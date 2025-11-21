Guía de color blocking: la tendencia de moda para crear looks con colores contrastantes

¿Qué es el color blocking y cuáles son los mejores trucos?

El primer secreto para dominar es entender la rueda cromática. Ahí es donde empiezan las combinaciones estratégicas: rojo con verde, amarillo con morado o naranja con azul. Son contrastes intensos que elevan un outfit al instante.

Otra clave es jugar con las texturas: mezclas como punto con cuero o satín y denim pueden transformar completamente tu look. La idea es generar contraste sin perder la armonía.

La clave para elevar el color blocking son las texturas, contrastes y prints. (Francesca Babbi)

También puedes meter estampados pero con equilibrio. Un print puede funcionar perfecto dentro del color blocking siempre que no robe la atención del resto de los colores. Incluso puedes meterlo en los accesorios o los zapatos; al final esta tendencia se trata de armonizar los colores pero sin saturar. Con la combinación correcta, el color blocking se convierte en todo un statement.

Un outfit con mucha energía. (Valentina Valdinoci)

Combinaciones que nunca fallan

Look complementario

Los colores complementarios son los opuestos en la rueda cromática. Juntos crean combinaciones vibrantes y muy cool, por eso son perfectos para cuando quieres que tu outfit sea el protagonista.

Un look statement. (Francesca Babbi)

Color frío + color cálido

Para un look moderno y dinámico combina un color cálido con uno frío. Rojo con azul, rosa con verde o naranja con morado son mezclas que equilibran energía y contraste.