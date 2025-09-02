Esta es la forma infalible de llevar corbata en tus outfits

La corbata ya no es exclusiva del clóset masculino: hoy se convierte en el accesorio favorito de las fashion girls. Lo que más amamos es su versatilidad: Se adapta a cualquier outfit y siempre aportaesa vibe de poder, rebeldía y estilo effortless .
El timing no puede ser más curioso, justo cuando los hombres dejan la corbata en sus looks de oficinas y eligen el casualbusiness, las mujeres la retoman como símbolo de empoderamiento, estilo y statement.
La corbata en el clóset femenino
En la moda femenina la corbata se transforma. No solo es un accesorio del power suit, también se reinventa en versiones preppy, casuales e incluso de noche.
Los diseñadores la han llevado más allá: como cinturón, cinta en el pelo o pieza estrella en pasarela. Lo mejor es que también puedes unirte a esta tendencia y llevarla como toda una fashion girl.
Corbata: del uniforme a la moda
La corbata nació en regimientos militares y en el siglo XIX se convirtió en símbolo de poder y respeto. Con el tiempo fue evolucionando hasta llegar al clóset femenino.
Mujeres icónicas como Katherine Hepburn o Diane Keaton enAnnnie Hall, la adoptaron como parte de un estilo garçon.
Más adelante, en los 2000, Avril Lavigne la convirtió en icon pop-punk. La corbata siempre ha sido mucho más que un accesorio: un símbolo en la moda.
Cómo llevar la corbata en 2025
Look andrógino casual
Perfecto para el día a día: Jeans, camisa y corbata. Un estilo urbano y relajado. Súmale un blazer, lentes de sol o una bolsa y tendrás un look muy celebrity approved.
Preppy girl
Si quieres ese aire de college girl, combina tu corbata con una camisa blanca y una falda iconic. Juega con prints de cuadros o telas lisas, siempre con esa vibe de sastrería.
Celeb girl vibe
Para la noche, la corbata puede ser la clave para un look más vintage y sensual. Combínala con un trench coat dramático o un blazer satinado y llévala con confianza como si estuvieras en front row.
Casual cool
La falda, mini o maxi, también funciona con una corbata para un daily look con twist. Otra opción es un short con medias y hasta guantes para darle un aire edgy.
Corbata statement
La clásica corbata negra es un must, pero una corbata con prints, texturas o colores bold puede transformar hasta el look más sencillo en un outfit in.
La corbata ya no es un accesorio masculino, es todo un fashion statementque hoy las girls reinterpretan a su manera: preppy, cool, sensual o andrógina, pero siempre con estilo.