Carolina Herrera llega a Madrid con espectacular desfile

Una carta de amor a Madrid

La atmósfera del desfile se sintió como una mezcla entre una verbena española y el glam de una alfombra roja. Socialités, celebridades y amantes de la moda se unieron el día de ayer para ser parte de este momento inolvidable. Entre los invitados se encontraban personalidades como Pedro Almodóvar, Renata Notni, Alexa Chung, Luis Fonsi y otros influencers que pcuparon el front row para presenciar este desfile de ensueño.

Una pasarela que jugaba con los estampados de lunares, las flores, capas españolas (Instagram (@carolinaherrera))

El director creativo de la casa, Wes Gordon, demostró que esta colección es completamente una carta de amor a Madrid. Con una pasarela que jugó con los estampados de lunares, las flores, capas españolas interpretadas a una manera más contemporánea, labios rojo y eyeliner dramático, la colección Primavera-Verano 2026 se tiñó con toques muy españoles sin perder el sello neoyorquino.

Uno de los momentos más comentados del desfile fue la colaboración sorpresa con la marca española Sybilla. Cinco looks en rojo y negro representan el estilo estructurado y femenino de la diseñadora madrileña sin perder esa esencia icónica de la casa de moda. Un instante que fue ovacionado y felicitado por la inclusión de mentes creativas locales.