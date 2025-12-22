Dónde conseguir los mejores ugly sweaters para esta Navidad

Los ugly sweaters son perfectos para una cena casual, un intercambio con amigas o una posada. Si no sabes dónde encontrar los más cool, aquí te dejamos una mini guía con opciones para todos los gustos y presupuestos.
Zara
Si buscas un ugly sweater con un twist más fashion, Zara es una gran opción. Aquí vas a encontrar suéteres con detalles navideños más discretos, colores más neutros y siluetas modernas. Perfectos para sumarte a la tendencia sin irte full caricatura.
H&M
Si lo tuyo es un ugly sweater más sofisticado, H&M tiene opciones más estilizadas con prints no tan navideños. Spoiler: ¡Sí funcionan! Son ideales si quieres algo festivo pero fácil de combinar con jeans, leggins o faldas.
Pull & Bear
Aquí los ugly sweaters se ven súper cute. Desde colores más vibrantes hasta tonos más neutros, en Pull & Bear puedes conseguir suéteres súper chic perfectos para un look navideño relajado pero con mucha personalidad.
American Eagle
La marca apuesta por ugly sweaters clásicos pero bien hechos. Prints navideños, colores tradicionales y tejidos súper comfy que funcionan perfecto para planes relajados en casa o tardes de películas.
Toon Merch
Es una nueva marca que tiene varias licencias de dibujos animados que le quitan todo lo ugly a estos suéteres y los convierten en prendas que no vas a querer quitarte todo el año. Su textura es súper suave y son calientitos, osea, ideales para todas las cenas que tengas esta temporada. Bounus tip: Busca el de bastones de caramelo, ¡es nuestro más fav!
Liverpool
En Liverpool hay miles de marcas y estilos, por eso, aquí encuentras opciones increíbles. Destacan propuestas de su marca That's It, Studio F o Aéropostale con diseños súper divertidos, tejidos suaves y modelos que van desde lo más clásico hasta lo más llamativo.