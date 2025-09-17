Publicidad

Moda

El 2000 está de vuelta: las tendencias que vuelven a dominar la moda en 2025

La moda Y2K está de regreso, y sí, en 2025 seguimos obsesionadas con esta estética nostálgica y con demasiado estilo.
mié 17 septiembre 2025 02:46 PM
MODA Y2K.jpg
La estética Y2K está de regreso.

La nostalgia del Y2K está en todas partes: Lindsay Lohan volvió a la pantalla con Freakier Friday, Anne Hathaway graba The Devil Wears Prada 2; y en la moda el comeback está igual de fuerte. Seguimos viendo looks con denim, layering y accesorios chunky , esa vibe dosmilera sigue presente y es toda una inspiración.

Los 2000 fueron un fashion statement: pedrería, low waist jeans, minifaldas y lentes XL. Hoy, el streetstyle retoma esa vibe pero con un twist más moderno. Aquí te contamos los trends que siguen marcando el 2025 y que no puedes perder de vista si eres fan del estilo Y2K.

Tiro bajo o low waist

Este fit está de regreso. Nada grita Y2k más que los pantalones de tiro bajo, ya sea wide leg, cargos o skinny jeans, estos pantalones dan esa vibe sexy y effortless a cualquier look.

LOLA TUNG.jpg
El tiro bajo vuelve con todo.

Minifaldas

Mean Girls vibes al 100%. Las minifaldas plisadas se han convertido en un must porque funcionan en looks creativos, sofisticados, de día o de noche. Son ideales para jugar con proporciones: llévalas con tops oversize, blazers o jerseys.

Sabrina carpenter
La minifalda es un must en el clóset femenino.

Baggy jeans

El denim más cómodo y cool. Los baggy jeans mezclan effortless style con siluetas edgy, demostrando que puedes verte increíble sin renunciar a la comodidad. Son el Y2K actualizado.

trends-dosmileras
Comodidad y estilo.

Bratz vibes

Si los 2000 fueran una muñeca, serían Bratz. Está estética mezcla lo rosa girly con un dark glam: denim con brillos, looks negros iluminados y faldas con mucho volumen. Un estilo maximalista que sigue siendo icónico.

Emilia
Emilia es la definición de Bratz.

Preppy girl

La estética college también vuelve: polos, cárdigans, faldas tableadas y corbatas delgadas. Todo con esa vibe de chica universitaria cool, como si estuvieras en Gossip Girl.

tini estilo preppy.jpg
Prep school vibes: la corbata es la clave.

Layering

Una técnica muy dosmilera que vuelve en su versión más fashion. El layering es superponer capas para verte súper stylish: desde camisetas bajo vestidos hasta blazers sobre hoodies. La clave es jugar con texturas, colores y proporciones sin miedo a experimentar.

Copenhagen Fashion Week layering
En el layering más es más.

Lentes de sol chunky

Los lentes nunca pasan de moda, pero sus formas sí. Y los chunky sunglasses están de vuelta: rectangulares, ovalados y con marcos gruesos, directo desde los looks de Friends y aprobados por las celebs del momento.

Lindsay Lohan
Chunky sunnies comeback.

Bolsa Baguette

La bolsa baguette es el accesorio más Y2K de todos. La original de Fendi sigue siendo la favorita. Esta bolsa es ideal si amas esa mezcla de nostalgia fashion y statement actual.

BAGUETTE FENDI.jpg
El ícono Y2K que nunca pasa de moda.
