Moda

El naranja Aperol Spritz es el tono que refresca el 2025 y te decimos cómo llevarlo en cada ocasión

El must have de esta temporada es el naranja Aperol Spritz, un tono que mezcla frescura, energía cítrica y sofisticación.
mar 23 septiembre 2025 06:48 PM
Vestido en color naranja Aperol Spritz
El Aperol Spritz también está en tu outfit.

Este 2025 se pinta de mandarina vibrante, un color que no solo roba miradas, sino que también cambia el mood de cualquier outfit : el naranja Aperol Spritz.

Más que un simple naranja, este tono recuerda una copa servida en una terraza mediterránea al atardecer: refrescante y con el equilibrio perfecto entre lo dulce y amargo. Es un color que transmite placer, sociabilidad y optimismo, como un brindis entre amigos.

Este color funciona llenando de energía cada outfit. Ni demasiado vibrante ni apagado, aporta un glow inmediato a cualquier look. Es una declaración de energía y frescura, y así puedes combinarlo.

El naranja Aperol Spritz, el color que conquistó pasarelas

El naranja Aperol Spritz ya se posicionó como protagonista en las colecciones más hot. Miu Miu lo llevó a un mood urbano con minis y abrigos oversized; Saint Laurent lo vistió con sastrería impecable; y también lo hemos visto en pasarelas como Burberry, Bottega Veneta y Gucci, con un giro más contemporáneo.

La razón de su éxito es clara: es versátil, espontáneo y alegre, además de sofisticado. Puede brillar en un día de playa, en un coctel elegante o incluso en la oficina.

Bottega Veneta S25 041.jpg
El Aperol Spritz dominó las pasarelas. Bottega Veneta S25

El naranja Aperol, más que una moda pasajera

El naranja Aperol no es solo un color, sino una sensación. Ni tan explosivo como el neón, ni tan apagado como el terracota, logra el balance perfecto entre frescura y elegancia.

Su capacidad de adaptarse a distintos estilos y estaciones lo convierte en una apuesta atemporal. Además, es un color que favorece a la mayoría de tonos de piel y que tiene el poder de dar un glow instantáneo.

dua-lipa-aperol
Dua Lipa en un look de otoño/invierno 2025 de Gucci.

Cómo usar el naranja Aperol Spritz sin perder elegancia

El secreto está en la combinación. Si quieres que el color hable por sí mismo, apuesta por cortes limpios y texturas ligeras: un slip dress, una blusa satinada o un blazer estructurado en este tono pueden transformar tu look sin esfuerzo.

valeria aguilar.jpg
Un vestido slip en tono Aperol Spritz es frescura y sofisticación.

¿Con qué colores funciona mejor el naranja?

Para un efecto sofisticado combina el color naranja con tonos neutros cálidos como beige, arena o camel.

Pero si buscas un giro más atrevido, juega con azul marino o verde menta para lograr un contraste inesperado y súper chic.

Burberry S25 038a.jpg
Un toque Aperol basta para refrescar. Burberry S25

En accesorios, el naranja también brilla

Si no te animas a un total look en naranja Aperol, úsalo únicamente en los accesorios. Unas sandalias, una bolsa, o incluso un pañuelo en este tono aportan el toque justo de frescura sin cargar tu outfit. Es el perfect trick para probar la tendencia con discreción, sin perder el estilo.

jacquemus..jpg
Ilumina tu estilo con un accesorio.

El naranja Aperol no entiende de estaciones: funciona tanto en la ligereza del verano como en la estructura del invierno. Es el color que reescribe las reglas del estilo con su energía cítrica y sofisticada.

gucci.jpg
