La nueva bolsa de Fendi inspirada en Emily in Paris será tu regalo perfecto para Navidad

La nueva propuesta incluye dos de las bolsas más icónicas de la maison: la bolsa Baguette y el modelo Peekaboo. Ambas son piezas que se han llevado por generaciones y más de una vez han estado en el top de los objetos de deseo. Esta versión especial tienen un tejido con efecto tapiz en una fusión con el logotipo FF de la casa de moda.

Las combinaciones color block de esta colección la convierten en una verdadera pieza de deseo: desde la sobriedad de los tonos café con rosa hasta la suavidad del gris con verde menta. Y no te preocupes, cada modelo es ideal para llevar con looks sofisticados o para hacerla tu pieza de cada día con un aire atemporal.

Además, como detalle final, cada bolsa incluye una etiqueta especial que deja en claro que se trata de una pieza de colección para fans de la moda y de la serie.

Bolsa Peekaboo Special Capsule Collection (Cortesía Fendi)

Durante la quinta temporada de Emily in Paris, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, vivirá nuevas aventuras en el Palazzo della Civiltà Italiana y la boutique insignia Palazzo Fendi, uniendo la ficción con la nueva historia de esta nueva bolsa de Fendi y Emily.