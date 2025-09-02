Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Esta es la forma infalible de llevar corbata en tus outfits

La tendencia que confirma que en la moda no existen reglas de género ni límites de estilo es la corbata en los outfits femeninos.
mar 02 septiembre 2025 07:17 PM
corbata como accesorio.jpg
La corbata ya no es de ellos, las fashion girls la adoptan como símbolo de estilo.

La corbata ya no es exclusiva del clóset masculino: hoy se convierte en el accesorio favorito de las fashion girls. Lo que más amamos es su versatilidad: Se adapta a cualquier outfit y siempre aporta esa vibe de poder, rebeldía y estilo effortless .

El timing no puede ser más curioso, justo cuando los hombres dejan la corbata en sus looks de oficinas y eligen el casual business, las mujeres la retoman como símbolo de empoderamiento, estilo y statement.

Publicidad

La corbata en el clóset femenino

En la moda femenina la corbata se transforma. No solo es un accesorio del power suit, también se reinventa en versiones preppy, casuales e incluso de noche.

Los diseñadores la han llevado más allá: como cinturón, cinta en el pelo o pieza estrella en pasarela. Lo mejor es que también puedes unirte a esta tendencia y llevarla como toda una fashion girl.

corbata fashion.jpg
De la oficina al after party.

Corbata: del uniforme a la moda

La corbata nació en regimientos militares y en el siglo XIX se convirtió en símbolo de poder y respeto. Con el tiempo fue evolucionando hasta llegar al clóset femenino.

Mujeres icónicas como Katherine Hepburn o Diane Keaton en Annnie Hall, la adoptaron como parte de un estilo garçon.

Más adelante, en los 2000, Avril Lavigne la convirtió en icon pop-punk. La corbata siempre ha sido mucho más que un accesorio: un símbolo en la moda.

Avril Lavigne
Avril Lavigne convirtió la corbata en un ícono pop-punk.

Cómo llevar la corbata en 2025

Look andrógino casual

Perfecto para el día a día: Jeans, camisa y corbata. Un estilo urbano y relajado. Súmale un blazer, lentes de sol o una bolsa y tendrás un look muy celebrity approved.

casual corbata look.jpg
La corbata le da un twist al look más básico.

Preppy girl

Si quieres ese aire de college girl, combina tu corbata con una camisa blanca y una falda iconic. Juega con prints de cuadros o telas lisas, siempre con esa vibe de sastrería.

tini estilo preppy.jpg
Prep school vibes: la corbata es la clave.

Publicidad

Celeb girl vibe

Para la noche, la corbata puede ser la clave para un look más vintage y sensual. Combínala con un trench coat dramático o un blazer satinado y llévala con confianza como si estuvieras en front row.

celeb girl vibe.jpg
La corbata también brilla de noche.

Casual cool

La falda, mini o maxi, también funciona con una corbata para un daily look con twist. Otra opción es un short con medias y hasta guantes para darle un aire edgy.

aislyn derbez.jpg
La prueba de que la corbata también puede ser off-duty.

Corbata statement

La clásica corbata negra es un must, pero una corbata con prints, texturas o colores bold puede transformar hasta el look más sencillo en un outfit in.

corbata statement.jpg
Más állá del negro: corbatas en colores y prints que hacen match con tu mood.

La corbata ya no es un accesorio masculino, es todo un fashion statement que hoy las girls reinterpretan a su manera: preppy, cool, sensual o andrógina, pero siempre con estilo.

galilea montijo.jpg
La fórmula effortless: jeans, camisa blanca y corbata.
PORTADA.png
Moda

¿Quién es Chloe Malle, la sucesora de Anna Wintour?

Publicidad

Tags

Moda Street style Corbatas

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad