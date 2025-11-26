Publicidad

Moda

Los estilistas detrás del look de las celebridades: estos son los más influyentes

No es magia, es arte: Los estilistas marcan tendencias que todos queremos copiar. Descubre quiénes son, su rol en la moda y sus colaboraciones más top.
mié 26 noviembre 2025 04:40 PM
stylist.jpg
Son los principales maestros de hacer lucir increíbles a nuestras celebs favoritas (Vía Instagram @waymanandmicah @luxurylaw @genesiswbb @jasonbolden @mimicutrell @harry_lambert @kateyoung @samanthamcmillan_stylist @karlawelchstylist @elizabethstewart1 @daniellegoldberg)

Los stylist hacen más de lo que imaginamos, no solo visten a nuestras celebs favoritas, sino que definen la imagen publica de los artistas. En estos últimos años se han vuelto más virales que nunca, ya que han revolucionado si duda tanto las red carpets como el streetstyle e incluso series de televisión o películas.

Sus colaboraciones con las marcas de lujo y emergentes no solo llevan más allá el estilo de la celebs, sino que están inspirando a toda una generación a ser auténtica y atrevida. El talento que tienen para crear outfits para alfombras rojas los ha colocado en un lugar más que importante como referencia de tendencias mundiales.

Los estilistas detrás del look de las celebridades

¿Cómo trabaja un stylist?

En pasarelas y calles como las de París, Milán, Cophenague o Nueva York, el trabajo que estos stylist crean para sus clientes a menudo dictan las próximas tendencias. Sus looks destacan por fusionar glamour con propuestas arriesgadas, creando un balance perfecto entre lo atemporal y lo que esta en tendencia.

HAILEY IN PARIS
Dani Michelle la stylist de Hailey Bieber tiene ese gran toque para el streetstyle. (Vía Instagram @danixmichelle)

Su talento lo podemos seguir e inspiranos en Instagram, TikTok, y las revistas de moda. Sin embargo los escenarios mas importantes son los eventos como la MET Gala, los premios Oscar y los Fashion Weeks. Su influencia se extiende con campañas comerciales y colaboraciones con marcas, que nos invita a sumergirnos en una clase magistral de estilo y creatividad que motiva a explorar y reinventar lo personal.​

Nuestros stylist favoritos y sus marcas top

Los verdaderos maestros de los looks más memorables son Wayman and Micah, Luxury Law, Genesis Webb, Jason Bolden, Jared Ellner y Mimi Cuttrell. Son ellos quienes transforman a estrellas como Tessa Thompson, Ariana Grande, Zendaya, Chapelle Roan, Sabrina Carpenter, Cynthia Erivo y Las Hadid, cada uno con su sello único de sofisticación, audacia visual, diversidad de glamour y siluetas chic. Lo logran con Prada, Loewe, Valentino, Gucci y más, mezclando clásicos con propuestas modernas y emergentes.

Chappelle Roan
Genesis Webb la stylist de Chappelle Roan sin duda nos da ese toque desafiante y único. (Vía Instagram @genesiswbb)

El efecto stylist va más allá, Harry Lambert rompe reglas de género con Harry Styles y Gucci, Kate Young firma sofisticación effortless de Margot Robbie y Selena Gomez con Chanel, mientras Samantha McMillen, Karla Welch, Elizabeth Stewart, Dani Michelle y Danielle Goldberg reinventan el glamour y el minimalismo con Miu Miu, Proenza Schouler y Calvin Klein.

Kate Young
Kate Young es de las stylist mas famosas, su estilo es clásico, con silueta marcada y mucho glamour. (Vía Instagram @kateyoung)

Cómo personalizan y reinventan estilos

La clave está en escuchar la personalidad del cliente y traducirla en looks memorables. Desde agregar un accesorio inesperado hasta reimaginar cortes clásicos, crean atuendos que sorprenden y encantan. Su arte va más allá de la ropa: involucra maquillaje, peinado y actitud, cerrando un círculo que transforma la moda en una experiencia completa.​

Harry lambert
Harry Lambert el icon stylist que tiene su toque súper marcado en todos sus look. (Vía Instagram @harry_lambert)

Cada uno con su visión y creatividad en eventos y editoriales, logrando que el estilo de las celebs sea inconfundible.Prueba sus métodos en tu armario: mezcla estilos, juega con colores, texturas y no temas al layering, la mejor forma de convertir básicos en piezas statement.

Jared Ellner
Jared Ellner es uno de los stylist mas jóvenes pero con mucho talento, estilo y carrera por delante. (Vía Instagram @jaredellner)

Tags

Stylist Celebridades Eventos de moda Tendencias

