Él es el estilista detrás de los espectaculares looks de 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift

Y es que en cada nueva era, Taylor Swift busca reinventarse no sólo en lo musical, sino también en lo visual. Desde cardigans en un bosque lleno de neblina para Folklore hasta shorts de mezclilla para celebrar 1989 (Taylor's Version) en la playa.

Pero la mayor sorpresa fue con el anuncio de The Life of a Showgirl, cuando apareció en un traje inspirado en los cabarets de los años 20.

¿Quién es Joseph Cassell, stylist de Taylor Swift?

Joseph Cassell inició su carrera en la industria musical, era director de Artistas y Repertorio y productor en Nashville (el segundo hogar de Swift).

Poco a poco, empezó a encargarse de la imagen de los artistas con los que trabajaba, así que él revisaba desde las entrevistas hasta portadas de discos y videoclips. Después de pasar 12 años en la música, decidió enfocarse de lleno en el estilismo.

Encargarse de los looks de varias celebs, lo llevó poco a poco a encontrarse con Taylor Swift. En 2009, en su era Fearless, la cantante y Joseph se unieron para crear una de las parejas más icónicas del show business.

Desde ese momento, Cassell ha moldeado la imagen de Taylor a través de sus looks para alfombras rojas, videos musicales y su vida diaria (sí, él escoge sus outfits para los partidos de los Kansas City Chiefs). En pocas palabras él es la mente creativa y líder de su glam squad.

También ha diseñado para cine y televisión, y ha estado detrás de campañas muy populares para marcas como Neutrogena, Keds y Coca-Cola. Actualmente vive en Los Ángeles con su esposo, el poeta Blas Falconer y sus dos hijos.

Desde el inicio de la carrera de Taylor, siempre encontramos brillos y muchos colores con siluetas ajustadas. Incluso durante Reputation, cuando todos sus outfits eran color negro, Cassell logró incorporar texturas interesantes como piel y mallas de red para elevar su estilo mientras seguía la línea messy and mysterious.

A pesar de que Taylor es su top client, Joseph ha vestido a Gigi Hadid, Camila Cabello, Elizabeth Olsen y más recientemente la actriz Maitreyi Ramakrishnan protagonista de Never Have I Ever, y ha demostrado su habilidad para construir un lenguaje visual único que no sólo acompaña a la música de Taylor, sino que potencia su narrativa como artista.