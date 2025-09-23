Este 2025 se pinta de mandarina vibrante, un color que no solo roba miradas, sino que también cambia el mood de cualquier outfit: el naranja Aperol Spritz.
Más que un simple naranja, este tono recuerda una copa servida en una terraza mediterránea al atardecer: refrescante y con el equilibrio perfecto entre lo dulce y amargo. Es un color que transmite placer, sociabilidad y optimismo, como un brindis entre amigos.
Este color funciona llenando de energía cada outfit. Ni demasiado vibrante ni apagado, aporta un glow inmediato a cualquier look. Es una declaración de energía y frescura, y así puedes combinarlo.
Publicidad
El naranja Aperol Spritz, el color que conquistó pasarelas
El naranja Aperol Spritz ya se posicionó como protagonista en las colecciones más hot. Miu Miu lo llevó a un mood urbano con minis y abrigos oversized; Saint Laurent lo vistió con sastrería impecable; y también lo hemos visto en pasarelas como Burberry, Bottega Veneta y Gucci, con un giro más contemporáneo.
La razón de su éxito es clara: es versátil, espontáneo y alegre, además de sofisticado. Puede brillar en un día de playa, en un coctel elegante o incluso en la oficina.
El naranja Aperol, más que una moda pasajera
El naranja Aperol no es solo un color, sino una sensación. Ni tan explosivo como el neón, ni tan apagado como el terracota, logra el balance perfecto entre frescura y elegancia.
Su capacidad de adaptarse a distintos estilos y estaciones lo convierte en una apuesta atemporal. Además, es un color que favorece a la mayoría de tonos de piel y que tiene el poder de dar un glow instantáneo.
Cómo usar el naranja Aperol Spritz sin perder elegancia
El secreto está en la combinación. Si quieres que el color hable por sí mismo, apuesta por cortes limpios y texturas ligeras: un slip dress, una blusa satinada o un blazer estructurado en este tono pueden transformar tu look sin esfuerzo.
Publicidad
¿Con qué colores funciona mejor el naranja?
Para un efecto sofisticado combina el color naranja con tonos neutros cálidos como beige, arena o camel.
Pero si buscas un giro más atrevido, juega con azul marino o verde menta para lograr un contraste inesperado y súper chic.
En accesorios, el naranja también brilla
Si no te animas a un total look en naranja Aperol, úsalo únicamente en los accesorios. Unas sandalias, una bolsa, o incluso un pañuelo en este tono aportan el toque justo de frescura sin cargar tu outfit. Es el perfect trick para probar la tendencia con discreción, sin perder el estilo.
El naranja Aperol no entiende de estaciones: funciona tanto en la ligereza del verano como en la estructura del invierno. Es el color que reescribe las reglas del estilo con su energía cítrica y sofisticada.