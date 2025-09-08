Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

De Copenhague al mundo: el gorro crochet que necesitas este otoño

El accesorio más inusual del armario que se volvió viral. El gorro de crochet pasa de ser un objeto nostálgico a convertirse en el accesorio más trendy del estilo escandinavo y global.
lun 08 septiembre 2025 03:36 PM
crochet-gorro
La combinación correcta de accesorios puede elevar tu estilo.

El crochet ha dejado de ser solo un recuerdo de la abuela o de las vacaciones en la playa. Este año, el tejido artesanal se reinventa con influencias danesas, usando colores cálidos, diseños geométricos y un aire atrevido que armoniza con la estética cozy de la temporada otoñal.

Aunque la moda nórdica destaca por su sencillez y practicidad, no duda en incluir detalles lúdicos. Los gorros de crochet ilustran perfectamente esto: mezclan su funcionalidad con un estilo que refleje frescura, personalidad y un matiz nostálgico. La pieza clave para esta temporada de transición, y aquí te contamos cómo llevarlo y triunfar mientras lo haces.

Publicidad

¿Cómo llevar un gorro de crochet?

Ponerse un gorro de crochet no solo tiene que ver con el estilo, sino con la actitud: manifestar un mensaje de serenidad, originalidad y conciencia. El crochet vuelve a estar en auge, aunque con un giro: se ha convertido en un símbolo de tendencia, sostenibilidad y estética actual. El gorro danés es la mejor opción para comenzar a tejer un estilo con personalidad propia.

crochet-gorro
A la vanguardia con accesorios variados y muy en tendencia.

Puedes complementar tu look sofisticado con este accesorio en tonos neutros como beige, gris o verde musgo, o bien, optar por colores vibrantes como naranja y azul para un toque divertido.

Variedad de tejidos

Hay distintos modelos de punto cerrado ideales para quienes buscan mayor calidez, mientras que los de puntos más abiertos juegan con la textura, generando un estilo juguetón y juvenil.

crochet-gorro-tendencia
Colores vibrantes con detalles lúdicos

El gorro de crochet danés encaja de maravilla con abrigos oversize, trench coats y bufandas o diferentes capas que distinguen el estilo nórdico. Se puede usar con blazers casuales, jeans rectos o vestidos midi, ofreciendo ese contraste relajado y artesanal.

Publicidad

Una pieza versátil y perfecta para otoño

Dejando atrás la idea de que el crochet únicamente puede ser llevado en verano, te darás cuenta que el gorro de crochet es una pieza que necesitas en tu clóset, pues agrega dimensión y color a cualquier atuendo. Además amamos que es perfecto para esos bad hair days, donde tu pelo simplemente no coopera.

crochet-gorro
Crea un look increíble, con diferentes piezas que resalten y eleven todo.

Diseñadores como Ganni o Acne Studios los han llevado a las pasarelas en Copenhague, afirmando su estatus como pieza de deseo. Además claro de las celebs e influencers que los han incorporado a su estilo personal, y tú, ¿qué esperas?

crochet
Puedes encontrar miles de opciones en distintos sitios o incluso aprender a hacerlos tu.
corbata como accesorio.jpg
Moda

Esta es la forma infalible de llevar corbata en tus outfits

Publicidad

Tags

Moda Accesorios

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad