Esta es la forma infalible de llevar corbata en tus outfits

La corbata en el clóset femenino

En la moda femenina la corbata se transforma. No solo es un accesorio del power suit, también se reinventa en versiones preppy, casuales e incluso de noche.

Los diseñadores la han llevado más allá: como cinturón, cinta en el pelo o pieza estrella en pasarela. Lo mejor es que también puedes unirte a esta tendencia y llevarla como toda una fashion girl.

De la oficina al after party. (Vía Instagram (@marmolviejo))

Corbata: del uniforme a la moda

La corbata nació en regimientos militares y en el siglo XIX se convirtió en símbolo de poder y respeto. Con el tiempo fue evolucionando hasta llegar al clóset femenino.

Mujeres icónicas como Katherine Hepburn o Diane Keaton en Annnie Hall, la adoptaron como parte de un estilo garçon.

Más adelante, en los 2000, Avril Lavigne la convirtió en icon pop-punk. La corbata siempre ha sido mucho más que un accesorio: un símbolo en la moda.

Avril Lavigne convirtió la corbata en un ícono pop-punk. (Vía Instagram (@avrillavigne))

Cómo llevar la corbata en 2025

Look andrógino casual

Perfecto para el día a día: Jeans, camisa y corbata. Un estilo urbano y relajado. Súmale un blazer, lentes de sol o una bolsa y tendrás un look muy celebrity approved.

La corbata le da un twist al look más básico. (Vía Instagram (@marmolviejo))

Preppy girl

Si quieres ese aire de college girl, combina tu corbata con una camisa blanca y una falda iconic. Juega con prints de cuadros o telas lisas, siempre con esa vibe de sastrería.