El naranja Aperol Spritz, el color que conquistó pasarelas

El naranja Aperol Spritz ya se posicionó como protagonista en las colecciones más hot. Miu Miu lo llevó a un mood urbano con minis y abrigos oversized; Saint Laurent lo vistió con sastrería impecable; y también lo hemos visto en pasarelas como Burberry, Bottega Veneta y Gucci, con un giro más contemporáneo.

La razón de su éxito es clara: es versátil, espontáneo y alegre, además de sofisticado. Puede brillar en un día de playa, en un coctel elegante o incluso en la oficina.

El Aperol Spritz dominó las pasarelas. Bottega Veneta S25 (Spotlight)

El naranja Aperol, más que una moda pasajera

El naranja Aperol no es solo un color, sino una sensación. Ni tan explosivo como el neón, ni tan apagado como el terracota, logra el balance perfecto entre frescura y elegancia.

Su capacidad de adaptarse a distintos estilos y estaciones lo convierte en una apuesta atemporal. Además, es un color que favorece a la mayoría de tonos de piel y que tiene el poder de dar un glow instantáneo.

Dua Lipa en un look de otoño/invierno 2025 de Gucci. (AKGS/Fernando Ramales / BACKGRID)

Cómo usar el naranja Aperol Spritz sin perder elegancia

El secreto está en la combinación. Si quieres que el color hable por sí mismo, apuesta por cortes limpios y texturas ligeras: un slip dress, una blusa satinada o un blazer estructurado en este tono pueden transformar tu look sin esfuerzo.