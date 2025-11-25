Miuccia Prada recibe el Lifetime Achievement Award en Doha

Miuccia Prada, un símbolo de moda

La entrega del premio estuvo a cargo de Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums, al lado de Sheikha Moza bint Nasser, presidenta honoraria de FTA. Fue una manera muy especial de reconocer a una diseñadora con un legado ha trascendido generaciones, estilos, países y se ha convertido en un símbolo de moda.

La diseñadora Miuccia Prada recibió el Lifetime Achievement Award en los Fashion Trust Arabia (FTA) 2025 (Instagram (@fashiontrustarabia))

Miuccia Prada es una figura única en la industria de la moda. Su manera de interpretarla desde una perspectiva intelectual, en veces irónica y desafiante han dado forma a un universo de belleza disruptiva. Su visión ha demostrado que la moda puede ser mas que ropa, sino un pensamiento, una actitud y una crítica social.

A lo largo de su trayectoria, Miuccia ha empujado los límites de lo convencional con mucha naturalidad, haciendo ver su visión de manera effortless.

Desde reinterpretar códigos sociales hasta convertir lo que se ha considerado como feo en un elemento cool que todos buscan copiar. Con una sensibilidad única, sin dejar de lado su estética ni creencias, continuamente ha destacado en la industria y ha trazado el camino de un estilo diferente para muchas generaciones de creativos.