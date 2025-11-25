Los abrigos para invierno que serán tendencia y necesitas tener en tu clóset desde ahora

Abrigo de peluche

Si hay un abrigo que grita lujo y confort es el de peluche. Puede ser minimalista y estructurado o con siluetas envolventes y atrevidas, pero hay una regla clave: que sea XL. La idea es que se sienta como una manta abrigadora pero más couture.

El abrigo de peluche domina la temporada. (Vía Instagram (@olivapierson))

Las marcas lo confirman: Max Mara, Gucci y Miu Miu tienen versiones que van de lo clásico al dramatismo absoluto. Un must para quienes aman los abrigos que se sientan tan soft como glam.

La prenda más soft glam. (Abrigos: Maje, $15, 490, farfetch.com, Gucci, $34,129, gucci.com, Max Mara $47,119, es.maxmara.com, Zara $ 2,699, zara.com)

Abrigo de piel

El match perfecto rebeldía y elegancia. El abrigo de piel vuelve con una vibe más clean: líneas rectas, hombros marcados y una estética más moderna.

El abrigo más rebelde de la temporada. (adolfodominguez.com)

Funciona perfecto con denim oscuro, botas altas o como protagonista sobre un look monocromático. Una inversión eterna que siempre levanta el outfit.

Perfecto para dominar. (Abrigos: Adolfo Domínguez, $12,190, adolfodominguez.com; Gucci, $13,865, gucci.com; Brunello Cucinelli, $246,917, farfetch.com)

Abrigo largo

Si lo que quieres es robar la atención y sobrevivir al frío sin perder la sofisticación, esta opción es ideal. Los abrigos largos hasta el suelo son perfectos para dominar el invierno.

Los abrigos largos son la fórmula infalible para un look sofisticado y dramático. (Vía Instagram (@kelseymerritt))

Balenciaga, Alexander McQueen, Ferragamo y The Row son marcas que han apostado por cortes que alargan y estilizan. Esta silueta hará todo el look por ti.

La prenda statement del invierno. (Abrigos: Ferragamo, $270,400, ferragamo.com; Alexander McQueen, $68,488, farfetch.com; The Row, Crema $5,350, Negro $5,400, therow.com)

Abrigo como única capa

Los abrigos con movimientos suaves y cortes limpios pero estructurados son perfectos si buscas estilizar al instante.

La silueta perfecta. (Vía Instagram (@leoniehanne))

Adolfo Domínguez, Carolina Herrera, Prada y Fendi tienen versiones que funcionan como una segunda piel. La clave está en dejarlo brillar solo sin capas debajo que compitan con su silueta.