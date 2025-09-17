El 2000 está de vuelta: las tendencias que vuelven a dominar la moda en 2025

Tiro bajo o low waist

Este fit está de regreso. Nada grita Y2k más que los pantalones de tiro bajo, ya sea wide leg, cargos o skinny jeans, estos pantalones dan esa vibe sexy y effortless a cualquier look.

El tiro bajo vuelve con todo. (Vía Instagram (@lola.tung))

Minifaldas

Mean Girls vibes al 100%. Las minifaldas plisadas se han convertido en un must porque funcionan en looks creativos, sofisticados, de día o de noche. Son ideales para jugar con proporciones: llévalas con tops oversize, blazers o jerseys.

La minifalda es un must en el clóset femenino. (Vía Instagram (@sabrinacarpenter))

Baggy jeans

El denim más cómodo y cool. Los baggy jeans mezclan effortless style con siluetas edgy, demostrando que puedes verte increíble sin renunciar a la comodidad. Son el Y2K actualizado.

Comodidad y estilo. (Vía Instagram (@tinistoessel))

Bratz vibes

Si los 2000 fueran una muñeca, serían Bratz. Está estética mezcla lo rosa girly con un dark glam: denim con brillos, looks negros iluminados y faldas con mucho volumen. Un estilo maximalista que sigue siendo icónico.