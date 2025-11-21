Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Guía de color blocking: la tendencia de moda para crear looks con colores contrastantes

La tendencia del color blocking nunca pasa de moda. Estos looks llamativos y atrevidos se reinventan cada temporada y siguen siendo la forma más divertida de elevar tu outfit.
vie 21 noviembre 2025 02:22 PM
color blocking.jpg
Atreverte con el color es la nueva forma de destacar. (Getty Images, vía Instagram (@fendi, @hilaryduff, @charlidamelio))

El color blocking es una técnica que consiste en combinar bloques de colores dentro de un mismo look. Se trata de jugar con tonos contrastantes, creando una armonía visual de impacto.

No hay excusa para no darle un toque de color a tu clóset. Este truco de estilo hace que tu outfit se vea increíble, y lo mejor es que puedes hacerlo tan casual o formal como quieras: desde un look de oficina hasta uno de streetstyle. Aquí te dejamos una guía para dominar esta tendencia como toda una fashion girl y no fallar en el intento.

Publicidad

¿Qué es el color blocking y cuáles son los mejores trucos?

El primer secreto para dominar es entender la rueda cromática. Ahí es donde empiezan las combinaciones estratégicas: rojo con verde, amarillo con morado o naranja con azul. Son contrastes intensos que elevan un outfit al instante.

Otra clave es jugar con las texturas: mezclas como punto con cuero o satín y denim pueden transformar completamente tu look. La idea es generar contraste sin perder la armonía.

London str S26 0323.jpg
La clave para elevar el color blocking son las texturas, contrastes y prints. (Francesca Babbi)

También puedes meter estampados pero con equilibrio. Un print puede funcionar perfecto dentro del color blocking siempre que no robe la atención del resto de los colores. Incluso puedes meterlo en los accesorios o los zapatos; al final esta tendencia se trata de armonizar los colores pero sin saturar. Con la combinación correcta, el color blocking se convierte en todo un statement.

London str S26 1028.jpg
Un outfit con mucha energía. (Valentina Valdinoci)

Combinaciones que nunca fallan

Look complementario

Los colores complementarios son los opuestos en la rueda cromática. Juntos crean combinaciones vibrantes y muy cool, por eso son perfectos para cuando quieres que tu outfit sea el protagonista.

Milano str S26 2179.jpg
Un look statement. (Francesca Babbi)

Color frío + color cálido

Para un look moderno y dinámico combina un color cálido con uno frío. Rojo con azul, rosa con verde o naranja con morado son mezclas que equilibran energía y contraste.

Paris str S26 1133.jpg
Energía y estilo. (Valentina Valdinoci)

Publicidad

Look análogo

Los colores análogos son los que están uno al lado del otro en la rueda cromática. Esta combinación crea una armonía más suave y sofisticada. Funciona increíble mezclar rojo con morado, verde con azul o amarillo con naranja.

Paris str S26 2772.jpg
Un look súper chic y sofisticado. (Francesca Babbi)

Tonos pastel

Si quieres un look suave y trendy, apuesta por los pasteles. Estos colores son perfectos para entrarle al color blocking sin sentirte demasiado bold. Un outfit suave pero con demasiado estilo.

Milano str S26 1362.jpg
Un toque suave de color. (Mattia Arioli)

Neutros con color

Para un look fresco y clean mezcla un color vibrante con uno neutro. Verde menta con café moka es una combinación poderosa: elegante, moderna y sofisticada. También funcionan rosa con gris, beige con azul o verde con camel. Contrastes súper cute y chic.

Milano str S26 1091.jpg
Una mezcla fresca y elegante. (Valentina Valdinoci)
Los colores que pintan tu clóset esta temporada
Los colores que pintan tu clóset este otoño se alejan como nunca de los tonos clásicos y amamos En la moda, el color puede transformar un conjunto, marcar tendencias y destacar estados emocionales, y este otoño nos olvidamos de los tonos clásicos.

Publicidad

Tags

Moda color Tendencias

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad