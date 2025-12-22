La nueva bolsa de Fendi inspirada en Emily in Paris será tu regalo perfecto para Navidad

Si hay una serie que ha logrado convertir los accesorios en protagonistas absolutos, esa es Emily in Paris. Y para celebrar el estreno de la quinta temporada, Fendi presentó una colección cápsula que hace match perfecto con el mood optimista, sofisticado y divertido de la serie.
¿Quieres saber qué tienes que hacer para tener la tuya? ¡Sigue leyendo porque te lo contamos todo!
La nueva propuesta incluye dos de las bolsas más icónicas de la maison: la bolsa Baguette y el modelo Peekaboo. Ambas son piezas que se han llevado por generaciones y más de una vez han estado en el top de los objetos de deseo. Esta versión especial tienen un tejido con efecto tapiz en una fusión con el logotipo FF de la casa de moda.
Las combinaciones color block de esta colección la convierten en una verdadera pieza de deseo: desde la sobriedad de los tonos café con rosa hasta la suavidad del gris con verde menta. Y no te preocupes, cada modelo es ideal para llevar con looks sofisticados o para hacerla tu pieza de cada día con un aire atemporal.
Además, como detalle final, cada bolsa incluye una etiqueta especial que deja en claro que se trata de una pieza de colección para fans de la moda y de la serie.
Durante la quinta temporada de Emily in Paris, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, vivirá nuevas aventuras en el Palazzo della Civiltà Italiana y la boutique insignia Palazzo Fendi, uniendo la ficción con la nueva historia de esta nueva bolsa de Fendi y Emily.
Si te preguntas por qué la Baguette y la Peekaboo siguen siendo tan relevantes, la respuesta es simple: así es como luce una verdadera pieza atemporal. Creada por la marca en los años noventa, se han convertido en icónos que se han reinventado una y otra vez sin perder su esencia y esta nueva versión demuestra que un clásico puede seguir siendo fresco, actual y totalmente deseable para cualquier generación.
Cuando una serie se cruza con una de las casas de moda más icónicas del mundo, el resultado solo puede ser espectacular y no puedes dejarlo escapar.