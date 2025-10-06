Publicidad

Moda

Loafers, el zapato ideal para cualquier look de otoño

Los loafers regresan con fuerza esta temporada para convertirse en los zapatos esenciales que elevan cualquier outfit otoñal.
lun 06 octubre 2025 05:34 PM
loafers-zapatos-otoño
Te contamos cómo armar un buen look con loafers. (Vía Instagram (@guestinresidence))

Este año vuelven a posicionarse con fuerza los tradicionales loafers o mejor conocidos como mocasines, el calzado de los 30 que fue tendencia gracias a su versatilidad, comodidad y estilo.

Gracias a sus distintas versiones, desde los clásicos de cuero, hasta los diseños chunky y minimalistas, los loafers son la opción que asegura sofisticación y confort en un solo paso para cualquier ocasión y look.

Un toque clásico y cool para cualquier look

Los loafers son el calzado ideal para este otoño. Su diseño elegante y atemporal y unisex los convierte en el statement perfecto para elevar cualquier outfit, desde formal a casual. Son la pieza clave de las pasarelas y el street style de 2025 para lucir con personalidad.

loafers-tendencia
Unos loafers con animal print pueden elevar cualquier look. (Vía Instagram (@whatgigiwear))

Lo que hace irresistible a este clásico es su capacidad de transformarse con pequeños detalles: desde versiones chunky hasta acabados metalizados o detalles con cadenas, son el must-have que invita a jugar, personalizar y reinventar la manera de pisar fuerte este otoño.

loafers-otoño
Para cualquier outfit, los loafers siempre serán una opción que estilize y se vea único. (Vía Instagram (@emmachamberlain))

Del desfile a la calle: cómo llevar los loafers esta temporada

En los desfiles de Gucci, Prada y Miu Miu, se combinan con pantalones de pinza, minifaldas, calcetas altas y vestidos. El resultado es la mezcla del estilo "college" con el "chic ejecutivo", ideal para la ciudad.

loafers runway
Las marcas apuestan por esta tendencia para lucir con estilo. (Vía Miu Miu Primavera-Verano 2025, Prada Primavera-Verano 2025 , Gucci Primavera-Verano 2025.)

En las calles, los expertos combinan los loafers con jeans rectos, blazers y tote bags para lograr un look sofisticado pero relajado. También se usan con atuendos monocromáticos, jugar con medias estampadas o calcetas de colores para un twist divertido y juvenil.

Mocasines hombres
Los hombres también saben como lucir un buen outfit con unos mocasines clásicos. (Vía Instagram @diegocalva @damsonidris @feliciathegoat )

Nuestros favoritos y algunos toques únicos

Entre los modelos más populares están los Tod's para comodidad. Otras marcas como Steve Madden y Ganni son los que reinventan con cadenas, flecos y colores llamativos. Y como marca favorita sin duda que nunca falla en comodidad y diseño es Camper que cuenta con estilos únicos.

camper
Los flecos y cuerdas son todo lo que necesita un calzado otoñal (Zapato de piel café para mujer,MXXN$2,340, Twins, Camper, camper.com)

Para personalizarlos, puedes agregar charms o lazos, usar calcetas con brillos o combinar pares de distintos colores. Los loafers son más que un calzado: son una declaración de estilo personal.

camper
Opuestos pero complementarios, desafían la idea de que los zapatos tienen que ser idénticos. (Mocasines multicolor, MXN$3,600, TWINS, Camper, camper.com)
