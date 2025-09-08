Publicidad

Moda

Cómodos y con estilo: los kitten heels regresan como el zapato estrella del otoño

Los kitten heels vuelven con todo esta temporada para convertirse en el zapato esencial que combina elegancia, comodidad y versatilidad.
lun 08 septiembre 2025 05:36 PM
kitten heels
Con los kitten heels podrás caminar cómoda y tener estilo durante todo el día.

El clásico tacón bajo y delicado que tuvo su auge en los años 50 regresa transformado con diseños modernos, haciéndolos ideales para quienes buscan estilo sin renunciar al confort.

Más allá de su aspecto clásico, los kitten heels se han reinventado con detalles contemporáneos y formatos innovadores que los hacen irresistibles para quienes quieren un básico pero con personalidad . Su regreso a las pasarelas internacionales y en looks callejeros confirma que esta pieza será un must-have durante todo el otoño.

Cómo llevar los kitten heels: inspiración de pasarelas y street style

En los desfiles de marcas como Miu Miu, Prada y Dior, los kitten heels aparecen en siluetas renovadas, combinados con vestidos midi vaporosos, pantalones de corte recto y trajes sastre. Ideales para quienes quieren destacar con elegancia sin esfuerzo.

Miu Miu, Prada y Dior
Con los kitten heels ya no hay reglas en la moda

En el street style, apuestan por looks más casuales: jeans cropped, blusas oversized y abrigo tipo trench que permiten que los zapatos sean protagonistas discretos pero efectivos. La clave está en combinarlos con piezas que potencien su delicadeza.

Nuestros kitten heels favoritos: marcas, combinaciones y toques únicos

Entre las opciones más codiciadas están los de Manolo Blahnik, con sus icónicas hebillas joya que aportan un toque de lujo clásico. Jimmy Choo añade versiones en satén y charol que son perfectas para eventos o cenas.

kitten heels
Los kitten heels son tus mejores aliados para cualquier tipo de salida.

Para hacerlos únicos, agrega accesorios como tiras con cristales removibles, cambios en los cordones o explora colores que van desde el clásico negro y nude hasta versiones con animal print o metalizados. Añadir medias o calcetas finas con diseño también es tendencia para arriesgar sin perder elegancia.

medias con kitten heels
Las medias con tacones son un gran combo

Cómo elegir los kitten heels perfectos para este otoño

Para sacar el máximo provecho marcas como Steve Madden o Zara consideran la forma del pie y la altura del tacón que más te acomode. Modelos con punta ligeramente cuadrada o redondeada son tendencia y ofrecen mayor confort sin sacrificar estilo.

kari-m-red-tacones-rojos-2.jpg
Te darán el toque provocador y glamouroso que necesitas esta temporada

Entre los productos recomendados para la temporada están los kitten heels de Stuart Weitzman, conocidos por su ligereza y diseño elegante, y los de Sam Edelman, que presentan variedad de colores y estampados para quienes quieren agregar un toque de personalidad.

Stuart Weitzman,Sam Edelman
Hay mil formas,colores y texturas con los que puedes armar grandes looks
giorgio-Armani-muerte
Tacones Tendencias Moda

