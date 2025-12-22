Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Dónde conseguir los mejores ugly sweaters para esta Navidad

Divertidos, exagerados y cero básicos. Los ugly sweaters regresan está temporada para convertirse en el protagonista de tus planes decembrinos.
lun 22 diciembre 2025 04:21 PM
destacada ugly sweaters.jpg
¡Para todos los gustos y de todos los colores! (Cortesía)

La temporada navideña es sinónimo de luces, fiestas y looks que no pasan desapercibidos. Y si hay una prenda que define este mood sin tomarse demasiado en serio es el ugly sweater. Ese suéter kitsch, colorido y a veces exagerado que, lejos de verse mal, se ha convertido en un statement absoluto.

Los ugly sweaters son perfectos para una cena casual, un intercambio con amigas o una posada. Si no sabes dónde encontrar los más cool, aquí te dejamos una mini guía con opciones para todos los gustos y presupuestos.

Publicidad

Zara

Si buscas un ugly sweater con un twist más fashion, Zara es una gran opción. Aquí vas a encontrar suéteres con detalles navideños más discretos, colores más neutros y siluetas modernas. Perfectos para sumarte a la tendencia sin irte full caricatura.

Zara.jpg
Suéteres de renos, $1,499; suéteres Home Alone, $1,499. (zara.com)

H&M

Si lo tuyo es un ugly sweater más sofisticado, H&M tiene opciones más estilizadas con prints no tan navideños. Spoiler: ¡Sí funcionan! Son ideales si quieres algo festivo pero fácil de combinar con jeans, leggins o faldas.

H&M.jpg
Suéter Snowboard, $749; suéter azul $849; suéter blanco, $599. (hm.com)

Pull & Bear

Aquí los ugly sweaters se ven súper cute. Desde colores más vibrantes hasta tonos más neutros, en Pull & Bear puedes conseguir suéteres súper chic perfectos para un look navideño relajado pero con mucha personalidad.

Pull & Bear.jpg
Suéter, $ 999. (pullandbear.com)

Publicidad

American Eagle

La marca apuesta por ugly sweaters clásicos pero bien hechos. Prints navideños, colores tradicionales y tejidos súper comfy que funcionan perfecto para planes relajados en casa o tardes de películas.

AE.jpg
Suéter con gráfico de Grinch, $839; suéter estilo Cabaña con motivo Fair Isle, $1,329; suéter Snow Stopper, $1,049.
 (ae.com)

Toon Merch

Es una nueva marca que tiene varias licencias de dibujos animados que le quitan todo lo ugly a estos suéteres y los convierten en prendas que no vas a querer quitarte todo el año. Su textura es súper suave y son calientitos, osea, ideales para todas las cenas que tengas esta temporada. Bounus tip: Busca el de bastones de caramelo, ¡es nuestro más fav!

Liverpool

En Liverpool hay miles de marcas y estilos, por eso, aquí encuentras opciones increíbles. Destacan propuestas de su marca That's It, Studio F o Aéropostale con diseños súper divertidos, tejidos suaves y modelos que van desde lo más clásico hasta lo más llamativo.

Liverpool.jpg
Suéter reno con Lentes: Vero Moda, $1,099; Suéter barras de colores con renos Studio F, $899; Suéter barras de colores: That’s It, $799; Suéter Grinch: Aéropostale, $824. Todos en liverpool.com.mx (Liverpool)
PORTADA (1).jpg
Moda

Bolsas mexicanas con las que debes cerrar este 2025

Publicidad

Tags

Zara American Eagle

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad