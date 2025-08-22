¿Estás en tu showgirl era? Todo lo que necesitas para lograr un maquillaje naranja al estilo de Taylor Swift

Si el rosa definió la Barbie era, el naranja es ahora el color insignia de la nueva era de Taylor Swift, quien recientemente anunció su duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl. En esta etapa, Taylor inaugura una nueva era visual centrada en el color naranja, acompañado de acentos en verde menta y destellos de glitter.
Y como nosotras también estamos obsesionadas con esta nueva era , te dejamos algunos beauty products que harán que vivas tu propia showgirl era con el naranja como protagonista.
Productos de belleza para un maquillaje en tonos naranja
Gloss de impacto para maquillaje en tonos naranja
El favorito de las it girls. Fenty Beauty Gloss Bomb da ese brillo espejo, juicy e irresistible, con un toque cálido que eleva cualquier makeup look.
Mirada bronzy
Natasha Denona Eyeshadow Palette es todo lo que necesitas para unos drama eyes. Sus cinco tonos metálicos y bronce son perfectos para un halo eye cálido con reflejos naranjas o un smokey vibrante para la noche.
Glow vitaminado
Una piel hidratada y luminosa es la base de todo show. El sérumVitamina C10 de LaRoche-Posay hidrata, suaviza e ilumina, dejando ese efecto glowy que potencia cualquier maquillaje.
Adiós dark circles
El secreto para cubrir ojeras muy oscuras: corrector naranja. Neutraliza, disimula imperfecciones y logra que la mirada luzca fresca y despierta.
Labios intensos
Un must de tu showgirl era: Un lipstick naranja que grite confianza. Mate, pigmentado y duradero, es el match perfecto entre vibrant energy y poder femenino.
Fragancia spotlight
Ningún look está completo sin un perfume. HermèsL'Ambre des Merveilles Eau de Parfum mezcla notas ámbar y especiadas que envuelven como un spotlight invisible: femenina, sofisticada y adictiva.
Blush sunkissed
El Fenty Beauty cream blush es el final touch para un efecto sunkissed en las mejillas. Fresco, ligero y fácil de difuminar, ilumina tu cara con ese glow natural.
El naranja no es un color cualquiera, es un mood y toda una declaración. Si Taylor nos invita a vivir nuestra showgirl era, este es el tono que tienes que probar para brillar.