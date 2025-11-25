Publicidad

Moda

Los abrigos para invierno que serán tendencia y necesitas tener en tu clóset desde ahora

Estas son las siluetas de abrigos que marcarán el otoño-invierno y que transforman cualquier look en un statement invernal.
mar 25 noviembre 2025 01:52 PM
ABRIGOS 2025.jpg
Esta temporada el abrigo no se lleva: domina. (Vía Instagram (@manechstudio, @olivapierson, @valeaguima, @leoniehanne, @angeliqueboyer, @maxmara, @chiaraferragni))

Si algo quedó claro en los desfiles de ready-to-wear para otoño-invierno 2025-2026 es que la prenda de la temporada es el abrigo. La pieza exterior deja de ser solo una capa práctica contra el frío para convertirse en la declaración de estilo más poderosa.

Oversized, dramáticos, etéreos o con un twist inesperado: uno de estos se convertirá en tu pieza statement, y lo mejor es que lo sepas desde ahora. Te dejamos los abrigos más cool para esta temporada que tienen que ser un must-have en tu clóset y algunas opciones para que puedas sumarlos a tus looks y dominar el invierno con estilo.

Abrigo de peluche

Si hay un abrigo que grita lujo y confort es el de peluche. Puede ser minimalista y estructurado o con siluetas envolventes y atrevidas, pero hay una regla clave: que sea XL. La idea es que se sienta como una manta abrigadora pero más couture.

El abrigo de peluche domina la temporada. (Vía Instagram (@olivapierson))

Las marcas lo confirman: Max Mara, Gucci y Miu Miu tienen versiones que van de lo clásico al dramatismo absoluto. Un must para quienes aman los abrigos que se sientan tan soft como glam.

abrigos peluche.jpg
La prenda más soft glam. (Abrigos: Maje, $15, 490, farfetch.com, Gucci, $34,129, gucci.com, Max Mara $47,119, es.maxmara.com, Zara $ 2,699, zara.com)

Abrigo de piel

El match perfecto rebeldía y elegancia. El abrigo de piel vuelve con una vibe más clean: líneas rectas, hombros marcados y una estética más moderna.

275132405152A2.jpg
El abrigo más rebelde de la temporada. (adolfodominguez.com)

Funciona perfecto con denim oscuro, botas altas o como protagonista sobre un look monocromático. Una inversión eterna que siempre levanta el outfit.

abrigos piel.jpg
Perfecto para dominar. (Abrigos: Adolfo Domínguez, $12,190, adolfodominguez.com; Gucci, $13,865, gucci.com; Brunello Cucinelli, $246,917, farfetch.com)

Abrigo largo

Si lo que quieres es robar la atención y sobrevivir al frío sin perder la sofisticación, esta opción es ideal. Los abrigos largos hasta el suelo son perfectos para dominar el invierno.

abrigo largo.jpg
Los abrigos largos son la fórmula infalible para un look sofisticado y dramático. (Vía Instagram (@kelseymerritt))

Balenciaga, Alexander McQueen, Ferragamo y The Row son marcas que han apostado por cortes que alargan y estilizan. Esta silueta hará todo el look por ti.

abrigos largos.jpg
La prenda statement del invierno. (Abrigos: Ferragamo, $270,400, ferragamo.com; Alexander McQueen, $68,488, farfetch.com; The Row, Crema $5,350, Negro $5,400, therow.com)

Abrigo como única capa

Los abrigos con movimientos suaves y cortes limpios pero estructurados son perfectos si buscas estilizar al instante.

Out and about in Milan in @maxmara ✨ AnzeigeAd @marcolin_eyewear #MaxMaraEyewear-2.jpg
La silueta perfecta. (Vía Instagram (@leoniehanne))

Adolfo Domínguez, Carolina Herrera, Prada y Fendi tienen versiones que funcionan como una segunda piel. La clave está en dejarlo brillar solo sin capas debajo que compitan con su silueta.

abrigo única capa.jpg
La forma más dramática de estilizar. (Abrigos: Adolfo Domínguez, $12,390, adolfodominguez.com; Eleh, $5,546, farfetch.com; Max Mara, Blanco $10,791, Cuero $7,335, es.maxmara.com; Fendi, $112,000, fendi.com)

Abrigo tipo poncho

No es una capa. Es un poncho elevado en versión couture. Esta silueta entre futurista y bohemia, funciona con flecos, tejidos gruesos, acabados urbanos o líneas totalmente minimalistas.

abrigo tipo poncho.jpg
La silueta entre boho y futurista. (Vía Instagram (@leoniehanne))

Se ve increíble con cinturón al centro, pero también suelto sobre un total look monocromático. La mezcla perfecta entre comodidad y estilo.

El abrigo más effortless chic. (Abrigos: Adolfo Domínguez, $12,390, adolfodominguez.com; Max Mara, $6,879, farfetch.com; Moncler, $27, 520, farfetch.com)

Abrigo con print

Para las que se atreven. Los prints llegan con fuerza esta temporada: cuadros maxi, animal print, florales, rayas o geométricos. Pueden ser largos, cortos, con detalles de pelo o lisos pero estampados.

Animal print, fall & New York 🗽🍂🏙️.jpg
Los prints maximalistas elevan cualquier outfit. (Vía Instagram (@valeaguima))

Si eliges un abrigo con print, el secreto es que dejes que sea “la pieza”. El resto del look debe ir en tonos neutros para no competir con el outerwear; así lucirás como toda una insider.

abrigos estampados.jpg
La magia está en los prints. (Abrigos: Massimo Dutti, $9,995, massimodutti.com; Nina Ricci, $24,079, farfetch.com; Mango, $3,412, shop.mango.com)

Abrigo con volumen

El favorito de las fashion girls. Las siluetas con volumen hacen del abrigo una escultura wearable: hombreras marcadas, curvas suaves, estructuras envolventes. Este abrigo se siente como si estuvieras en una portada de revista.

abrigo escultórico.jpg
El volumen es el protagonista. (Vía Instagram (@manechstudio))

Si te abriga y al mismo tiempo te transforma en una obra de arte, es el abrigo perfecto. Louis Vuitton, Victoria Beckham, Fendi y Gucci son marcas que saben que esta silueta tiene dramatismo y personalidad por sí sola.

abrigos con volumen.jpg
La apuesta favorita de las fashion insiders. (Abrigos: Isabelle Blanche, $6,505, farfetch.com; Fendi, Doble color $154,000, Negro $127,000, fendi.com; Stella McCartney, $597, mytheresa.com; Brunello Cucinelli; $14,292, farfetch.com; JNBY, $8,809, farfetch.com)
