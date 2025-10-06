Loafers, el zapato ideal para cualquier look de otoño

Este año vuelven a posicionarse con fuerza los tradicionales loafers o mejor conocidos como mocasines, el calzado de los 30 que fue tendencia gracias a su versatilidad, comodidad y estilo.

Gracias a sus distintas versiones, desde los clásicos de cuero, hasta los diseños chunky y minimalistas, los loafers son la opción que asegura sofisticación y confort en un solo paso para cualquier ocasión y look.