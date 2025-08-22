Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

¿Estás en tu showgirl era? Todo lo que necesitas para lograr un maquillaje naranja al estilo de Taylor Swift

El nuevo statement beauty es el naranja vibrante, y Taylor Swift nos lo confirma.
vie 22 agosto 2025 02:37 PM
SHOWGIRL ERA.jpg
El naranja nunca se había visto tan icónico.

Si el rosa definió la Barbie era, el naranja es ahora el color insignia de la nueva era de Taylor Swift, quien recientemente anunció su duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl. En esta etapa, Taylor inaugura una nueva era visual centrada en el color naranja, acompañado de acentos en verde menta y destellos de glitter.

Y como nosotras también estamos obsesionadas con esta nueva era , te dejamos algunos beauty products que harán que vivas tu propia showgirl era con el naranja como protagonista.

Publicidad

Productos de belleza para un maquillaje en tonos naranja

Gloss de impacto para maquillaje en tonos naranja

El favorito de las it girls. Fenty Beauty Gloss Bomb da ese brillo espejo, juicy e irresistible, con un toque cálido que eleva cualquier makeup look.

gloss FENTY.jpg
Empapa tus labios en el Fenty Glow.

Mirada bronzy

Natasha Denona Eyeshadow Palette es todo lo que necesitas para unos drama eyes. Sus cinco tonos metálicos y bronce son perfectos para un halo eye cálido con reflejos naranjas o un smokey vibrante para la noche.

(Obligatorio)
Perfecto para las baby glam y gold.

Glow vitaminado

Una piel hidratada y luminosa es la base de todo show. El sérum Vitamina C10 de La Roche-Posay hidrata, suaviza e ilumina, dejando ese efecto glowy que potencia cualquier maquillaje.

LA ROCHE POSAY.jpg
Ilumina, suaviza y deja ese efecto glowy.

Adiós dark circles

El secreto para cubrir ojeras muy oscuras: corrector naranja. Neutraliza, disimula imperfecciones y logra que la mirada luzca fresca y despierta.

CORRECTOR NARANJA.jpg
Ideal para cubrir ojeras muy oscuras.

Labios intensos

Un must de tu showgirl era: Un lipstick naranja que grite confianza. Mate, pigmentado y duradero, es el match perfecto entre vibrant energy y poder femenino.

lipstick naranja.jpg
Acabado perfecto con Vitamina E y manteca de karité.

Publicidad

Fragancia spotlight

Ningún look está completo sin un perfume. Hermès L'Ambre des Merveilles Eau de Parfum mezcla notas ámbar y especiadas que envuelven como un spotlight invisible: femenina, sofisticada y adictiva.

l-ambre-des-merveilles-eau-de-parfum.jpg
Femenino, sorprendente y mágico.

Blush sunkissed

El Fenty Beauty cream blush es el final touch para un efecto sunkissed en las mejillas. Fresco, ligero y fácil de difuminar, ilumina tu cara con ese glow natural.

Fenty blush.jpg
Color fresco, fácil de difuminar y ligero. Fenty Beauty Cream Blush, $595

El naranja no es un color cualquiera, es un mood y toda una declaración. Si Taylor nos invita a vivir nuestra showgirl era, este es el tono que tienes que probar para brillar.
Alexa Chung
Belleza

Bold lip sin máscara, el paso a paso para lograr un 'french look'

Publicidad

Tags

Taylor Swift The Eras Tour Belleza

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad