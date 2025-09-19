La Plaza Mayor se transformó en el escenario con más estilo de todo Madrid para recibir el desfile de Carolina Herrera. Con más de 800 invitados, esta pasarela mezcló lo histórico con la modernidad y, sobre todo, se convirtió en una declaración de amor por la ciudad.
Carolina Herrera llega a Madrid con espectacular desfile
Una carta de amor a Madrid
La atmósfera del desfile se sintió como una mezcla entre una verbena española y el glam de una alfombra roja. Socialités, celebridades y amantes de la moda se unieron el día de ayer para ser parte de este momento inolvidable. Entre los invitados se encontraban personalidades como Pedro Almodóvar, Renata Notni, Alexa Chung, Luis Fonsi y otros influencers que pcuparon el front row para presenciar este desfile de ensueño.
El director creativo de la casa, Wes Gordon, demostró que esta colección es completamente una carta de amor a Madrid. Con una pasarela que jugó con los estampados de lunares, las flores, capas españolas interpretadas a una manera más contemporánea, labios rojo y eyeliner dramático, la colección Primavera-Verano 2026 se tiñó con toques muy españoles sin perder el sello neoyorquino.
Uno de los momentos más comentados del desfile fue la colaboración sorpresa con la marca española Sybilla. Cinco looks en rojo y negro representan el estilo estructurado y femenino de la diseñadora madrileña sin perder esa esencia icónica de la casa de moda. Un instante que fue ovacionado y felicitado por la inclusión de mentes creativas locales.
Entre flores y colores, mucho flamenco
La colección está conformada con vestidos en tonos rosas y morados con volúmenes asimétricos, drapeados en seda, estampados inspirados en mantones y corsets que parecen sacados de un cuento de princesas. Los accesorios fueron puro homenaje español: boleros, aretes XL dorados y zapatos de punta que parecían hechos para conquistar tanto la plaza como el mundo.
La inspiración para esta colección no se limitó al estilo folclórico de España, Wes Gordon confesó que el cine de Pedro Almodóvar estuvo presente en la concepción de varios looks. Desde la mezcla de estampados y colores vibrantes, mujeres icónicas como Paloma Picasso fue una de sus musas de esta temporada.
Entre aplausos y flashes, Carolina Herrera encontró en Madrid el escenario perfecto para demostrar que un estilo con tanta tradición y los aspectos modernos de hoy en día van muy bien juntos. Con su pasarela, la maison escribió un nuevo capítulo en la historia de la moda.