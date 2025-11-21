Guía de color blocking: la tendencia de moda para crear looks con colores contrastantes

El color blocking es una técnica que consiste en combinar bloques de colores dentro de un mismo look. Se trata de jugar con tonos contrastantes, creando una armonía visual de impacto.
No hay excusa para no darle un toque de color a tu clóset. Este truco de estilo hace que tu outfit se vea increíble, y lo mejor es que puedes hacerlo tan casual o formal como quieras: desde un look de oficina hasta uno de streetstyle. Aquí te dejamos una guía para dominar esta tendencia como toda una fashion girl y no fallar en el intento.
¿Qué es el color blocking y cuáles son los mejores trucos?
El primer secreto para dominar es entender la rueda cromática. Ahí es donde empiezan las combinaciones estratégicas: rojo con verde, amarillo con morado o naranja con azul. Son contrastes intensos que elevan un outfit al instante.
Otra clave es jugar con las texturas: mezclas como punto con cuero o satín y denim pueden transformar completamente tu look. La idea es generar contraste sin perder la armonía.
También puedes meter estampados pero con equilibrio. Un print puede funcionar perfecto dentro del color blocking siempre que no robe la atención del resto de los colores. Incluso puedes meterlo en los accesorios o los zapatos; al final esta tendencia se trata de armonizar los colores pero sin saturar. Con la combinación correcta, el color blocking se convierte en todo un statement.
Combinaciones que nunca fallan
Look complementario
Los colores complementarios son los opuestos en la rueda cromática. Juntos crean combinaciones vibrantes y muy cool, por eso son perfectos para cuando quieres que tu outfit sea el protagonista.
Color frío + color cálido
Para un look moderno y dinámico combina un color cálido con uno frío. Rojo con azul, rosa con verde o naranja con morado son mezclas que equilibran energía y contraste.
Look análogo
Los colores análogos son los que están uno al lado del otroen la rueda cromática. Esta combinación crea una armonía más suave y sofisticada. Funciona increíble mezclar rojo con morado, verde con azul o amarillo con naranja.
Tonos pastel
Si quieres un look suave y trendy, apuesta por los pasteles. Estos colores son perfectos para entrarle al color blocking sin sentirte demasiado bold. Un outfit suave pero con demasiado estilo.
Neutros con color
Para un look fresco y clean mezcla un color vibrante con uno neutro. Verde menta con café moka es una combinación poderosa: elegante, moderna y sofisticada. También funcionan rosa con gris, beige con azul o verde con camel. Contrastes súper cute y chic.