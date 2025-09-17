La nostalgia del Y2K está en todas partes: Lindsay Lohan volvió a la pantalla con Freakier Friday, Anne Hathaway graba The Devil Wears Prada 2; y en la moda el comeback está igual de fuerte. Seguimos viendo looks con denim, layering y accesorios chunky , esa vibe dosmilera sigue presente y es toda una inspiración.
Los 2000 fueron un fashion statement: pedrería, low waist jeans, minifaldas y lentes XL. Hoy, el streetstyle retoma esa vibe pero con un twist más moderno. Aquí te contamos los trends que siguen marcando el 2025 y que no puedes perder de vista si eres fan del estilo Y2K.
El 2000 está de vuelta: las tendencias que vuelven a dominar la moda en 2025
Tiro bajo o low waist
Este fit está de regreso. Nada grita Y2k más que los pantalones de tiro bajo, ya seawide leg, cargos o skinny jeans, estos pantalones dan esa vibe sexy y effortless a cualquier look.
Minifaldas
Mean Girls vibesal 100%. Las minifaldas plisadas se han convertido en un must porquefuncionan en looks creativos, sofisticados, de día o de noche. Son ideales para jugar con proporciones: llévalas con tops oversize, blazers o jerseys.
Baggy jeans
El denim más cómodo y cool. Los baggy jeans mezclan effortless style con siluetas edgy, demostrando que puedes verte increíble sin renunciar a la comodidad. Son el Y2K actualizado.
Bratz vibes
Si los 2000 fueran una muñeca, serían Bratz. Está estética mezcla lo rosa girly con un dark glam: denim con brillos, looks negros iluminados y faldas con mucho volumen. Un estilo maximalista que sigue siendo icónico.
Preppy girl
La estética college también vuelve: polos, cárdigans, faldas tableadas y corbatas delgadas. Todo con esa vibe de chica universitaria cool, como si estuvieras en Gossip Girl.
Layering
Una técnica muy dosmilera que vuelve en su versión más fashion. El layering es superponer capas para verte súper stylish: desde camisetas bajo vestidos hasta blazers sobre hoodies. La clave es jugar con texturas, colores y proporciones sin miedo a experimentar.
Lentes de sol chunky
Los lentes nunca pasan de moda, pero sus formas sí. Y los chunky sunglasses están de vuelta: rectangulares, ovalados y con marcos gruesos, directo desde los looks de Friends y aprobados por las celebs del momento.
Bolsa Baguette
La bolsa baguette es el accesorio más Y2K de todos. La original de Fendi sigue siendo la favorita. Esta bolsa es ideal si amas esa mezcla de nostalgia fashion y statement actual.