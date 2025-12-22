Publicidad

Moda

Como armar el look perfecto para estas fiestas por menos de $1500

¿Fiesta, cena o intercambio? Aquí están las claves para armar un look navideño cool, elegante y totalmente festivo sin gastar de más.
lun 22 diciembre 2025 04:34 PM
cassandra_gsn
¡Looks increíbles y sin gastar tanto!

Las fiestas de diciembre son la excusa perfecta para un look con mucho estilo: brillo, texturas, volumen y siluetas que se sienten especiales. Ya sea una cena con amigas, una posada o el intercambio de fin de año, un buen outfit puede transformar por completo el mood de la noche.

Lo mejor es que no necesitas un presupuesto enorme para verte increíble . Con prendas clave y uno que otro accesorio statement, puedes armar looks súper chic por menos de $1500. Aquí te dejamos varias ideas que funcionan para distintos planes y estilos, sin sacrificar glamour ni comodidad.

Glam look

Las lentejuelas siguen dominando la temporada y ya no son exclusivas de vestidos. Pantalones, blazers y faldas con brillo se han convertido en piezas clave para looks modernos y cool. Combínalos con tops básicos, camisas blancas o blusas satinadas para equilibrar el outfit. El truco está en dejar que la prenda con brillo sea la protagonista.

Glam look.jpg
Pantalón negro lentejuelas, Pull & Bear, $849, pullandbear.com / Cárdigan con lentejuelas, H&M, $549, www2.hm.com / Vestido corto lentejuelas, Pull & Bear, $1,399, pullandbear.com / Falda globo lentejuelas, Zara, $499, zara.com / Top lentejuelas, Zara, $449, zara.com / Zapatillas de talón descubierto, H&M, $319, www2.hm.com
 (Cortesía)

Abrigos de pelo

Un abrigo de pelo eleva cualquier look al instante. Funciona perfecto en vestidos cortos o largos y pantalones de vestir. Es ese toque mob wife que da personalidad sin esfuerzo. Para no saturar, acompáñalo con prendas neutras y deja que el abrigo haga todo el trabajo. Con unas botas largas o unos stilettos queda increíble.

abrigos de pelo.jpg
Cazadora corta efecto pelo, Stradivarius, $1,019, stradivarius.com / Abrigo medio efecto pelo despeinado, Stradivarius, $1,199, stradivarius.com / Saco con mangas abombadas, H&M, $999, www2.hm.com / Vestido slip de punto con borde de encaje, H&M, $399, www2.hm.com / Zapatos de tacón de encaje, H&M, $849, www2.hm.com / Botas de tacón, H&M, $899, www2.hm.com
 (Cortesía)

Diseños con terciopelo

El terciopelo es una elección muy sofisticada para las fiestas. Vestidos, pantalones o jumpsuits en este tejido se ven súper elegantes y festivos al mismo tiempo. Elige colores en tendencia como vino o verde para verte como toda una fashion girl. Es una textura que no necesita demasiados accesorios para brillar.

terciopelo.jpg
Vestido terciopelo entallado, Mango, $1,099, shop.mango.com / Vestido mini bandeau velvet pañuelo, Bershka, $699, bershka.com / Camiseta asimétrica efecto terciopelo, Bershka, $449, bershka.com / Pantalón flare efecto velvet, Bershka, $549, bershka.com
 (Cortesía)

Vestidos metalizados y satinados

Menos es más y siempre se ve bien. Las cenas de Navidad no serían lo mismo sin los vestidos metalizados o de satín, esa prenda que transmite celebración y elegancia. Estos vestidos en cortes limpios y colores sólidos son una apuesta segura. Súmalos con botas, tacones o flats elegantes dependiendo del plan.

Vestidos metalizados y satinados.jpg
Vestido mini escote drapeado, Bershka, $499, bershka.com / Vestido satinado, Lefties, $499, lefties.com / Vestido satinado frunces, Zara, $1,499, zara.com / Vestido drapeado con brillo, H&M, $799, www2.hm.com / Vestido mini con lentejuelas, H&M, $849, www2.hm.com / Zapatillas de talón descubierto, H&M, $319, www2.hm.com / Botas de tacón, H&M, $899, www2.hm.com
 (Cortesía)

Total look black

El negro siempre se ve bien; pero no tiene que ser aburrido. Mezcla diferentes texturas para darle profundidad al outfit: satín, encaje, cuero o lentejuelas. Agrega accesorios dorados o plateados para un toque minimalista, elegante y muy chic.

total black.jpg
Cárdigan con lentejuelas, H&M, $549, www2.hm.com / Top manga larga lentejuelas, Zara, $549, zara.com / Top asimétrico terciopelo, Stradivarius, $499, stradivarius.com / Pantalón recto tiro alto, Zara, $899, zara.com / Minifalda, H&M, $449, www2.hm.com / Zapatillas de talón descubierto, H&M, $319, www2.hm.com / Zapatos de tacón de encaje, H&M, $849, www2.hm.com / Botas de tacón, H&M, $899, www2.hm.com / Half flower earrings, Pull & Bear, $199, pullandbear.com /Pulsera ancha de barras cruzadas, Pull & Bear, $399, pullandbear.com
 (Cortesía)

Prendas elegantes con mezclilla

El denim también tiene lugar en las fiestas. Combina unos jeans rectos o wide leg con una blusa satinada, un top con brillo o un blazer estructurado. Es el match perfecto para verte arreglada pero relajada, ideal para cenas más casuales o intercambios con amigos.

denim elegante.jpg
Top tirantes lentejuelas asimétrico, Bershka, $699, bershka.com / Blazer cropped rayas, Zara, $849, zara.com / Top asimétrico lentejuelas, Pull & Bear, $749, pullandbear.com / Top halter lentejuelas, Pull & Bear, $479, pullandbear.com / Top lentejuelas café, Lefties, $429, lefties.com / Jeans rectos tiro alto, Zara, $849, zara.com / Jeans wide leg tiro alto, Mango, $769, shop.mango.com
 (Cortesía)
PORTADA (1).jpg
Portada Quien Octubre 25

