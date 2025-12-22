Dónde conseguir los mejores ugly sweaters para esta Navidad

La temporada navideña es sinónimo de luces, fiestas y looks que no pasan desapercibidos. Y si hay una prenda que define este mood sin tomarse demasiado en serio es el ugly sweater. Ese suéter kitsch, colorido y a veces exagerado que, lejos de verse mal, se ha convertido en un statement absoluto.

Los ugly sweaters son perfectos para una cena casual, un intercambio con amigas o una posada. Si no sabes dónde encontrar los más cool, aquí te dejamos una mini guía con opciones para todos los gustos y presupuestos.