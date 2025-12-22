Como armar el look perfecto para estas fiestas por menos de $1500

Glam look

Las lentejuelas siguen dominando la temporada y ya no son exclusivas de vestidos. Pantalones, blazers y faldas con brillo se han convertido en piezas clave para looks modernos y cool. Combínalos con tops básicos, camisas blancas o blusas satinadas para equilibrar el outfit. El truco está en dejar que la prenda con brillo sea la protagonista.

Pantalón negro lentejuelas, Pull & Bear, $849, pullandbear.com / Cárdigan con lentejuelas, H&M, $549, www2.hm.com / Vestido corto lentejuelas, Pull & Bear, $1,399, pullandbear.com / Falda globo lentejuelas, Zara, $499, zara.com / Top lentejuelas, Zara, $449, zara.com / Zapatillas de talón descubierto, H&M, $319, www2.hm.com

(Cortesía)

Abrigos de pelo

Un abrigo de pelo eleva cualquier look al instante. Funciona perfecto en vestidos cortos o largos y pantalones de vestir. Es ese toque mob wife que da personalidad sin esfuerzo. Para no saturar, acompáñalo con prendas neutras y deja que el abrigo haga todo el trabajo. Con unas botas largas o unos stilettos queda increíble.

Cazadora corta efecto pelo, Stradivarius, $1,019, stradivarius.com / Abrigo medio efecto pelo despeinado, Stradivarius, $1,199, stradivarius.com / Saco con mangas abombadas, H&M, $999, www2.hm.com / Vestido slip de punto con borde de encaje, H&M, $399, www2.hm.com / Zapatos de tacón de encaje, H&M, $849, www2.hm.com / Botas de tacón, H&M, $899, www2.hm.com

(Cortesía)

Diseños con terciopelo

El terciopelo es una elección muy sofisticada para las fiestas. Vestidos, pantalones o jumpsuits en este tejido se ven súper elegantes y festivos al mismo tiempo. Elige colores en tendencia como vino o verde para verte como toda una fashion girl. Es una textura que no necesita demasiados accesorios para brillar.