas como Steve Madden y Ganni son los que reinventan con cadenas, flecos y colores llamativos. Y como marca favorita sin duda que nunca falla en comodidad y diseño es Camper quecuenta con estilos únicos.
Para personalizarlos, puedes agregar charms o lazos, usar calcetas con brillos o combinar pares de distintos colores. Los loafers son más que un calzado: son una declaración de estilo personal.